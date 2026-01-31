Koleno už nikdy nebude dobré, ale tenis mě pořád baví, říká Martincová

„Jsem moc ráda, že mám možnost tady startovat,“ uvedla jednatřicetiletá pražská rodačka Martincová.
Tenistky se do Ostravy vracejí po více než třech letech. Tehdy hrály o stupeň výše – v kategorii WTA 500, přičemž triumfovala Barbora Krejčíková. Martincová se v předešlých dvou ročnících dostala do čtvrtfinále.
Jaké má ambice tentokrát?
„Za poslední dva roky jsem toho kvůli operaci kolene moc neodehrála,“ uvedla. „A když jsem se vracela, tak jsem se bohužel zase zranila. Teď to zkouším nanovo. S mým zdravotním stavem to nyní vypadá dobře, ale hlavně jsem ráda, že vůbec mohu hrát.“
Podotkla, že Ostrava je její oblíbený turnaj. „Ani nevím proč, ale mám to tady o dost radši než Prahu (WTA Prague Open). Celkově atmosférou i tím, jak mi to tady od začátku sedlo.“
Říká, že ji ostravské klání dokáže nabudit. „Vždycky, když jsem sem přijela, tak jsem se vůbec necítila. Jeden rok jsem myslela, že snad ani nenastoupím, protože byl konec sezony a byla jsem absolutně vyčerpaná. A byl z toho můj pomalu nejlepší výsledek,“ připomněla čtvrtfinále.
|
Menšík přijde o Davis Cup se Švédskem, je zraněný. Český tým doplní Svrčina a Mrva
Leč nyní se vrací po vleklých problémech s kolenem. Ve světovém žebříčku byla nejvýše 40. v únoru 2022, nyní je 469.
„Před Ostravou jsem se byla rozehrát v Polsku,“ zmínila lednový turnaj v Leszne, kde postoupila z kvalifikace a v prvním kole ve třech setech nestačila na Němku Nohu Akugue Nomuovou.
V jakém stavu koleno máte?
Dobré už nikdy nebude, za tu dobu, co hraju, je už hodně opotřebované. Ale mám okolo sebe super tým, takže se snažím najít nějakou cestu, abych ještě mohla hrát. Už nepřichází v úvahu, aby mě koleno vůbec nebolelo, ale nějak se to snažím vybalancovat.
Je hodně náročné přemáhat bolest?
Na tu tupou jsem si už zvykla, tu jsem přijala. Hlavní je, aby mě v koleni nepíchalo, aby se mi noha neprolamovala, toho se musím vyvarovat. Tenis mě pořád hodně baví, takže se nevzdávám, i když mě něco pobolívá. Jsem ve fázi, kdy doufám, že koleno vydrží víc zápasů, natož turnajů po sobě.
Jak dlouho takhle můžete fungovat?
Je to velká zátěž na tělo, ale i na hlavu. Ta nevědomost, jestli to půjde, nebo ne, je ubíjející. Čerpám ale z pozitivních momentů, že mě zápasy fakt baví, a baví mě i trénovat. Dokud budou převažovat pozitiva, končit nechci. Až budu otrávená, že mě koleno bolí a limituje, tak řeknu: Hele, už to nejde. Míru bolesti mám asi trošku posunutou. Doktoři mě už častokrát připravovali na to, že to není v pohodě, že už to takhle nepůjde. Přesvědčovala jsem je, že ještě jo.
Kolikrát vám lékaři koleno operovali?
Operace mohla být jenom jedna, při druhé by mi ho museli vyměnit, což u profisportu nepřipadá v úvahu. A pro můj normální život to nebylo úplně nutné, i když jsem měla problém i s běžným fungováním, jak to bolelo. Chodím ale na všechny možné regenerace, na hodně injekcí, což jsou takové výplně, aby mě to v koleni nedřelo. Bohužel, výplň se vždycky vstřebá, takže za nějaký čas ji potřebuji znovu. Už to ale mám docela navnímané, že vím kdy. Bez toho bych vůbec nemohla fungovat.
Je pro vás motivací i to, že se vám během kariéry ve dvouhře zatím nepodařilo vyhrát větší turnaj?
Už to mám nastavené úplně jinak. Po těch patáliích, kdy mi odborníci předpovídali, že už hrát nebudu, mám cíle trošku jiné. Jasně, že na každý turnaj jedete s tím, že ho chcete vyhrát, ale já mám radost už z toho, že znovu hraju. Nejprve, že jsem zvládla set, pak třeba celý zápas a že jsem mohla hrát i další den. Pořád věřím, že koleno bude držet a mohla bych odehrát celou sezonu a vrátit se třeba i na ty největší turnaje.
Vnímala jste, jak klesáte na žebříčku, nebo jste to vůbec neřešila?
V tomhle už jsem trošku dál. Pozorovat žebříček je sice příjemné, když člověk lítá nahoru dolů, ale nemůžete se k němu tolik upínat a dostávat se pod tlak. Takže abych si dávala nějaké žebříčkové cíle, to vůbec. Když se přihlašuji na turnaje, vidím, kde to číslo je, ale nejsem z toho ve stresu. Teď to vůbec neřeším. Není to nic, co by mě svazovalo.
|
Nosková, jak ji neznáte. O charitě, ochraně přírody i zbytečnosti sociálních sítí
Přesto, přemýšlíte už o tom, co budete dělat, až přestanete hrát?
Jo. Nejsem úplně naivní, takže člověka tohle napadne. Když jsem byla zraněná, leccos mi projelo hlavou. Určitě u tenisu zůstanu. Bavilo by mě i trénovat, budu se snažit předat dál, co jsem se naučila, zkušenosti, které mám.
Natáčíte i podcasty. To by vás nebavilo?
To vzniklo náhodou, ze srandy, kdy jsme se daly dohromady s Barborou Mlejnkovou a Sabinou Tesařovou. Jde spíš o vyčištění hlavy, je to takové ženské tlachání. Nejde o nich obohacujícího, o něco, kam bych směřovala.
Co říkáte tomu, že v Česku je pořád hodně šikovných mladých tenistek?
Klobouk dolů. Jsem moc ráda, že se takhle točíme pořád dokola, protože jsem z té starší gardy. Když jsem přicházela, hrála Péťa Kvitová, a nyní se to zase otáčí. Přijde mi super, že furt někoho máme, ty mladé holky. A je jich tady hodně.
I v Ostravě jich je dost. Dá se říct, že Ostrava Open letos bude turnajem českých naději, když ty nejlepší daly přednost jiným turnajům?
Vypadá to tak, což je vtipné (usmála se). Jak říkáte, mohl by to být turnaj českých nadějí a já jsem taková vsuvka.
Jak ve světě vnímají, že český tenis má pořád tolik výborných hráček?
Všude řeší, jak je to možné... Ptají se, co děláme, jak trénujeme. Mnohde si myslí, že máme nějaký fígl, nějakou super přípravu, zázemí, něco, co jinde nemají. Nic speciálního v tom ale není, protože kdyby ten návod byl, tak už podle něj všichni pracují. Ale hodně lidí je tím zaskočených, že takhle malá země má tolik tenistek. A buďme rádi, že se zvedá i ten mužský tenis.