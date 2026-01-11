Tenisté Polska ovládli poprvé United Cup, ve finále porazili Švýcarsko

Polsko muselo dnešní finále v Sydney otáčet. Nejprve totiž světová dvojka a šestinásobná grandslamová šampionka Iga Šwiateková prohrála s Bencicovou 6:3, 0:6, 3:6. Osmadvacetiletá Bencicová vyhrála v tomto ročníku United Cupu i pátou dvouhru.
Finalisty posledních dvou ročníků, kteří vloni nestačili na tým USA a předloni na Němce, však vrátil do hry Hubert Hurkacz. Osmadvacetiletý rodák z Vratislavi zdolal o dvanáct let staršího Stana Wawrinku 6:3, 3:6, 6:3. Pomohlo mu také 18 es.
|
Tenisový United Cup 2026: výsledky, jak si vedli Češi
V rozhodujícím mixu uspěli Zieliňski a Kawová za hodinu a čtvrt. Přišli jen jednou o servis, soupeře naopak čtyřikrát brejkli. Polská dvojice zvládla ve vyřazovacích soubojích i třetí čtyřhru, v semifinále rozhodla o triumfu nad USA a ve čtvrtfinále proti domácí Austrálii.
Čeští tenisté skončili ve čtvrtém ročníku United Cupu ve čtvrtfinále. Výběr kapitána Jiřího Nováka v něm podlehl Belgii 1:2.
Soutěž smíšených tenisových družstev United Cup
v Sydney (tvrdý povrch) - finále:
Švýcarsko - Polsko 1:2