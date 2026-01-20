Fanoušci? V Paříži byli horší. Valentová vyřadila domácí naději a čeká ji derby

Hned na svém prvním Australian Open si vyzkoušela, jaké to je bojovat na velkém kurtu proti domácí oblíbenkyni, kterou ženou tisícovky fanoušků. Tereza Valentová tuto zkoušku složila na výbornou, na úvod působení v Melbourne zdolala nasazenou třicítku Mayu Jointovou dvakrát 6:4. „V klíčových chvílích jsem zahrála lépe,“ těšilo osmnáctiletou českou tenistku.
Tereza Valentová se raduje z vítězství v prvním kole Australian Open.

Tereza Valentová se raduje z vítězství v prvním kole Australian Open. | foto: AP

Tereza Valentová dobíhá míček v prvním kole Australian Open.
Tereza Valentová v prvním kole Australian Open.
Tereza Valentová přijímá gratulaci od Mai Jointové po prvním kole Australian...
Tereza Valentová v prvním kole Australian Open.
Jointová je jen o rok starší, a tak byl jejich úterní souboj v John Cain Areně, která má kapacitu deset tisíc míst, přehlídkou nastupujících tenisových nadějí.

„Určitě to byl těžký zápas. Domácí hráčka, ještě nasazená. Hrála fakt výborně a celý stadion fandil proti mně,“ popisovala Valentová českým novinářům v Melbourne, když coby 54. tenistka světa přemohla o 23 míst lépe postavenou soupeřku.

Australian Open ONLINE: Menšík i Kopřiva zvládli bitvy, slaví také Macháč či Plíšková

Ale hlučným publikem se nenechala rozhodit, navíc se na atmosféru předem chystala. „Něco podobného jsem zažila už v Paříži, kde to bylo stokrát horší,“ připomněla první kolo loňského Roland Garros, v němž v divokém prostředí zápolila s domácí Chloé Paquetovou.

„Díky tomu jsem na to byla připravená. A jsem ráda, že jsem to nepodcenila a že jsem si s tím takhle hezky poradila.“

Stejně tak nepodcenila herní přípravu. Aby si John Cain Arenu mohla vyzkoušet, v pondělí trpělivě čekala v areálu, až bude dvorec volný.

Tereza Valentová se hecuje v prvním kole Australian Open.

„Zahrála jsem si tam půl hodiny a určitě mi to pomohlo, na takhle velkých kurtech jsem ještě tolikrát nenastoupila. A je docela příjemný, líbil se mi. Sice velký, ale pěkně usazený dole. I zvuk tam byl fajn.“

V samotném utkání pak lépe ustála rozhodující momenty. V prvním setu si soupeřky vyměnily dva brejky a hrály vyrovnaně, než Valentová za stavu 4:4 připravila Jointovou o další servis. Sadu vzápětí uzavřela esem.

„První set plynul, prakticky jsem si ani nevšimla, že je konec. Byla jsem v zápase tak ponořená, že jsem myslela, že je to třeba 5:3,“ líčila.

A ve druhém dějství se rychle otřepala ze skóre 0:2 a čtyřmi získanými gamy v řadě vývoj otočila. „Soustředila jsem se jen na to, co potřebuju zahrát. Plán jsem měla v hlavě a držela se ho.“

Tereza Valentová se hecuje v prvním kole Australian Open.
Tereza Valentová přijímá gratulaci od Mai Jointové po prvním kole Australian...

I při svém třetím startu v grandslamové hlavní soutěži tak zvládla projít přes první kolo. Letošní skóre si vylepšila na 4:2 a má prakticky jisté, že se po turnaji poprvé v kariéře podívá do elitní padesátky.

O další úspěch bude usilovat ve čtvrtek proti o dva roky starší krajance Lindě Fruhvirtové. Ještě nikdy jsem s ní nehrála, ani v mládeži. Možná ani trénink jsme spolu neměly,“ říká Valentová před derby. „Linda je skvělá hráčka. V žebříčku sice trošičku spadla, ale myslím, že to neodpovídá její úrovni. Hraje výborně a na zápas se těším.“

Fruhvirtové momentálně patří 132. pozice, ale před dvěma a půl lety byla 49. I ona v úterý v Melbourne vyřadila žebříčkově lépe postavenou sokyni, poradila si s Lulu Sunovou 6:3 a 7:5.

Linda Fruhvirtová slaví postup do druhého kola Australian Open.

V součtu s kvalifikací tak na Australian Open přidala už čtvrtou výhru v řadě. „Myslím, že jsem byla hodně solidní. Má hra měla důraz. Našla jsem na kurtu správný balanc mezi agresivitou a chybováním,“ pochvalovala si poté, co oba sety otočila z 1:3.

A před duelem s Valentovou předesílá: „Sama jsem zvědavá, jak to bude vypadat. Ona bude papírovou favoritkou, je ve stovce. Já si půjdu utkání užít. Budu zase hrát svou hru, dám do toho všechno. Zatím je zde pro mě každý zápas prvním vzájemným s danou soupeřkou, což je vždycky zajímavé.“

