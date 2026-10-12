Bouzková je ve Wu-chanu ve druhém kole. Bartůňková se dere žebříčkem vzhůru

Bouzková se na kurtu zdržela jen 44 minut. V první sadě sice jednou ztratila podání, sama ale servis soupeřce sebrala třikrát. Tausonová si poté nechala ošetřit lýtko, ale ve druhém setu zvládla odehrát už jen dvě hry.
Osmadvacetiletá Bouzková ve druhém kole nastoupí proti vítězce duelu mezi Majou Chwaliňskou z Polska a Majar Šarífovou z Egypta.
Ve Wu-chanu se během pondělí v prvním kole představí ještě Sára Bejlek, kterou čeká Jasmine Paoliniová z Itálie.
Bartůňková už je devětadvacátá
Dvacetiletá česká tenistka Nikola Bartůňková si po postupu do semifinále turnaje v Pekingu polepšila ve světovém žebříčku o pět míst a posunula se na životní 29. příčku.
Bartůňková v sobotu v boji o finále nestačila na Mirru Andrejevovou z Ruska. Nové světové trojce podlehla dvakrát 2:6 a do premiérového finále nepostoupila. Jejím dosavadním maximem v pořadí WTA byla 34. příčka z letošního srpna.
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Skvělý servis, perfektní pohyb i tvrdé rány. Svět velebí Bartůňkovou. Pozornost? Wow!
Bartůňková v Pekingu mimo jiné vyřadila světovou dvojku Arynu Sabalenkovou z Běloruska nebo Karolínu Muchovou, která si však i přesto v žebříčku polepšila o jednu příčku na sedmou pozici a je českou jedničkou.
Úřadující wimbledonská šampionka Linda Nosková, která se kvůli zranění lýtka odhlásila z turnaje ve Wu-chanu, klesla z šestého místa na osmé. Pořadí vede Jelena Rybakinová z Kazachstánu, ve čtyřhře je světovou jedničkou nadále Kateřina Siniaková.