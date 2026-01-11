Tenisté Polska ovládli poprvé United Cup, ve finále porazili Švýcarsko

Autor:
  14:33
Tenisté Polska porazili ve finále United Cupu smíšených týmů Švýcarsko 2:1 na zápasy a vybojovali první titul. O triumfu kapitána Mateusze Terczynského rozhodli v závěrečné čtyřhře Jan Zieliňski a Katarzyna Kawová, kteří porazili Jakuba Paula a Belindu Bencicovou 6:4, 6:3. Poláci získali trofej po dvou předchozích finálových nezdarech.

Hlavní postava vítězného týmu Hubert Hurkacz. | foto: Reuters

Polsko muselo dnešní finále v Sydney otáčet. Nejprve totiž světová dvojka a šestinásobná grandslamová šampionka Iga Šwiateková prohrála s Bencicovou 6:3, 0:6, 3:6. Osmadvacetiletá Bencicová vyhrála v tomto ročníku United Cupu i pátou dvouhru.

Finalisty posledních dvou ročníků, kteří vloni nestačili na tým USA a předloni na Němce, však vrátil do hry Hubert Hurkacz. Osmadvacetiletý rodák z Vratislavi zdolal o dvanáct let staršího Stana Wawrinku 6:3, 3:6, 6:3. Pomohlo mu také 18 es.

Tenisový United Cup 2026: výsledky, jak si vedli Češi

V rozhodujícím mixu uspěli Zieliňski a Kawová za hodinu a čtvrt. Přišli jen jednou o servis, soupeře naopak čtyřikrát brejkli. Polská dvojice zvládla ve vyřazovacích soubojích i třetí čtyřhru, v semifinále rozhodla o triumfu nad USA a ve čtvrtfinále proti domácí Austrálii.

Čeští tenisté skončili ve čtvrtém ročníku United Cupu ve čtvrtfinále. Výběr kapitána Jiřího Nováka v něm podlehl Belgii 1:2.

Soutěž smíšených tenisových družstev United Cup

v Sydney (tvrdý povrch) - finále:

Švýcarsko - Polsko 1:2
Bencicová - Šwiateková 3:6, 6:0, 6:3
Wawrinka - Hurkacz 3:6, 6:3, 3:6
Paul, Bencicová - Zieliňski, Kawová 4:6, 3:6

