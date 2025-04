Děsivý okamžik v Kolumbii. Tenistka se v koncovce zápasu zhroutila na antuku

Právě špatná aklimatizace na nadmořskou výšku přes 2600 m byla podle dnešního vyjádření tenistky příčinou kolapsu. „Po nedělní výhře v Brazílii jsme byli přes 24 hodin na cestě s minimem odpočinku a zotavení po náročném týdnu. Bogotá je nadmořskou výškou známá a adaptace obvykle pár dní trvá,“ napsala Jonesová na instagramu.

V dějišti navíc kvůli dešti nestihla ani jeden trénink. „Jak zápas pokračoval, dřela jsem, abych zůstala ve hře a zvykla si na podmínky, ale bylo to stále horší. Měla jsem mžitky před očima a nakonec to skončilo kolapsem, naštěstí bez křečí,“ dodala s tím, že by neměla mít žádné následky.

Victorio Grigera @vgrigera_ Francesca Jones atravesó una horrible situación en Bogotá: se desvaneció y debió retirarse de la cancha en silla de ruedas.



@juliriera02, su rival, actuó en el momento y ayudó a los médicos.



Pro Jonesovou to byla už 19. skreč v kariéře, ve které se musí vyrovnávat s velkým zdravotním handicapem kvůli genetické vývojové poruše. Vinou ektodermální dysplazie má na každé ruce jen čtyři prsty, na pravé noze tři prsty a na levé čtyři.

Lékaři ji v dětství od tenisu zrazovali, přesto se prosadila na WTA Tour, zahrála si na Australian Open či ve Wimbledonu. Ve světovém žebříčku byla nejvýše na 123. místě a na turnajích ITF získala osm titulů.