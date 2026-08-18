Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nosková i Menšík v Cincinnati postupují, na kurt se společně vrátily Williamsovy

Autor: ,
  7:39

Linda Nosková odehrává míček na turnaji v Cincinnati. | foto: Reuters

Česká tenistka Linda Nosková si na turnaji v Cincinnati poradila 7:6 a 6:2 s Clarou Tausonovou z Dánska a postoupila do osmifinále. Ve třetím kole uspěl také Jakub Menšík, který zdolal 6:3, 6:4 Rinkyho Hijikatu z Austrálie. Jiří Lehečka prohrál 1:6, 7:6, 3:6 s Arthurem Filsem z Francie.

Jednadvacetiletá Nosková nabrala v prvním setu ztrátu 3:5 a v desáté hře odvracela setbol. Dokázala ale vybojovat tiebreak a v něm uspěla 7:3. Ve druhé sadě si letošní wimbledonská vítězka zajistila postup dvěma brejky a její další soupeřkou bude domácí Amanda Anisimovová.

Kompletní tenisové výsledky

Menšík si s Hijikatou poradil bez větších problémů za hodinu a půl. Dvacetiletý český hráč v utkání čelil jedinému brejkbolu a sám sebral soupeři podání dvakrát. V osmifinále ho čeká Thiago Tirante z Argentiny.

Čtyřiadvacetiletý Lehečka neměl v prvním setu proti Filsovi šanci, ale ve druhém odvrátil mečbol a po výhře 9:7 v tiebreaku vyrovnal. Ve třetí sadě však potvrdil, že Fils není jeho oblíbeným soupeřem a v probíhající sezoně s Francouzem prohrál třetí ze čtyř utkání.

POHLED: Děkujeme, odejděte. Božská Venus si kazí pověst, kasíruje a překáží

Ve čtyřhře žen se poprvé po čtyřech letech společně představily sestry Serena a Venus Williamsovy. Bývalé světové jedničky a dohromady vítězky 30 singlových grandslamů prohrály 2:6, 6:1 a 8:10 s Martou Kosťukovou z Ukrajiny a Peyton Stearnsovou.

Turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch)

Muži (dotace 9 415 725 dolarů):
Dvouhra - 3. kolo:
Menšík (14-ČR) – Hijikata (Austr.) 6:3, 6:4
Fils (21-Fr.) – Lehečka (9-ČR) 6:1, 6:7 (7:9), 6:3

Ženy (dotace 7 433 076 dolarů):
Dvouhra - 3. kolo:
Nosková (6-ČR) – Tausonová (27-Dán.) 7:6 (7:3), 6:2

Čtyřhra - 1. kolo:
Townsendová, Siniaková (1-USA/ČR) - Juraková Schreiberová, Wu Fang-Hsien (Chorv./Tchaj-wan) 6:2, 4:6, 10:7
Klepačová, Lumsden (Slovin./Brit.) - Chromačovová, Detiuc (Rus./ČR) 6:3, 6:3

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Ceng vs. BartoňTenis - Dvouhra - 1. kolo - 18. 8. 2026:Ceng vs. Bartoň //www.idnes.cz/sport
18. 8. 11:30
  • 2.22
  • -
  • 1.59
Brunclík vs. KumstátTenis - Dvouhra - 1. kolo - 18. 8. 2026:Brunclík vs. Kumstát //www.idnes.cz/sport
18. 8. 13:00
  • 2.09
  • -
  • 1.67
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Něžná krása v kontrastu skal. Vzpěračky opět nafotily kalendář, myslely i na charitu

České vzpěračky se svým už tradičním kalendářem fotek tentokrát vsadily na téma...

Pro svůj tradiční kalendář tentokrát české vzpěračky vsadily na téma kontrast. Modelem pro rok 2027 stály jedny z nejlehčích i nejtěžších sportovkyň ze špičky letošního a loňského žebříčku. Vznikly i...

KVÍZ: Legendy ze střídačky. Poznáte hokejové trenéry podle fotky?

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Na ledě je nespatříte, ale pro výsledky jsou rovněž důležití. Hráče cepují ze střídačky, udělují taktické pokyny, studují soupeře, reagují na vývoj zápasů. Jak dobře znáte hokejové trenéry? A poznáte...

Diskvalifikace za sundaný dres i předčasná oslava. Bizarní momenty z ME v atletice

Ikonické momenty z mstrovství Evropy v atletice

Mistrovství Evropy v atletice aktuálně nabízí napínavé souboje o medaile i zajímavé sportovní příběhy. V minulosti prestižní šampionát nabídl také okamžiky, nad kterými zůstává rozum stát i s...

Lyon - Sparta 3:0, sbohem Ligo mistrů. Oslabené hosty dorazily góly po půli

Fotbalisté Lyonu slaví vítězství nad pražskou Spartou v předkole Ligy mistrů.

Od našeho zpravodaje ve Francii Sparťanští fotbalisté si ani letos Ligu mistrů nezahrají. V odvetě 3. předkola prohráli v Lyonu 0:3 (celkově 2:4) po gólech Nuamaha z první půle a Maitlanda-Nilese s Mortonem z poločasu druhého....

OBRAZEM: Jurásek jako další z mnoha. Kteří hráči oblékli dres Sparty i Slavie?

Matěj Jurásek slaví gól do sítě Ludogorce, kterým poslal Slavii do vedení.

První zápas ukázal, že to jednoduché mít nebude. Ale není ani zdaleka první. Matěj Jurásek, jenž v minulosti oblékal slávistický dres, se stal novou posilou fotbalové Sparty, kam zamířil na...

Malátova muka: dva roky, pět klubů, jeden gól. V Litoměřicích věří v restart

Boleslavský útočník Sebastian Malát.

Poslední dva roky prožíval útočník Sebastián Malát spíš muka, než že by se hokejem bavil. Pendloval mezi pěti kluby, za dvě sezony vstřelil jediný gól. A v minulém ročníku kvůli zranění krku odehrál...

18. srpna 2026  7:51

Nosková i Menšík v Cincinnati postupují, na kurt se společně vrátily Williamsovy

Linda Nosková odehrává míček na turnaji v Cincinnati.

Česká tenistka Linda Nosková si na turnaji v Cincinnati poradila 7:6 a 6:2 s Clarou Tausonovou z Dánska a postoupila do osmifinále. Ve třetím kole uspěl také Jakub Menšík, který zdolal 6:3, 6:4...

18. srpna 2026  7:39

Nové pravidlo poprvé v praxi. Brankář Slavie otálel a nabídl Liberci roh

Slávistický brankář Jakub Markovič.

Nedělní zápas Liberce se Slavií (1:1) přinesl situaci, na kterou si fanoušci v českém fotbale teprve začínají zvykat. Hostující gólman Jakub Markovič s odkopem od brány otálel příliš dlouho a...

18. srpna 2026

Renewi Tour 2026: Program, nejlepší sprinteři světa, klasikářské etapy, Češi

Arnaud De Lie a Mathieu van der Poel vedou únik v 15. etapě Tour.

Cyklistický závod Renewi Tour 2026 (UCI WorldTour) nabídne od 19. do 23. srpna na trase z Diestu do Leuvenu bitvu klasikářů i sprinterů. Titul obhajuje Arnaud De Lie, o rekordní páté vítězství...

18. srpna 2026

POHLED: Děkujeme, odejděte. Božská Venus si kazí pověst, kasíruje a překáží

Premium
Venus Williamsová se loučí s turnajem v Cincinnati po porážce v prvním kole.

Americká tenistka Venus Williamsová si na probíhajícím turnaji v Cincinnati „vyšperkovala“ bilanci z posledních čtrnácti utkání na 0:14. Na svůj věk se legenda udržuje v obdivuhodné kondici, nicméně...

18. srpna 2026

Ač světová jednička, Siniaková musí ve smíšené čtyřhře na US Open do kvalifikace

Kateřina Siniaková odehrává míček v utkání druhého kola Wimbledonu proti Nikole...

Deblová světová jednička Kateřina Siniaková se do hlavní soutěže ve smíšené čtyřhře na tenisovém US Open nedostala, organizátoři ji spolu s mužskou světovou jedničkou Henrym Pattenem zařadili do...

17. srpna 2026  22:51

Zkritizoval Infantina, dva týdny nato provozní ředitel FIFA končí

Fotbaloví činovnici Peter Montopoli (vlevo vepředu) a Kevin Lamour

Zhruba dva týdny poté, co Kevin Lamour ostře kritizoval svého šéfa Gianniho Infantina, ve funkci provozního ředitele Mezinárodní fotbalové federace FIFA skončil. Informaci listu New York Times...

17. srpna 2026  22:44

Spartu opouští i útočník Tuci, v Olimpiji Lublaň dostal dvouletou smlouvu

Indrit Tuci (vpravo) ze Sparty a Marios Purzitidis z Liberci v souboji

Fotbalovou Spartu opustil po dvou a půl letech albánský útočník Indrit Tuci. Pětadvacetiletý hráč přestoupil do Olimpije Lublaň.

17. srpna 2026  21:04

Ústečtí fotbalisté promarnili šanci vévodit druhé lize, v Třinci jen remizovali

Ústí nad Labem, 7. 8. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Česká Lípa, 3. kolo 2....

Fotbalisté Ústí nad Labem v závěrečném utkání 4. kola druhé ligy remizovali 0:0 v Třinci a nevyužili možnost ujmout se vedení v tabulce. Neporažení Severočeši se posunuli na čtvrtou příčku se ztrátou...

17. srpna 2026  20:27

Nosková vs. Tausonová live: přímý přenos WTA Cincinnati 2026, kurzy

Linda Nosková dává ve wimbledonském finále průchod emocím.

Linda Nosková si dnes v Cincinnati zahraje 3. kolo, soupeřkou je neoblíbená Clara Tausonová. Dokáže ji wimbledonská šampionka konečně porazit? Sledujte přímý přenos a podívejte se na aktuální kurzy.

17. srpna 2026  20:26

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rychlostní kanoisté před MS: Dostála brzdí viróza, Fuksu čeká nabitý program

Rychlostní kanoista Martin Fuksa na mistrovství Evropy v portugalském...

Od posledního Světového poháru v Montrealu uplynul skoro měsíc a půl, klidnější období už ale rychlostním kanoistům končí. Příští středu začíná mistrovství světa v Poznani. A důležité bude i vzhledem...

17. srpna 2026  19:28

Vítěz Czech Tour míří za Bittnerem. August bude jezdit v týmu Pinarello-Q36.5

Andrew August přebírá po druhé etapě žlutý dres.

Americký cyklista Andrew August bude od příští sezony jezdit za tým Pinarello-Q36.5, kam míří i Pavel Bittner. Švýcarská stáj v pondělí oznámila, že s čerstvým vítězem Czech Tour podepsala smlouvu na...

17. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.