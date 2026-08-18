Nosková i Menšík v Cincinnati postupují, na kurt se společně vrátily Williamsovy

Jednadvacetiletá Nosková nabrala v prvním setu ztrátu 3:5 a v desáté hře odvracela setbol. Dokázala ale vybojovat tiebreak a v něm uspěla 7:3. Ve druhé sadě si letošní wimbledonská vítězka zajistila postup dvěma brejky a její další soupeřkou bude domácí Amanda Anisimovová.
Kompletní tenisové výsledky
Menšík si s Hijikatou poradil bez větších problémů za hodinu a půl. Dvacetiletý český hráč v utkání čelil jedinému brejkbolu a sám sebral soupeři podání dvakrát. V osmifinále ho čeká Thiago Tirante z Argentiny.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka neměl v prvním setu proti Filsovi šanci, ale ve druhém odvrátil mečbol a po výhře 9:7 v tiebreaku vyrovnal. Ve třetí sadě však potvrdil, že Fils není jeho oblíbeným soupeřem a v probíhající sezoně s Francouzem prohrál třetí ze čtyř utkání.
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Ve čtyřhře žen se poprvé po čtyřech letech společně představily sestry Serena a Venus Williamsovy. Bývalé světové jedničky a dohromady vítězky 30 singlových grandslamů prohrály 2:6, 6:1 a 8:10 s Martou Kosťukovou z Ukrajiny a Peyton Stearnsovou.
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Čtyřhra - 1. kolo: