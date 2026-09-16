Jeho otec Martin Damm senior vyhrál čtyřhru na US Open 2006, Česko reprezentoval i v Davis Cupu. Ale Damm junior se narodil ve Spojených státech, za které nyní také hraje. Má sice dvojí občanství, i díky lepším podmínkám pro tenisový rozvoj si však zvolil tým USA.
„Podepsal jsem smlouvu s agenturou, která má vliv na velké turnaje a divoké karty, a myslím si, že i pro sponzory byla Amerika lepší,“ líčí.
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Velká hrozba pro Čechy. Na Davis Cup do Prahy přiletí i světová čtyřka Shelton
„I máma tam má byznys, takže to pro nás dávalo smysl. Bylo takové přirozené tam vyrůstat a hrát. Ale proti Česku jsem nikdy nic neměl,“ zdůrazňoval výbornou češtinou po úterním tréninku v O2 areně.
Prahu zná velmi dobře, v extralize totiž nastupuje za Spartu. A stejnému týmu přeje i ve fotbale a hokeji. „Těším se, až kluky trochu provedu po městě. Dáme si pivo, ideálně tedy až jako oslavu po zápase, a určitě padne i nějaký trdelník,“ usmíval se.
V americké reprezentaci se Damm těžko prosazuje. V Praze je až třetím singlistou za finalistou US Open Benem Sheltonem a světovou třináctkou Learnerem Tienem. V původní nominaci ani nebyl.
„Volali mi v pátek dopoledne. Já se akorát chystal na challenger do Kalifornie, takže jsem chvíli ani nevěděl, jestli přijedu,“ přiznal.
Ke kladnému rozhodnutí nakonec přispěl právě i jeho otec, Damm senior. „Bavil jsem se s ním a řekl mi, ať sem jedu a hraju. Myslím si, že je velmi pyšný. Je to ideální možnost pro debut v Davis Cupu, navíc nevím, jestli ještě někdy budu mít příležitost nastoupit proti Česku.“
A nemrzí ho, že není v týmu Tomáše Berdycha?
„Narodil jsem se v Americe a cítím se jako Američan. Samozřejmě mám české rodiče, ale je pro mě přirozenější hrát za Ameriku.“
Dva metry vysoký levoruký tenista se ale na kurt dostane nejspíš jen v případě, že se čtvrtý zápas bude hrát už za rozhodnutého stavu. Ve 22 letech však může nasbírat spoustu zkušeností.
Aktuálně mu patří 104. příčka žebříčku, v srpnu už pronikl i do elitní stovky a před US Open porazil hvězdného Rusa Daniila Medveděva. Velkou motivací pro něj je 42. místo pořadí ATP, což je hranice, na kterou se nejvýše dostal jeho otec, jinak elitní deblista a v této disciplíně bývalá světová pětka.
„Největší cíl je samozřejmě být lepší než on a vyhrát jeden titul v singlu, abych měl doma nějaké slovo,“ smál se. „Ale chci se hlavně zlepšovat jako hráč i člověk. A uvidíme, kam mě to dotáhne. Ale myslím si, že aktuálně hraju svůj nejlepší tenis v životě.“
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Napůl Češi, napůl Američané. Hoši Damm a Kodat se blýskli na US Open
Právě otci vděčí za to, že i jeho prací je prohánět se po různě barevných dvorcích s raketou v ruce. „Je skvělý táta a trenér. Hodně se mi věnuje. Není na kurtech každý den, ale baví se s trenéry i se mnou a pomáhá mi.“
A nejspíš dorazí i na zápasy do pražské O2 areny.
Ačkoliv Damm junior má k Česku velmi vřelý vztah a třeba Jiřího Lehečku či Jakuba Menšíka sleduje a fandí jim, samozřejmě doufá, že na finálový turnaj Davis Cupu postoupí Američané.
„Když hráli v této soutěži Berdych se Štěpánkem, také jsem je sledoval a fandil jim. Ale teď je situace jiná a já se cítím hlavně jako Američan,“ líčí tenista, který má ale i český pas.
„Udělal jsem si ho, abych mohl snáz cestovat po Evropě. Česko mám rád, myslím, že jsou tady dobří lidé,“ říká o vlasti svých rodičů.
„Život tady mi přijde úplně jiný než na Floridě, kde žijeme. Tam je příroda a máme tam pláž, naopak Praha je docela velké město, je tu hodně lidí. Je to pro mě zdravá změna.“
Českou republiku vnímá Damm jako druhý domov.
Odveze si z ní i nyní hezké vzpomínky, byť by to znamenalo, že zdejší fanoušky rozesmutní?