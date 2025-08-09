Trápení Martincové pokračuje. Poraněné koleno ji opět nepustí na kurty

  16:05
Tenistku Terezu Martincovou čeká další dlouhá pauza. Rok po operaci má opět potíže s kolenem, v posledním zápase kvalifikace na antukovém turnaji v Lipsku se zranila a natrhla si vnější postranní vaz. V utkání sice zvítězila, poté se ale dozvěděla diagnózu, o které bývalá 40. hráčka světového žebříčku informovala na Instagramu.

Česká tenistka Tereza Martincová ve čtvrtfinále turnaje WTA v Praze | foto: Radek Vebr, MAFRA

„Během jednoho úplně běžného úderu mi najednou ‚přeskočilo‘ v koleni. Žádný pád, prostě nic zvláštního... Ale hned jsem cítila, že něco není v pořádku,“ popsala 30letá Martincová, která na okruhu WTA získala jeden titul ve čtyřhře a v roce 2021 hrála singlové finále v Praze.

Před třemi týdny se ve Stromovce ještě představila v kvalifikaci na Livesport Prague Open, ve které ovšem neuspěla. Po loňské operaci se vrátila k tenisu letos v březnu po téměř osmi měsících. Nyní se musí smířit s další pauzou.

„Teď mě čeká rehabilitace a pak návrat na kurty. Udělám všechno pro to, abych byla zpátky co nejdřív,“ dodala tenistka, které aktuálně patří až 504. místo v žebříčku WTA.

Macháč vs. MannarinoTenis - 2. kolo - 9. 8. 2025:Macháč vs. Mannarino //www.idnes.cz/sport
9. 8. 20:00
  • 1.53
  • -
  • 2.56
Sabalenková vs. VondroušováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 10. 8. 2025:Sabalenková vs. Vondroušová //www.idnes.cz/sport
10. 8. 01:00
  • 1.42
  • -
  • 2.92
Garcíová vs. MuchováTenis - 2. kolo - 10. 8. 2025:Garcíová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
10. 8. 17:00
  • 3.81
  • -
  • 1.28
Nosková vs. JovićováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 10. 8. 2025:Nosková vs. Jovićová //www.idnes.cz/sport
10. 8. 17:00
  • 2.39
  • -
  • 1.60
Menšík vs. QuinnTenis - 2. kolo - 10. 8. 2025:Menšík vs. Quinn //www.idnes.cz/sport
10. 8. 17:00
  • 1.35
  • -
  • 3.25
Program a výsledky
Erotická pomůcka podruhé za týden na palubovce. Hráčky se zlobí: Není to vtipné

Opakovaný vtip není vtipem. Jednoduchou poučku by teď basketbalistky působící v WNBA nejraději vtloukly do hlavy některým fanouškům. Dvakrát během pár dnů totiž musely být přerušeny zápasy kvůli...

Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Rekord šampionátu a zlato. Rada ovládl na juniorském ME běh na 400 metrů překážek

Česká výprava na juniorském mistrovství Evropy atletů získala další tři medaile. Michal Rada vyhrál v Tampere běh na 400 metrů překážek v rekordu šampionátu 48,78 sekundy, Marek Váňa ukořistil na...

9. srpna 2025  17:09

ONLINE: Zlín - Ml. Boleslav 0:0, potvrdí domácí skvělý vstup do nové sezony?

Sledujeme online

Po třech utkáních mají sedm bodů a překvapivě se drží na špici ligy. Ve čtvrtém kole vyzvou fotbalisté Zlína doma Mladou Boleslav, zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online...

9. srpna 2025  16:45,  aktualizováno  17:02

ONLINE: Liberec - Dukla 0:0, dočkají se hosté první výhry v novém ročníku?

Sledujeme online

Zatím mají dva body za dvě remízy, ve 4. kole Chance Ligy zkusí fotbalisté Dukly poprvé zvítězit. Od 17 hodin hrají na půdě Liberce, zápas můžete sledovat v podrobné online reportáži.

9. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  17:02

ONLINE: Plzeň - Slovácko 0:0, šest změn v domácí sestavě, v bráně opět Jedlička

Sledujeme online

Minulý týden si odložili utkání v Mladé Boleslavi, teď se plzeňští fotbalisté vrací v domácí soutěži do akce. Ve 4. kole hrají doma se Slováckem, zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v...

9. srpna 2025  16:15,  aktualizováno  17:01

Trápení Martincové pokračuje. Poraněné koleno ji opět nepustí na kurty

Tenistku Terezu Martincovou čeká další dlouhá pauza. Rok po operaci má opět potíže s kolenem, v posledním zápase kvalifikace na antukovém turnaji v Lipsku se zranila a natrhla si vnější postranní...

9. srpna 2025  16:05

Kvůli údajnému týrání Rybakinové čelil vyšetřování, teď se kouč může vrátit

Bývalý trenér tenistky Jeleny Rybakinové Stefano Vukov může znovu působit na okruhu WTA. Ženská tenisová asociace oznámila, že zrušila jeho předběžnou suspendaci a chorvatský kouč může opět získat...

9. srpna 2025  15:40

Basketbalisté hledají podkošovou sílu, do přípravy na ME povolali Svobodu z Písku

Pivot Martin Svoboda z Písku doplnil kádr české basketbalové reprezentace v přípravě na mistrovství Evropy v Rize. Národní tým v tiskové zprávě uvedl, že se připojí v neděli v Poděbradech. Na pozici...

9. srpna 2025  15:33

Softbalistky se chystají na domácí ME, v Japonsku měly horko i legendární trenérku

České softbalistky v Japonsku zakončily přípravu před evropským šampionátem, který uspořádá Praha. Kádr trenéra Tomáše Kusého odehrál v asijské zemi deset zápasů proti univerzitním týmům, mistrovství...

9. srpna 2025  15:24

Po transplantaci jater skok do áčka. Bartovičův návrat sledovala celá rodina

Rok po obrovských zdravotních problémech si znovu zahrál zápas, navíc poprvé za liberecký A-tým. Talentovaný hokejový útočník Adrien Bartovič nastoupil v úvodní přípravě na ledě Mladé Boleslavi, v...

9. srpna 2025  14:37

MMA? Mladí hledí na peníze. Kluk ze salaše Mazúch se po Štvanici těší na halušky

Premium

V dětství vyháněl ovce na pastvu, pak je podojil a z mléka pomáhal vyrábět brynzu. Anebo se motal kolem traktoru. „Věděl jsem, že se jednou budu živit rukama. Ale že budu MMA zápasníkem? To by mě...

9. srpna 2025

Šok v basketbalovém Olomoucku, kouč Hipsher končí. Klub už má náhradu

Ačkoliv po skončení uplynulé sezony prezident basketbalového Olomoucka Libor Špunda fanoušky ujišťoval, že úspěšný a oblíbený kouč Andy Hipsher zůstává u týmu, opak je pravdou. Americký trenér v...

9. srpna 2025  11:44

Ústí chystá návrat Nekoly. Bývalý reprezentační kouč má být Žabovým supervizorem

Volejbalové Ústí nad Labem chystá jeden velký návrat. Tým, který dvakrát za sebou bojoval o záchranu extraligy v baráži, chce angažovat Michala Nekolu, jenž tu v minulosti slavil dva tituly jako hráč...

9. srpna 2025  11:32

