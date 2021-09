Já odvrátila mečbol? To ani nevím, divila se Martincová po tříhodinovém derby

Kromě hrozivého startu přežila Martincová ve zkrácené hře rozhodující sady také mečbol soupeřky. Siniaková při něm zahrála jen do sítě.

„To byl mečbol?“ divila se Martincová po zápase na tiskové konferenci. „Vidíte, to ani nevím. Jak jsem slezla z kurtu, tak si to ani neuvědomuju. Jen vím, že jsem stahovala.“

Jak se vám tedy podařilo otočit z 0:5 v tiebreaku?

Je to tenis a do posledního míče nesmíte přestat věřit. Řekla jsem si: „Zkus to uhrát míč po míči, nezkaz, ještě to nějak stáhni a soustřeď se.“ To bylo jediné, co jsem si říkala. Snažila jsem se být koncentrovaná.

Bylo náročné dostat se do tohoto nastavení vzhledem k únavě, o které jste hovořila už před turnajem?

Určitě. Netušila jsem, jak to bude vypadat. Na trénincích jsem bojovala s tím, že jsem se fakt cítila šíleně, což pak spadá i na psychiku. Snažila jsem se být co nejvíc ready, i když jsem věděla, že nejsem. Zvládla jsem bojovat s tím, v jakém rozpoložení jsem se nacházela. Takže díky tomu je to pro mě cenná výhra.

Jak jste se tedy cítila fyzicky?

Jsem fakt naprosto vyčerpaná. Musela jsem se soustředit na každý míč a nepřipouštět si skóre. Ale musím říct, že atmosféra byla neskutečná. Diváci fandili na obě strany. Kačka teď hraje super, myslím, že jsme předvedly výborný výkon a odehrály těžké výměny.

Už víte, co vás bude den po zápase nejvíc bolet?

To cítím už teď, bolí mě naprosto všechno. Na takové zápasy jsme sice zvyklé, ale jak je konec sezony, tak tělo nechci říkat, že vypovídá službu, ale už to bolí o trošku víc.

Co se s tím dá během volného dne udělat?

Můžu se dobře najíst, jít na masáž, co nejvíc zregenerovat, vyspat se, ale nic víc už nezachráním. Tohle jsou základní věci, kterými se budu snažit co nejvíc připravit a být ready do dalšího zápasu.

V něm vás čeká turnajová pětka Anastasija Pavljučenkovová z Ruska.

Před turnajem jsem tady s ní trénovala, za což jsem ráda, protože mě překvapilo, jak hraje. Čekala jsem, že hraje jinak. Je to světová třída, takže myslím, že nemám co ztratit.

Naopak máte šanci získat další zkušenosti, vnímáte to tak?

Zápasy s těmi úplně nejlepšími hráčkami potřebuju, protože když s nimi jdete hrát poprvé, tak většinou nehrajete svůj úplně nejlepší tenis. Je to spíš, že nevíte, co očekávat. Proto těchto zápasů potřebuju co nejvíc a jsem ráda, že si s takhle dobrou hráčkou můžu zahrát.