Přívětivý los a trhlina v achilovce. Martincová prorazila i na grandslamu

Na antukový svátek se Martincová probila poprvé v kariéře, předtím nasbírala tři grandslamové účasti v New Yorku a jednu v Londýně.

A až nyní v Paříži zažila premiérový úspěch. „Jsem neskutečně ráda, že jsem to zvládla,“ radovala se na videokonferenci.

V jednom z posledních duelů pondělního programu si poradila s bývalou 86. tenistkou světa Jorovičovou, Srbka se však v současnosti nachází až ve třetí stovce žebříčku a k přímé kvalifikaci do hlavní soutěže Roland Garros využila chráněný žebříček.

„Věděla jsem, že to je superpřívětivý los, který musím potvrdit,“ přiznala Martincová. „Nebyla to vůbec jasná výhra, ale věděla, jsem, že šance mám rozhodně větší než proti většině holek tady nebo proti soupeřkám, které jsem mívala,“ připomněla, že z předchozích grandslamů ji vyprovodily třeba Francouzka Garciaová či krajanka Karolína Plíšková.

Nyní už o poznání schůdnější protivnici zdolala. Průbojnými údery nastřádala 22 vítězných míčů, nevynucené chyby v porovnání se soupeřčinými 41 stlačila na polovinu.

Ustála i zrádnou koncovku druhé sady, v níž za stavu 5:4 nedopodávala duel k vítězství, načež ve zkrácené hře čelila setbolu. Hrozbu ale odvrátila, o chvíli později se po forhendu protivnice do sítě mohla zaradovat.

Jinak však na kurtu působila soustředěně, skoro až netečně vzhledem k tomu, o co usilovala. „Musím být takhle klidná, protože jakmile začnu trochu víc projevovat emoce, tak se to může zvrhnout úplně na druhou stranu. Jakmile se začnu rozčilovat, nejsem tolik stabilní,“ vysvětlovala.



Dění, které premiérovému úspěchu předcházelo, označila 26letá Češka za vachrlaté. Její zápas pořadatelé umístili do programu až jako čtvrtý v pořadí, Martincová tedy měla dostatek času hloubat nad výtečnou příležitostí k vítězství.

Roland Garros příloha iDNES.cz

Čekání si krátila i sledováním výkonu své kamarádky Markéty Vondroušové, v koncentraci na vlastní vystoupení ji pak rozhodilo přesunutí duelu na jiný dvorec.

„Nehrálo se na něm dobře, byly tam stíny, chodili nám tam lidi,“ vypočítávala nedostatky. „Až jsem si říkala, co se mi to děje…“

O to větší uspokojení zažívala, když všechny nástrahy překonala. A ty pařížské rozhodně nebyly jediné, kterým musela v poslední době čelit.

Jela jsem na úkor zdraví

Martincová od začátku sezony pilně sbírá starty, hnala ji vidina posunu do první stovky světového žebříčku. Úsilí se vyplatilo: především díky postupu z kvalifikace do druhého kola na turnaji v Miami se 5. dubna konečně našla mezi elitní společností na 98. pozici.

Za dosažení cíle se odměnila složitou a výraznou sítí tetování, kterou si ozdobila téměř celou levou paži. „Ale rukáv ještě není hotový, je to na dýl.“

Když chtěla Martincová nahánět další důvody, proč skládačku doplnit, její tělo odmítlo. „Jela jsem na úkor zdraví, poslední akce jsem jela úplně na doraz a už jsem tušila, že není úplně všechno v pořádku,“ svěřovala se v Paříži, kam přijela se sérií pěti proher v řadě.



Příčina nepovedeného období?

„Přechod z tvrdého povrchu na antuku byl extrémní a v Charlestonu jsem si úplně oddělala nohu,“ vrátila se Češka k polovině dubna, kdy musela na americkém podniku skrečovat hned první zápas.

Po návratu domů podstoupila vyšetření, které odhalilo tři milimetry velkou trhlinu v achilovce. A přestože zranění ještě plně nedoléčila, na dobrodružství jménem Roland Garros vyrazila.

„V zápasech o tom vím, ale není to nějaká šílená věc, se kterou by nešlo hrát,“ přibližuje tenistka. „Řekla jsem si, že to nebudu řešit a nebudu na to svalovat nějaké prohry. Když můžu jít na kurt, tak tam vlezu.“

S obavami, ale vlezla. A z něj pak za odměnu v euforii odlétala.