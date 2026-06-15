V českém derby uspěla Bouzková, v Nottinghamu ji čeká i druhé kolo

Příště Bouzková narazí buď na domácí tenistku Harriet Dartovou, nebo jinou Britku Katie Boulterovou.
Sedmadvacetiletá Bouzková, která plní v Nottinghamu roli nasazené čtyřky, porazila o osm let mladší Valentovou i ve druhém vzájemném utkání. Navázala na loňské vítězství ze semifinále turnaje v Praze, ani tentokrát jí nepovolila ani set.
Bouzková prolomila Valentové čtyřikrát servis, přišla o něj jen jednou. První set získala díky brejku v šesté hře, později využila třetí setbol. Ve druhém setu sice čtvrtfinalistka Wimbledonu z roku 2022 Bouzková přišla o vedení 3:1, od stavu 3:3 ale získala zbývající tři hry a proměnila na přijmu první mečbol.
Turnaj žen v Nottinghamu
tráva, dotace 283 347 dolarů
Dvouhra - 1. kolo: