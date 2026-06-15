V českém derby uspěla Bouzková, v Nottinghamu ji čeká i druhé kolo

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  14:39
Marie Bouzková porazila v českém souboji Terezu Valentovou 6:3, 6:3 a postoupila na travnatém turnaji v Nottinghamu do 2. kola. Utkání vyhrála za hodinu a 38 minut. O postup by měly mezi sebou zabojovat také Karolína Plíšková a Sára Bejlek. Plíškové odstoupila původně nalosovaná Iva Jovicová, Bejlek se odhlásila jiná Američanka Emma Navarrová.

Marie Bouzková hraje forhend ve třetím kole Roland Garros. | foto: AP

Příště Bouzková narazí buď na domácí tenistku Harriet Dartovou, nebo jinou Britku Katie Boulterovou.

Sedmadvacetiletá Bouzková, která plní v Nottinghamu roli nasazené čtyřky, porazila o osm let mladší Valentovou i ve druhém vzájemném utkání. Navázala na loňské vítězství ze semifinále turnaje v Praze, ani tentokrát jí nepovolila ani set.

Bouzková prolomila Valentové čtyřikrát servis, přišla o něj jen jednou. První set získala díky brejku v šesté hře, později využila třetí setbol. Ve druhém setu sice čtvrtfinalistka Wimbledonu z roku 2022 Bouzková přišla o vedení 3:1, od stavu 3:3 ale získala zbývající tři hry a proměnila na přijmu první mečbol.

Turnaj žen v Nottinghamu

tráva, dotace 283 347 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Bouzková (4-ČR) - Valentová (ČR) 6:3, 6:3

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