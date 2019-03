Lov skalpů pokračuje. Karolína Plíšková teď cílí na nejcennější titul

Ale nic netrvá věčně.

„Dostala jsem se do zóny,“ líčila Plíšková po vítězství – hned dvojím. V semifinále prestižního turnaje v Miami zdolala Halepovou 7:5, 6:1. A právě ve výsledku je další dílčí triumf: „Druhý set byl skvělý, ale rozhodla jsem se to prostě zavřít. V tenisu se totiž může stát cokoli.“

A tak slavnou Rumunku zdrtila. Dorazila. Nedopustila zlom.

V její lóži uznale tleskala také Conchita Martínezová, bývalá výtečná tenistka a nyní členka trenérského dvojštábu Plíškové spolu s Rennae Stubbsovou.

Koncovka zápasu ji musela hřát na duši. Vždyť právě ona nedávno své české svěřenkyni vytyčila metu: „Rafael Nadal, to je dokonalý vzor. Karolína sama líčila, jak úžasné je vidět Rafu, že za stavu 6:0, 6:1, 3:0 pořád hraje jako při první výměně. Pořád dře. Nesklouzává ke zbytečným chybám. Jede jako stroj.“

Karolína Plíšková (vpravo) přijímá gratulaci Simony Halepové po semifinále turnaje v Miami.

Přesně to se Plíškové povedlo i proti tak dlouho obávané královně Simoně. Díky tomu je krok od nejcennějšího triumfu kariéry: akce v Miami je dotována 1 000 body, na tak velkou bonifikaci ještě nedosáhla (z trofejí je nejcennější ta ze Cincinnati 2017 – za 900 bodů, ještě víc dostala za prohrané finále US Open 2016).

Ne, pořád to ještě neznamená, že jednou dobude vysněný grandslam. I sobotní finále proti Australance Bartyové bude tenisovou šichtou. Počet jejích budoucích titulů zří jen jasnovidci, ale jiné věci jsou zřejmé. Plíšková se zlepšuje! Práce australsko-španělské trenérské dvojice má hned několik výsledků.

Pohyb na kurtu: „Snažím se běhat víc. V minulosti se stalo, že jsem se na ně nějaké míče jen podívala; teď se pokaždé snažím aspoň udělat krok, to je pozitivní. Hodně jsem se tu naběhala a jsem připravená na další.“

Podání, přesněji jeho variabilita: „Záleží na tom, proti komu hraju. Nechodím jen na esa, občas dám servisu kick, změním ho. Proto mi jdou servírovací gamy docela dobře.“

A zatřetí: Plíšková je silnější proti elitě, aspoň bráno dle žebříčku.

Podle statistického webu Tennis abstract má v kariéře proti členkám Top 10 bilanci 27-36 (43 procenta). Za posledního půlroku je v těchto střetech ale na údaji 4-4, do čehož by se slušelo přičíst ještě strhující obrat v Melbourne proti Sereně Williamsové, jež mezi nejlepší nepatří papírově, ale herně jistě ano.

V tomto úseku porazila Plíšková tehdy čerstvou vítězku US Open Naomi Ósakaovou, poprvé v duelu WTA Petru Kvitovou, dále Caroline Wozniackou (s tou měla do té doby bilanci 3-6) a teď Halepovou.

Pro srovnání: Kvitová, mistryně finálových mačů, má celokariérní poměr duelů proti nejlepší desítce 50-50, za poslední půlrok 1-4. Ósakaová, šampionka posledních dvou grandslamů, je od loňského podzimu na bilanci 4-4, tak jako Plíšková.

Ve stejném ranku jako klání v Miami jsou v kalendáři jen velkolepé akce v Indian Wells, Madridu a Pekingu. Duel proti 11. hráčce světa Bartyové se do podobných statistik nezapočítá, ale bude dalším testem zvýšené konzistence Plíškové.

Vyhraje-li Plíšková finále s Bartyovou, bude světová dvojka. V roce 2017 žebříčku na osm týdnů vládla, pak byla nejvýše třetí.

„Karolína je agresivnější. A taky pracujeme na tom, aby byla na kurtu pozitivnější; právě to někdy vyhrává zápasy,“ líčila Martínezová v Austrálii. Co na to teď opáčí Plíšková? „S Bartyovou rozhodne pár bodů, pár využitých šancí. Musím si pro to jít. Vím, že můžu uspět.“

Zvlášť přiblíží-li se mentalitě vzoru s iniciálami R. N. Proti Halepové to od ní chvílemi skutečně byla až nadalovsky odvedená práce.