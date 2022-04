Raducanuová nemile překvapila. Byla to spíš házená, divila se Martincová

Na dvorci se sešly tenistky, které antuce příliš neholdují. Obě upřednostňují rychlejší povrchy, pro Raducanuovou šlo dokonce o první zápas na oranžovém kurtu mezi profesionálkami.

A tak se duel značně lišil od předchozího střetu Markéty Vondroušové a Harriet Dartové, v němž Češka nebohou Britku rozebrala kraťasy a rotovanými míči. Naopak Martincová s Raducanuovou se v dlouhých výměnách proháněly z jednoho rohu dvorce do druhého.

„Očekávala jsem úplně jiný zápas, i jsem se jinak připravovala,“ přiznala Češka na tiskové konferenci. „Čekala jsem, že to bude od soupeřky rychlejší, připadalo mi, že tohle byla spíš házená. Hrála pomalé míče, myslela jsem si, že do toho víc půjde a že budou svižnější výměny.“

I tak ale Martincová disponovala šancemi. V první sadě si při vlastním podání vypracovala setbol na 6:4, ve druhé zase utekla do vedení 4:1.

„Měla jsem míč víc držet ve hře. Cítila jsem příležitost a chtěla si všechno uhrát sama, jenže na antuce a ještě v těchto podmínkách bylo ohromně těžké dávat winnery. Spíš jsem měla hrát víc výměny, jenže já se jí snažila dorazit, místo abych byla trpělivější,“ vrátila se ke druhému setu.

Česká tenistka Tereza Martincová v duelu s Emmou Raducanuovou z Velké Británie.

Těsná porážka ji však nezkalila radost z publika, které ji v jejím domovském klubu na Štvanici podporovalo. A 27letá Češka si hlavně cenila, že poprvé v životě dostala šanci nastoupit za reprezentační tým.

„Jsem za to hrozně ráda, i když konec nebyl šťastný,“ hodnotila. „Zahrát si tuhle soutěž byl jeden z mých fakt velkých snů. Vždycky, když jsem viděla naši soupisku a holky, co v týmu jsou, říkala jsem si, že vůbec nevím, co by se muselo stát, abych já stála na kurtu.“

Debut v národním dresu prožila i Raducanuová, senzační vítězka loňského US Open. Další velkou premiérou pro ni byla antuka, na kterou se skutečně postavila k prvnímu mači v dospělé kategorii.

A zvládla ho velmi solidně.

Emma Raducanuová se raduje z výhry nad Terezou Martincovou.

„Nemile mě překvapila, v určitých situacích byla lepší, než jsem čekal,“ uznal kapitán českého družstva Petr Pála.

Devatenáctiletá Britka si sice netroufala na klasické antukové finty a několikrát se napálila při odhadu odskoku míče, nicméně svou rovnou hrou z obou stran se prosadila. „Potěšilo mě, jak jsem se adaptovala na podmínky a počasí,“ pravila po zápase.

„Bylo vidět, že se snaží jakkoliv vyhrát balon a vymýšlí, jak Terezu porazit, což se jí nakonec podařilo, i když to bylo těsné,“ přidal Pála. „To je známka dobré hráčky, že se snaží přijít na to, co bude platit.“

V sobotu se bude Raducanuová snažit vyzrát na Vondroušovou. Soudě podle pátečních duelů slibuje konfrontace jedniček atraktivní podívanou.

„Bude to taktická bitva a velmi zajímavý zápas,“ předvídá Pála. „Musíme si sednout a říct si, na co si dát pozor a co se pokusit hrát. Asi bude větší zima a bude těžší míče ukončovat, takže čekám, že budou výměny. Obě navíc dobře běhají, jsou šikovné a umí vrátit balon z těžké pozice.“

Antukové zkušenosti však hovoří jasně pro českou finalistku Roland Garros 2019, což si dobře uvědomuje i Britka. „Ale když máte mít výzvu, proč nejít rovnou do té největší?“ nadhodila sebevědomě. „Tým je nabuzený. I když nás odepisovali, po prvním dni je stav 1:1. Půjdeme do toho.“

Sobotní rozpis je jasný jen ze začátku. V 11:30 proti sobě nastoupí Vondroušová a Raducanuová. Ale potom? Dojde na souboj Martincové a Dartové, nebo se sestavy změní?

„Ještě nevím, neměl jsem čas o tom přemýšlet a obejít holky,“ uvedl Pála krátce po skončení pátečního programu. „Musíme se domluvit, jak bychom eventuálně hráli debl.“

Český kapitán může sáhnout třeba po Karolíně Muchové, která se sice ve čtvrtek necítila dobře a netrénovala, připravena nicméně je. A indicií může být i výrok Martincové, která prohlásila: „Sil a energie mám dost. Spíš se peru s povrchem, kterému chci přijít na kloub, a snažím se zjistit, jak na něm hrát. Víc bojuju s antukou než se soupeřkami.“