Postup? A přes koho? Jak se Martincová v Ostravě prodrala mezi hvězdy

Pětadvacetiletá Češka nikdy neměla problémy říkat to, co si opravdu myslí. A tak i z ostravské tenisové bubliny vyprávěla: „Kdyby mi někdo před pár dny řekl, že se dostanu z kvalifikace, tak moje první otázka bude - Jo? A to by mě zajímalo, přes koho?“

Hráčky jako Gauffová, Kasatkinová, Kudermetěvová a mnohé jiné jsou skutečně zvyklé na úplně jiné turnajové fáze. Jenže na jedné z posledních akcí divokého tenisového roku 2020 se sešla konkurence jako hrom.

„Já bych bez volné karty zůstala jako první pod čarou,“ děkuje Martincová pořadatelům. „Moc mě těší, že jsem to využila.“

I její soupeřky slouží jako důkaz. Američanku Peraovou (62. na světě) přetlačila ve třísetové řeži. Poté si postup do hlavní soutěže zajistila triumfem 6:3, 6:2 nad Španělkou Badosaovou (69. v žebříčku WTA).

„Že jsou v elitní sedmdesátce, to je krásný. Ale já ještě víc hodnotím kvalitu a tu pro mě mají obě fakt velkou. Zvlášť Peraová, to je úžasná hardařka. Mně taky hala a tvrdý povrch sedí, vznikl z toho super, brutální zápas. I naši trenéři se na tom shodli,“ vyprávěla.

V pondělí ji čeká pikantní 1. kolo proti krajance Barboře Krejčíkové, hrát by se mělo začít přibližně kolem osmé hodiny večer. Pro obě to bude i zkouška odolnosti; nejen proto, že se kvalifikace vměstnala do víkendu a ihned se pokračuje dalším duelem.

„Na sto procent jsem se určitě dát dohromady nestihla. Je to hodně z přechodů mezi povrchy. Střídám je jako nikdy a je to znát, bolela mě achilovka a zadní stehno, naštěstí mi na fyziu strašně pomohli,“ říká Martincová. „Což je zkušenost. Dřív člověk řešil, že se musí připravit víc na antuku nebo na tvrdý, teď to bere tak, jak to je. Protože jiná možnost není.“

Doba, kdy pandemie cupuje obvyklé pořádky, zkrátka přináší nové standardy. Dávno už jsou hráčky zvyklé na prostředí uzavřených bublin. Seznamy seriálů řídnou.

„Hodně koukám na Netflix, teď už tak nějak z povinnosti na Lucifera; už nevím, co bych si pustila,“ přibližuje Martincová. „Taky hodně čtu. Životopisy sportovců, knížky o zdravých věcech, detektivky. Podle nálady.“

A mezitím směřuje ke svému velkému cíli. Elitní stovka, punc tenisové kvality, se blíží. Martincová je momentálně na 121. místě, sedm příček za kariérním maximem. A hlavně ji čerstvé ostravské triumfy povzbuzují v jejím konání.

„Myslím, že jsem typ hráčky, co se zlepšuje konzistentně,“ řekla. „Cítila jsem, že hraju dobře, tréninky byly kvalitní. Pak si vybudujete zdravé sebevědomí, není důvod panikařit v zápasech. Když tomu dáte všechno a makáte, ono se to projeví. Jestli stovka přijde teď, nebo později, je mi jedno. Pokud tam mám být, stejně se tam časem dostanu.“

Zvlášť s takovými výkony.