Vždyť i kapitán Petr Pála svou svěřenkyni, ač po celodenním vypětí unavený, zaslouženě chválil. „ Byla to asi nejlepší prohraná premiéra, kterou jsem na lavičce zažil. Doufám, že jí to pomůže do budoucna v týmu i do individuální kariéry.“

V té se Valentová v posledním roce neskutečně posunula. Na konci loňského února ještě sídlila až v sedmé stovce, postupem času se dopracovala na aktuální 171. místo, které jí zajišťuje účast v grandslamových kvalifikacích.

Ostatně na akce velké čtyřky má dobré vzpomínky. Když v září 2023 prohrála až ve finále juniorky na US Open, pro iDNES.cz nadšeně básnila: „Turnaj má speciální místo u mě v srdíčku. Byl to krásný zážitek, budu si ho pamatovat navždy.“

A o pár měsíců později na Roland Garros zažila opravdovou euforii, když si podmanila jak singlovou, tak deblovou část juniorského pavouku. Že se právě hráčka TK Sparty Praha dostala do Pálovy nominace pro ostravskou kvalifikaci týmové soutěže, tak nebylo tolik překvapující.

Ale že se hned při debutu dostane na kurt?

„Skákala jsem radostí,“ vyprávěla po čtyřhře, ve které společně s Noskovou i přes prohru 4:6 a 6:7 statečně vzdorovala brazilské dvojici Beatriz Haddadová Maiaová, Luisa Stefaniová. „Byla jsem strašně ráda, že má ve mě kapitán takovou důvěru a postavil mě.“

Linda Nosková (vlevo) a Tereza Valentová poslouchají rady kapitána Petra Pály při čtyřhře v kvalifikaci BJK Cupu v Ostravě proti Brazílii.

Samozřejmě, pokud by český tým nepostihla až děsivě vypadající marodka, 18letá Valentová by si na svou premiéru musela ještě počkat. Ale sluší se říct, že si na kurtu nepočínala vůbec zle, i přesto, že se poprvé musela předvést zrovna před domácím publikem.

„Bylo to fakt brutální, fanoušci, i lavička, bylo to úplně skvělé. A nastupovat po boku Lindy, před domácím publikem… Nikdy na to určitě nezapomenu,“ usmívala se.

I zkušenější parťačka Nosková, která v Ostravě jakožto 33. hráčka světového pořadí plní roli české jedničky, mladou kolegyni chválila. „Hrála super, i v trénincích, které jsme měly, se snažila hrát agresivně. V zápase to po většinu času bylo pozitivum. Takový zápas ještě nehrála, takže ji musím pochválit.“

Před utkáním se Valentová rozehrávala s Haddadovou Maiaovou a poprvé ucítila rychlost, kterou bude muset o pár minut později krotit. Sama ale z rakety několikrát vypálila solidní míček, v průběhu ze sebe setřásla nervozitu a rozhodně nebylo znát, že na ženském okruhu má jen minimum zkušeností.

„Určitě to byla malinko jiná hra, je to debl. Stefaniová byla na síti taková potvora, někdy mě štvala, ale fakt hrály dobře. Byly sehrané, ale čekala jsem, že budou hrát ještě rychleji. Přišlo mi, že jsem celkem stíhala,“ popisovala Valentová, když v tom jí do řeči skočila Nosková.

„Někdy jsi hrála ještě rychleji,“ utrousila. Mladá Češka se rozesmála a s úsměvem pokračovala: „Jo, nechtěla jsem to říkat, ale někdy mi přišlo, že jsem je zezadu trochu přebila.“

Premiérový mač za rodnou zemi 18letou debutantku pohltil, k úspěchu jí gratulovali i její rodiče, kteří mladou Terezu ke sportu přivedli. Maminka Jitka reprezentovala Česko v rychlostní kanoistice na olympiádách v Barceloně a Atlantě. „Nerada o tom mluví, asi mě zabije,“ smála se Valentová při otázce.

„Táta hrál a pořád hraje tenis, takže jsme s mamkou chodily na procházky za ním do Hloubětína, kde jsem pak i začínala. S mamkou jsme si začaly kutálet míčky, taťka si mě po tréninku vzal na kurt… Pořád jsem hrála s takovou tou pidi raketou,“ vzpomínala.

„Pak si pamatuju, kdy jsem ho poprvé porazila. Už nevím, kolik mi bylo, ale bylo to v Hloubětíne na jedničce na antuce. To byla moje největší motivace, vždycky jsem ho chtěla porazit. A pak se mi to povedlo a bylo to celkem vtipný.“

Kdyby bylo po jejím, klidně by za stolem na tiskové konferenci dokola vyprávěla příběhy, vždyť i před nováčkovským proslovem, který podle tradice měla na středeční týmové večeři, jí kolegyně Marie Bouzková řekla: „Jsi na to úplně stavěná!“

„Ale byla jsem nervózní,“ prozradila Valentová, ke které se připojila ještě jmenovkyně Tereza Krejčová, jež je v 16 letech v týmu rovněž poprvé. „Terka začala, já jsem pak pokračovala a prý jsem pokračovala, až jsem se nezastavila,“ smála se starší z dua. „Já totiž chtěla poděkovat každému v týmu, podle mě jsem stihla fakt úplně všechny, i tady Lindu. Pak jsem se na to zpětně koukala a smála se. Byla jsem nervózní, ale postupně to ze mě spadlo a užila jsem si to.“

A jak bude na svou premiéru v Billie Jean King Cupu vzpomínat?

„Bohužel jsme prohrály. Já se ptala, jestli premiéry bývají úspěšné, nebo neúspěšné, ale slyšela jsem, že spíš úspěšné. Ale nevadí, moc jsem si to užila.“

Navíc nejen podle slov kapitána Pály může být zanedlouho jednou z důležitých opor.