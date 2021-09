Martincová před Ostravou: Celý život jsem makala, chci hrát i vyždímaná

Siniaková i Martincová mají leccos společného.

Obě dostaly do hlavní soutěže divokou kartu, obě žene na sklonku vydařené sezony 2021 vidina startu před českými příznivci.



Když Martincová hrála v Ostravě loni, v žebříčku se nacházela na 121. pozici. Nyní na domácí podnik dorazila těsně za hranicí první šedesátky.

„Kdyby mi někdo minulý rok řekl, že sem teď přijedu v takové pozici, tak by mě to ani nenapadlo,“ přiznává tenistka s potetovanou levou paží. „Tahle sezona je pro mě určitě průlomová,“ dodává v narážce na třetí kolo Wimbledonu, finále podniku v Praze či další tři čtvrtfinále na okruhu WTA.



Tyto výsledky však Martincové kromě bodů, finančních odměn a zážitků přinesly také úmornou porci zápasů. Češka jich zvládla už 56.

„Na takový program nejsem zvyklá, dost se to projevuje,“ líčí. „Je to hodně náročné. Přemlouvám vlastní tělo, než abych bojovala se soupeřkou.“

Právě kvůli tomu původně plánovala ostravskou akci vynechat. „Ale když jsem zjistila, že jsem dostala kartu do hlavní soutěže, tak jsem vůbec neváhala. Jsem moc ráda, že mám možnost tady hrát a budu se snažit předvést co nejlepší výkon.“

Jako talisman si do Ostravy přibalila psíka, který jí pomáhá zpříjemnit chvíle strávené v hotelovém pokoji. A Martincová doufá i v podporu diváků, která jí snad pomůže odhodit všechny bolístky.



„Domácí prostředí je úplně jiné, nedá se popsat, ale člověk se v něm cítí úplně jinak. Sešlo se to fajn. Když pociťuju, že nemám vůbec z čeho brát, tak hraju turnaj doma. Snad mi to pomůže, abych ze sebe dostala i to, co už ve mně třeba ani není.“

České derby obsadí Ostravar Arénu v úterý odpoledne, jeho vítězka ve druhém kole doplní Petru Kvitovou, která měla na úvod volný los a turnaj začne ve středu proti Rusce Potapovové.

Ovšem ani po Ostravě ještě nechce životní sezonu končit.

Byť se v ní pere touha prodávat formu na co největším počtu turnajů s neodbytnou potřebou odpočívat.

„Příští týden je Chicago, pak Indian Wells, pak Moskva nebo Tenerife,“ vyjmenovává. „Ráda bych tyhle akce objela, ale nepamatuju si, kdy naposledy mi tělo dávalo tak najevo, že toho má dost. Každopádně jsem celý život tvrdě makala, abych tyhle turnaje hrála, takže i když budu sebevíc vyždímaná, tak to prostě chci zvládnout.“



Optimističtěji hovoří o stavu své pomyslné palivové nádrže Siniaková, která si po vyřazení ve druhém kole US Open dopřála týden volno.

„Myslím, že mi to hodně pomohlo, načerpala jsem energii a teď se cítím dobře. Doufám, že to předvedu i na kurtu.“

Do duelu proti Martincové půjde jako tenistka s převahou jedenácti míst na světovém žebříčku a podobně zdárným rokem za sebou. Kromě deblových triumfů na Roland Garros a v Tokiu zaujala třeba díky finále v Bad Homburgu, semifinále v Parmě či třetímu kolu Wimbledonu.



„Myslím, že jsem se znovu našla, na kurtu se cítím líp. Za poslední kvartál se mi daří, takže jsem spokojená,“ ohlíží se za uplynulými měsíci.

V úterý si však povedenou sezonu vyšperkuje jen jedna z Češek.