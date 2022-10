Martincová po postupu do čtvrtfinále: Mrzí mě, že soupeřka nemohla utkání dohrát

„Říkala mi, že to bohužel nezvládne dohrát. Odpověděla jsem jí, že doufám, že to nebude nic vážného a ať je co nejdříve v pořádku,“ popsala Martincová debatu u sítě.

Každopádně první set byl hodně napínavý, když jste ztratila vedení 3:0 a rozhodla ho až v tie breaku.

Na začátku Anett udělala trochu více chyb než má ve zvyku, čehož jsem využila. Samozřejmě jako jedna z nejlepších hráček se vrátila zpátky, nenechala si set utéct a pak už jsme bojovaly nahoru dolů.

Než soupeřka utkání skrečovala...

Mimochodem z té skreče jsem byla překvapená, protože jsem nevěděla, že jí něco je. Je to zvláštní. Člověk je na jednu stranu rád, že ten zápas vyhrál, ale ne takovýmto způsobem. Mrzí mě, že nemohla utkání dohrát.

Vy jste po prvním kole říkala že víte, jaké to je hrát s bolestí, protože máte potíže s kolenem. Tak jaké to je?

Jo vím to, mám to skoro celou sezonu. Nejdříve se jednalo o skokanské koleno, které se mi podařilo na chvilku vyléčit před tripem do Ameriky rázovou vlnou. To jsem po dlouhé době hrála úplně bez bolesti. Ta se projevuje tak, že mi hodně vadí odrazy a dopady. Lékaři přišli na to, že mám malou čéšku a ta dělá problémy. Skoro po každém turnaji chodím na injekce, snažíme se to vyřešit kyselinou hyaluronovou. Pořádně musím na léčbu vlítnout po sezoně.

Pomohla jste si dnes nějakým práškem proti bolesti?

Zkusila jsem trochu jiný, než obvykle. Dal mi ho doktor a cítila jsem se po něm dobře. Naštěstí to vyšlo tak, že jsem měla dva dny volno, což mi pomohlo. I když u takového zranění nepomůže ani více dnů klidu. Vím, že když jdu do tvrdého zápasu a budu dobíhat balony, že se na ně nevykašlu, tak to bolet bude. Nemůžu s těmi holkami hrát lážo plážo na šedesát sedmdesát procent. Do všech míčů musím jít naplno.

Takže prášek vám pomohl?

Ten, který jsem zkusila teď, je lepší varianta, není tak silný jako ten předtím. Připadala jsem si dobře. Na rovinu ale musím říct, že je to možná i placebo na hlavu, že jsem si řekla, že něco v sobě mám. Že bych ale byla ta bolest utlumená, to říct nemohu.

Při utkání jste hodně komunikovala s trenérem. Pomáhá vám to?

Jo, mám ráda, když mi řekne co a jak. Někdy jsem až moc perfekcionistka, neměla bych se na to upínat. Člověk si občas na sebe vytváří zbytečně velký tlak, že něco nezahrál nejlépe. Přitom je to tím, že soupeřka zahrála výborně. Vím, že v zápasech s trenérem komunikovat úplně nesmím, ale on se mnou jo. Když mi řekne, co a jak, dost mi tím pomůže.

Ve čtvrtfinále se utkáte s Jekatěrinou Alexandrovovou.

Už po rozlosování jsme si s Kájou dělaly srandu, že tady si člověk od prvního kola nevybere. Víte, že to bude těžké od začátku. Nikdy si neříkám, že je los fajn, protože holky na této úrovní hrají všechny výborně. Nejsou třeba ve světové stovce, ale se všemi je to o pár míčích. Musíte být furt stoprocentní a pořád podávat nejlepší výkony. Kdo to vydrží nejdéle, je nejlepší.

Po zápasech v Ostravě vám hrají píseň Waldemara Matušky Tereza. Co tomu říkáte?

Je to hezké. Tohle se nikde nestane, tohle může být jen doma. Je to moc hezké gesto. Potěší.