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Táta hrál za Česko, on je v Praze soupeřem. Cítím se jako Američan, říká Damm junior

Markéta Plšková
Stanislav Kučera
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  9:30
Martin Damm junior podává na US Open.

Martin Damm junior podává na US Open. | foto: Profimedia.cz

Martin Damm mladší
Martin Damm mladší
Martin Damm mladší
Martin Damm mladší
12 fotografií
Do Česka, vlasti svých rodičů, se pravidelně a rád vrací. Navštěvuje babičky i další příbuzné, vychutnává si zdejší kuchyni. Teď je ale tenista Martin Damm v Praze ve zcela jiné, lehce pikantní roli. Coby americký reprezentant se chystá na daviscupové střetnutí. A právě Česko bude jeho soupeřem.

Jeho otec Martin Damm senior vyhrál čtyřhru na US Open 2006, Česko reprezentoval i v Davis Cupu. Ale Damm junior se narodil ve Spojených státech, za které nyní také hraje. Má sice dvojí občanství, i díky lepším podmínkám pro tenisový rozvoj si však zvolil tým USA.

„Podepsal jsem smlouvu s agenturou, která má vliv na velké turnaje a divoké karty, a myslím si, že i pro sponzory byla Amerika lepší,“ líčí.

Velká hrozba pro Čechy. Na Davis Cup do Prahy přiletí i světová čtyřka Shelton

„I máma tam má byznys, takže to pro nás dávalo smysl. Bylo takové přirozené tam vyrůstat a hrát. Ale proti Česku jsem nikdy nic neměl,“ zdůrazňoval výbornou češtinou po úterním tréninku v O2 areně.

Prahu zná velmi dobře, v extralize totiž nastupuje za Spartu. A stejnému týmu přeje i ve fotbale a hokeji. „Těším se, až kluky trochu provedu po městě. Dáme si pivo, ideálně tedy až jako oslavu po zápase, a určitě padne i nějaký trdelník,“ usmíval se.

V americké reprezentaci se Damm těžko prosazuje. V Praze je až třetím singlistou za finalistou US Open Benem Sheltonem a světovou třináctkou Learnerem Tienem. V původní nominaci ani nebyl.

Martin Damm junior se hecuje na US Open.

„Volali mi v pátek dopoledne. Já se akorát chystal na challenger do Kalifornie, takže jsem chvíli ani nevěděl, jestli přijedu,“ přiznal.

Ke kladnému rozhodnutí nakonec přispěl právě i jeho otec, Damm senior. „Bavil jsem se s ním a řekl mi, ať sem jedu a hraju. Myslím si, že je velmi pyšný. Je to ideální možnost pro debut v Davis Cupu, navíc nevím, jestli ještě někdy budu mít příležitost nastoupit proti Česku.“

A nemrzí ho, že není v týmu Tomáše Berdycha?

„Narodil jsem se v Americe a cítím se jako Američan. Samozřejmě mám české rodiče, ale je pro mě přirozenější hrát za Ameriku.“

Dva metry vysoký levoruký tenista se ale na kurt dostane nejspíš jen v případě, že se čtvrtý zápas bude hrát už za rozhodnutého stavu. Ve 22 letech však může nasbírat spoustu zkušeností.

Aktuálně mu patří 104. příčka žebříčku, v srpnu už pronikl i do elitní stovky a před US Open porazil hvězdného Rusa Daniila Medveděva. Velkou motivací pro něj je 42. místo pořadí ATP, což je hranice, na kterou se nejvýše dostal jeho otec, jinak elitní deblista a v této disciplíně bývalá světová pětka.

„Největší cíl je samozřejmě být lepší než on a vyhrát jeden titul v singlu, abych měl doma nějaké slovo,“ smál se. „Ale chci se hlavně zlepšovat jako hráč i člověk. A uvidíme, kam mě to dotáhne. Ale myslím si, že aktuálně hraju svůj nejlepší tenis v životě.“

Napůl Češi, napůl Američané. Hoši Damm a Kodat se blýskli na US Open

Právě otci vděčí za to, že i jeho prací je prohánět se po různě barevných dvorcích s raketou v ruce. „Je skvělý táta a trenér. Hodně se mi věnuje. Není na kurtech každý den, ale baví se s trenéry i se mnou a pomáhá mi.“

A nejspíš dorazí i na zápasy do pražské O2 areny.

Ačkoliv Damm junior má k Česku velmi vřelý vztah a třeba Jiřího Lehečku či Jakuba Menšíka sleduje a fandí jim, samozřejmě doufá, že na finálový turnaj Davis Cupu postoupí Američané.

„Když hráli v této soutěži Berdych se Štěpánkem, také jsem je sledoval a fandil jim. Ale teď je situace jiná a já se cítím hlavně jako Američan,“ líčí tenista, který má ale i český pas.

Martin Damm mladší
Martin Damm mladší
Martin Damm mladší
Martin Damm mladší
12 fotografií

„Udělal jsem si ho, abych mohl snáz cestovat po Evropě. Česko mám rád, myslím, že jsou tady dobří lidé,“ říká o vlasti svých rodičů.

„Život tady mi přijde úplně jiný než na Floridě, kde žijeme. Tam je příroda a máme tam pláž, naopak Praha je docela velké město, je tu hodně lidí. Je to pro mě zdravá změna.“

Českou republiku vnímá Damm jako druhý domov.

Odveze si z ní i nyní hezké vzpomínky, byť by to znamenalo, že zdejší fanoušky rozesmutní?

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