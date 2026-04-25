Vyrovnaný první set, pak rychlý konec. Samson v Madridu dohrála ve třetím kole

  13:35
Laura Samson skončila na antukovém turnaji v Madridu ve třetím kole. V boji o osmifinále tisícovky WTA prohrála s Maďarkou Annou Bondárovou za hodinu a tři čtvrtě 6:7, 1:6. Osmnáctiletá česká tenistka, které ve světovém žebříčku patří 171. místo, ve španělské metropoli startovala v hlavní soutěži díky divoké kartě od pořadatelů.

Laura Samson | foto:  Michal Sváček, MAFRA

V prvním setu hrála se soupeřkou, která je v pořadí WTA o více než 100 příček výše, vyrovnaně. Jako první se ujala vedení, brejk ale nepotvrdila a tie-break pak ztratila 3:7. Ve druhé sadě rozhodla třetí hra, v níž Samson promarnila na servisu náskok 40:0 a od stavu 1:1 tak už neuhrála ani game.

Do mužského turnaje Masters vstoupí ve druhém kole Jakub Menšík. Český tenista, jenž měl na úvod coby 23. nasazený volný los, se utká s Martinem Dammem, synem někdejšího českého hráče reprezentujícím USA.

Turnaj mužů a žen v Madridu (antuka):

Muži (dotace 8,235.540 eur):
Dvouhra - 2. kolo:
Chačanov (13-Rus.) - Walton (Austr.) 6:2, 6:3
F. Cerúndolo (16-Arg.) - Hanfmann (Něm.) 6:1, 7:5
Davidovich (20-Šp.) - Carreňo (Šp.) 6:3, 6:3.

Ženy (dotace 8,235.540 dolarů):
Dvouhra - 3. kolo:
Bondárová (Maď.) - Samson (ČR) 7:6 (7:3), 6:1
Bencicová (11-Švýc.) - Šnajderová (18-Rus.) 6:2, 7:6 (8:6).

Výsledky

