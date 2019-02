Život po životě. Proč se tenisté obávají konce kariéry? A nač se těší?

Berdych: Ne každý vyhraje jackpot Nicoty po skončení kariéry se Tomáš Berdych (33) nebojí. Při loňském kurýrování porouchaného těla si ověřil, že může spokojeně a pestře žít i bez tenisu. Už plánujete, co si počnete, až definitivně skončíte?

Zatím o tom ještě nepřemýšlím. Kdybych chtěl dělat nějaký byznys, tak ho nevymyslím teď, když ještě hraju. A nepočítám, že bych rovnou přestoupil k jiné práci v tenisu. Nepohrnu se třeba jako kouč rovnou zpátky do kolotoče turnajů a cestování. Takže si spíš uděláte delší prázdniny?

Budu asi trošku sobec. Budu se věnovat sám sobě, rodině a blízkým. Za všechna ta dlouhá léta se mnou museli leccos vytrpět, za což si zaslouží dostat také nějaký můj čas nazpět. Není kam spěchat. Nehrozí vám finanční tíseň. Využijete výhody, že si proto můžete všechno v klidu rozmyslet?

Přesně tak. Tenisu jsem hodně obětoval a vytvořil jsem si tuhle pozici. Jsou lidé, kteří bez něj nevydrží a hned třeba začnou objíždět veteránské turnaje. K nim já ale nepatřím. V lednu jste na tiskovce v Dauhá mluvil o drsném drilování dětí. Přistupoval byste k jejich přípravě jinak?

Já zase nemám nějaký obrovský přehled. Spíš jde o můj pocit a představy, které srovnávám s dobou, kdy jsem sám začínal. Vím, že dneska caparti sotva chodí a už hrají turnaje, což mi připadá zvláštní. Stejně jako pětihodinové tréninky v žácích. Vždyť já občas vidím malinké holčičky, jak jsou denně na kurtu a tráví na něm pomalu víc času než já. Tak se ptám: Opravdu je to zapotřebí? Co ta holka bude dělat v šestnácti sedmnácti? Vždyť už bude totálně uvařená a z dětství nebude mít vůbec nic. Bavíte se s manželkou o založení vlastní rodiny?

Na děti se těším, ale debaty o nich určitě nemáme na denním pořádku. Naše výhoda spočívá v tom, že Ester je pořád ještě dost mladá. Ani já bych nechtěl kloubit rodinu s kariérou. Tenis je strašně náročný, provází ho hodně odříkání, takže si vůbec nedovedu představit cestování po turnajích s dětmi. Kdybych se měl stát tátou, musel bych se rozhodnout, jestli dám přednost jednomu, nebo druhému. Zatím nám současný stav vyhovuje dokonale. Vaše choť je modelka, také hrála tenis. Představujete si už, k čemu budete své potomky směrovat?

Myslím, že tenis pro ně nebude číslo jedna. Ke sportu je samozřejmě povedeme, dokáže totiž otevřít spoustu dveří a příležitostí v životě. Ještě přesně nevím, budeme to hodně zvažovat. Ale tenis by pro mé dítě byl strašně náročný, protože by neustále čelilo obrovskému srovnání s tátou. Ano, Petr Korda se proto raději odstěhoval na Floridu. A Dominik Hašek ze stejného důvodu nenechal svého syna v hokeji chytat. Jenže co když malého Berdycha bude pinkání bavit?

Obávám se, že by pro něj ta situace mohla být vyloženě ubíjející. Jakýkoliv jiný sport pro něj bude lepší. Pomůžu mu díky svým zkušenostem. A rád bych mu dopřál to, co jsem sám nezažil. Co například?

Třeba pořádné studium. Sám jsem měl obrovské štěstí, se svou kariérou jsem vyhrál jackpot, což se každému nepodaří. Necháme to otevřené. Uvidíme, co děti bude bavit, pro co se nadchnou, nač budou mít talent. Zůstaneme ostražití a pak jejich vývoji dáme nějaké mantinely.