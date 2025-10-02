Tenisté si stěžují na Číňany: Pořád kašlou! A vážně jedí tyhle žáby? Nejsou jedovaté?

Asijská část sezony je pro většinu tenistů tou nejnáročnější, hlavně vinou nastřádané únavy z předchozích měsíců a dalekého cestování. Někteří ale mají problém i s kulturními rozdíly. Ital Lorenzo Musetti a Američanka Taylor Townsendová si v Číně otevřeně postěžovali.
Deblová světová dvojka a spoluhráčka Kateřiny Siniakové Townsendová během nedávného finále Poháru Billie Jean Kingové, na němž její tým prohrál až ve finále, natočila na Instagram video, ve kterém kritizuje jídlo.

„Opravdu jsem šokovaná tím, co jsem viděla v bufetu. Tihle lidi tam zabíjejí a připravují velké žáby. Nejsou jedovaté? Nejsou to ty, ze kterých máte bradavice a vředy? A želvy? Opravdu? A jsou dušené s chilli, paprikami a cibulí, takže z toho opravdu dělají jídlo. Dávám tomu dobré dva body z deseti, protože tohle je opravdu šílené.“

Podivovala se i nad tím, že na stole našla vnitřnosti a další pokrmy, které jí připadaly podezřelé.

Jenže za tyto komentáře schytala kritiku, že je rasistická a nerespektuje tradice země, a tak brzy vydala kajícné prohlášení.

„Chtěla bych se upřímně omluvit. Chápu, že jako profesionální sportovkyně mám velkou výsadu cestovat po celém světě a zažívat kulturní rozdíly. To je jedna z věcí, které na tom, co dělám, tolik miluji,“ napsala na sociálních sítích.

Osm skrečí za tři dny. Šílené, nejde to zvládnout, bouří se vyčerpaní tenisté

Na BJK Cupu v Šen-čenu zasáhla jen do čtvrtfinálové čtyřhry a z dalších turnajů se omluvila. Oficiálně kvůli zranění kotníku, ale je dost možné, že v jejím rozhodnutí hrála roli i tato kauza.

Devátý tenista mužského žebříčku Musetti vyvolal nevoli Číňanů chováním přímo na kurtu. V utkání prvního kola turnaje v Pekingu hned po pokaženém úderu v tiebreaku druhé sady vypěnil.

„Tihle zatracení Číňani pořád kašlou. Každé tři minuty...“ zuřil v italštině.

A jeho výroky se po asijské velmoci rozšířily tak rychle, že i on přispěchal s omluvou.

„Ta slova jsem řekl v zápalu boje a byla určena pouze několika jednotlivcům v hledišti, kteří neustále kašlali a rušili hru. V žádném případě nebyla namířena proti čínskému národu. Uvědomuji si, že jsem se vyjádřil nevhodně a že to urazilo mnoho čínských fanoušků. Hluboce toho lituji.“

Fanoušci v Pekingu se Italovi „odvděčili“ tím, že když skrečoval čtvrtfinále, z kurtu ho vyprovodili pískotem a bučením.

