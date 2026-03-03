Tenisté utíkali, z kurtu je vyhnala nedaleká střelba. V Emirátech hrají i dva Češi

Právě Gengel byl jedním z tenistů, kteří museli v úterý přerušit rozehrané utkání. Ve druhém kole kvalifikace stihl proti Yankimu Erelovi z Turecka jen dva gamy, než je nedaleké zvuky střelby z kurtu vyhnaly.
Podle agentury Reuters úřady ve Fudžajře oznámily, že musely hasit požár způsobený zásahem vzdušné obrany proti dronu, incident se stal v průmyslové oblasti.
Souběžně s duelem Gengela se ve druhém kole kvalifikace hrál zápas mezi Japoncem Hajatem Macuokou a Bělorusem Daniilem Ostapenkovem, video z jejich úprku z kurtu nyní koluje po sociálních sítích.
Zda bude challenger pokračovat, organizace ATP neuvedla. „Budeme pozorně monitorovat situaci a v případě potřeby poskytneme další aktualizace,“ uvedli představitelé mužského tenisového okruhu pro Reuters.
Jeden z dalších účastníků, Ukrajinec Vladyslav Orlov, který svůj úterní zápas stihl dohrát, na sociálních sítích sdílel video, v němž situaci ve Fudžajře popisuje.
„Dostali jsme upozornění, že deset kilometrů od nás se střílelo. Když jsem hrál, slyšel jsem, jak létají stíhačky. Nedaleko vidím kouř. Takže momentálně tu není moc bezpečno.“