Trápení Martincové pokračuje. Poraněné koleno ji opět nepustí na kurty

„Během jednoho úplně běžného úderu mi najednou ‚přeskočilo‘ v koleni. Žádný pád, prostě nic zvláštního... Ale hned jsem cítila, že něco není v pořádku,“ popsala 30letá Martincová, která na okruhu WTA získala jeden titul ve čtyřhře a v roce 2021 hrála singlové finále v Praze.
Před třemi týdny se ve Stromovce ještě představila v kvalifikaci na Livesport Prague Open, ve které ovšem neuspěla. Po loňské operaci se vrátila k tenisu letos v březnu po téměř osmi měsících. Nyní se musí smířit s další pauzou.
„Teď mě čeká rehabilitace a pak návrat na kurty. Udělám všechno pro to, abych byla zpátky co nejdřív,“ dodala tenistka, které aktuálně patří až 504. místo v žebříčku WTA.