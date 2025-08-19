Pátý český tenista ve stovce. Svrčina po triumfu v Cancúnu zaznamenal milník

V první stovce Svrčina doplnil českou jedničku Jakuba Menšíka, který po účasti ve 3. kole v Cincinnati poskočil o místo na rovněž životní 16. příčku, osmifinalistu zmíněného turnaje Masters Jiřího Lehečku, jehož 21. pozice je také osobním maximem, Tomáše Macháče (22.) a Víta Kopřivu (87.).
Ženská česká jednička Karolína Muchová si po postupu do 3. kola v Cincinnati polepšila ze 14. pozice na dvanáctou. Barbora Krejčíková, jež na akci WTA 1000 prošla až do osmifinále, poskočila o 19 příček na 61. místo. Před dvojnásobnou grandslamovou šampionkou jsou z krajanek vedle Muchové ještě Linda Nosková (23.), Marie Bouzková (53.) a Markéta Vondroušová (58.).
V čele pořadí zůstávají Jannik Sinner z Itálie a Běloruska Aryna Sabalenková. Za nimi následují vítězové ze Cincinnati Carlos Alcaraz ze Španělska a nově Polka Iga Šwiateková.