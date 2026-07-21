České naděje v ráži. Bartůňkovou mrzela porážka Messiho, Valentové fandili učitelé

Stanislav Kučera
  15:46
Nikola Bartůňková se povzbuzuje v prvním kole tenisového turnaje v Praze.

Nikola Bartůňková se povzbuzuje v prvním kole tenisového turnaje v Praze. | foto: Deml Ond?ejČTK

Nikola Bartůňková se raduje v prvním kole tenisového turnaje v Praze.
Nikola Bartůňková v prvním kole tenisového turnaje v Praze.
Tereza Valentová se hecuje v prvním kole Prague Open.
Tereza Valentová hraje forhend v prvním kole Prague Open.
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Obě patří mezi nejvýraznější postavy nastupující vlny českého tenisu. Dvacetiletá Nikola Bartůňková a o rok mladší Tereza Valentová už nakukují do širší světové špičky, aktuálně baví fanoušky na turnaji Prague Open na Štvanici. V úterý obě zvládly první kolo a vyprávěly o fotbalové vášni či konci maturitního stresu.

Už během nedávného Wimbledonu Bartůňková hlásila, že zapáleně sleduje fotbalové mistrovství světa. Nejvíc přála Španělsku a Argentině, tudíž ji potěšilo, že se obě tyto země potkaly v nedělním boji o titul.

„Snové finále,“ usmívala se na Štvanici poté, co na úvod turnaje kategorie WTA 250 vyřadila Číňanku Jüan Jüe 3:6, 6:4 a 6:1.

Bartůňková postoupila v Praze do druhého kola, uspěla i Valentová. Samson končí

I když byla z výsledku posledního utkání šampionátu nakonec přeci jen mírně zklamaná. „Trošku víc jsem přála Argentině. Pro Messiho by byla hezká tečka, kdyby znovu vyhrál. Takové potvrzení, že je nejlepší hráč historie. Ale pro mě jím stejně je.“

Úterní první kolo Prague Open pro ni bylo prvním ostrým zápasem po třech týdnech. A na 44. hráčce žebříčku bylo znát, že se rozjížděla pomaleji.

První set prohrála, v koncovce druhého za stavu 4:4 čelila dvěma brejkbolům Číňanky ze druhé stovky žebříčku. Kritickou situaci ale ustála a ve třetím dějství už dominovala.

Nikola Bartůňková se raduje v prvním kole tenisového turnaje v Praze.

K obratu jí pomohli i diváci. Podpora z tribun pro ni byla ještě speciálnější, protože I. ČLTK, v jehož areálu se turnaj letos po 16 letech koná, je jejím domovským klubem.

„Docela mě překvapilo, že na mě přišlo fakt dost lidí,“ děkovala. „Měla jsem až husí kůži, ale spíš mě atmosféra nadchla. V prvním setu to možná byla trošku křeč, ale ve druhém a třetím jsem energii fanoušků využila a zvládla jsem to fakt dobře.“

Díky výhře potvrdila formu z nedávného Wimbledonu, na kterém postoupila do třetího kola. Také proto si i na Prague Open nechala nehty nalakované v zelené a fialové, tradičních barvách travnatého grandslamu.

„Chci si udržet stejnou pohodu, ale taky je to kvůli tomu, že teď pojedu do Ameriky na měsíc a půl, což je strašně dlouho, takže si nové nehty nechám až na poslední chvíli,“ vysvětlovala. „Na turnaje si vždycky dělám něco tematického, takže musím ještě něco vymyslet.“

Hned po Bartůňkové, která na Štvanici plní roli nasazené čtyřky, vyhrála na centrálním kurtu první kolo také Valentová. A počínala si suverénněji než o rok starší krajanka, Australanku Priscillu Honovou smetla 6:3 a 6:1.

„Cítila jsem se skvěle,“ zářila spokojeně. „Zápas jsem si moc užila. Hodně jsem se na české fanoušky těšila, takže jsem ráda, že se mi to takhle podařilo.“

V publiku měla i speciální podporovatele, své učitele ze školy, na níž letos zdárně složila maturitní zkoušku. „Pozvala jsem je jako odměnu za to, jak byli hodní a pomáhali mi s materiály – hlavně paní učitelka na účetnictví a paní doučovatelka,“ prozradila Valentová.

Tereza Valentová se hecuje v prvním kole Prague Open.
Tereza Valentová hraje forhend v prvním kole Prague Open.

Alespoň tedy kantoři na vlastní oči viděli, že v učebnách nechyběla bezdůvodně, ale že pracovala na slibně rozjeté kariéře. Momentálně je v pořadí WTA na 63. pozici, a přestože nepostupuje vpřed tak rychle jako loni, díky ukončení školních povinností už se může soustředit jen na tenis.

„Chtěla jsem mít ten papír, protože člověk nikdy neví, co bude. A jakmile jsem maturitu dokončila, najednou jsem měla den volna a říkám si: Nemusím se učit! Dřív jsem se každou volnou chvíli učila a teď najednou nemusím. Jsem strašně ráda, že to mám za sebou.“

A společně s Bartůňkovou doufají, že se na Prague Open zdrží co nejdéle.

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Blinkovová vs. BejlekTenis - - 21. 7. 2026:Blinkovová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
Živě6:7, 6:3, 0:0
  • 1.90
  • -
  • 1.90
Fruhvirtová vs. KrejčíkováTenis - - 21. 7. 2026:Fruhvirtová vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
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  • 5.52
  • -
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