Tereza v říši divů. Česká tenistka byla po příchodu do Wimbledonu v šoku

Proklestila si cestu kvalifikací, jež se koná opodál, ve výrazně skromnějším areálu v Roehamptonu. Přemohla Rusku Blinkovovou ve vypjaté bitvě 4:6, 6:3, 7:5 a...

2. den Wimbledonu Tři české postupy, tři české porážky

„Byla jsem v šoku. To se nedá popsat!“ říká o světě, který objevila.

Ve své úterní premiéře v dějišti nejslavnějšího klání podlehla Číňance Wangové 2:6, 5:7, třebaže ve druhé sadě vedla 5:3.

„Strašně mě štve, že jsem nějaký setbol neproměnila,“ lamentovala. „Na druhou stranu mně i samotný postup z kvaldy pomůže, co se týče bodů i sebevědomí.“

Na grandslamu se předvedla teprve podruhé. Předloni se poroučela v prvním kole US Open po porážce s Garciaovou z Francie 0:6, 1:6.

Tereza Martincová při svém debutu na US Open.

I proto považuje přítomnost svého jména ve wimbledonském pavouku za úspěch. Vždyť při třech předchozích pokusech prodrat se do něj z džungle zvané Roehampton pokaždé ztroskotala hned v úvodním mači.

Teprve minulý týden se jí zadařilo a mohla srovnávat dějiště dvou fází turnaje a barvitě mluvit o nepopsatelném šoku.

„Roehampton nemá s grandslamem nic společného, ale to si nesmíte připouštět.“

„Tréninkové kurty jsou strašně křivé. V rozehrávce nepoznáte, jestli vám to jde, nebo ne. Jen se snažíte trefit balon a dát ho na druhou stranu. Až v zápase trošku vidíte, co a jak.“

„V kvalifikaci mi pořadatelé přispívali na jídlo 36 liber, kouči nic. Tady jsem měla 80 liber pro sebe a 40 pro trenéra. Říkám si: To si snad dělají srandu!“

Drastické rozdíly samozřejmě nepostrádají logiku. Do ráje mezi vyvolené není vpuštěn jen tak někdo. Za samotný start ve Wimbledonu se vyplácí 45 tisíc liber (1,28 milionu korun) hrubého. I proto po něm dychtí každá nadějná žačka a juniorka. Rovněž Martincová si přála jednou nakráčet v čistě bílém oblečení na jeden z perfektně upravených dvorců.

„Ale nikdy jsem si to před sebe nestavěla jako metu. Chci se každý týden zlepšovat, posouvat se dopředu. Teď bych se ráda dostala do stovky. Jestli se to povede za měsíc, nebo za rok, nikdo neví.“

Právě přítomnost v Top 100 pořadí WTA zaručuje přímou účast na grandslamech, kde se štědře rozdávají body a odměny. Martincová se na žebříčku momentálně nachází na čísle 138. Musí šetřit. Třeba s ubytováním v Londýně poněkud šachovala.

„Stěhovali jsme se první den kvalifikace z jednoho hotelu do druhého. Do Roehamptonu jsme s trenérem přijeli v osm ráno se sbalenými taškami. Kdyby mě holky viděly, musely by si myslet, že si vůbec nevěřím a jsem připravená po porážce vyrazit rovnou domů.“

Dokáže-li se milovnice koní a dříve dosti vznětlivá dívka, která v minulosti drsně spílala rozhodčí či rázně kritizovala ruské publikum, vyškrábat o úroveň výš, podobným dobrodružstvím se v budoucnosti vyhne.