Lehečkova jízda v Madridu pokračuje. Po výhře nad Musettim si zahraje čtvrtfinále

Autor: ,
Aktualizujeme   14:26
Jiří Lehečka postoupil do čtvrtfinále turnaje Masters v Madridu. Italského tenistu Lorenza Musettiho porazil 6:3, 6:3 a čeká ho souboj s Arthurem Filsem z Francie.

Jiří Lehečka na turnaji v Madridu | foto: Profimedia.cz

Čtyřiadvacetiletý Lehečka přehrál stejně starého Itala ve čtvrtém vzájemném utkání potřetí. Loňskému semifinalistovi nabídl čtyři brejkboly, všechny ale odvrátil a sám naopak ze čtyř možností tři využil. Duel ukončil za hodinu a čtvrt.

S Filsem se finalista letošního Masters v Miami utká popáté v kariéře, bilanci spolu mají vyrovnanou 2:2. Z letošních dvou duelů vyhrál každý z nich jednou, na antuce se ale utkají poprvé.

O postup do čtvrtfinále dnes v Madridu zabojují ještě další dva Češi. Vít Kopřiva vyzve domácí nastupující hvězdu Rafaela Jódara, Jakuba Menšíka čeká druhý nasazený Alexander Zverev z Německa.

Turnaj mužů a žen v Madridu (antuka):

Muži (dotace 8,235.540 eur):
Dvouhra - 4. kolo:
Lehečka (11-ČR) - Musetti (6-It.) 6:3, 6:3.
Sinner (1-It.) - Norrie (19-Brit.) 6:2, 7:5
Fils (21-Fr.) - Etcheverry (25-Arg.) 6:3, 6:4.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Na Slovensku začalo hokejové mistrovství světa hráčů do 18 let. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých hokejových hvězd...

KVÍZ: Nejen pro tenisové znalce. Poznáte všechny světové jedničky v historii?

Jannik Sinner se raduje z vítězství ve finále turnaje v Monte Carlu.

Od zavedení tenisového světového žebříčku v srpnu roku 1973 se na prvním místě objevilo 29 hráčů. Jde o nejexkluzivnější společnost, jakou tento sport nabízí. Poznáte podle fotografií všechny její...

Strýcová zvládla na Bostonském maratonu osobák. Běželi i Clintonová a Chára

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí večer vyjímaly i...

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí v Bostonu vyjímaly i některé známé tváře. Nejprestižnější maratonské klání si poprvé vyzkoušela i bývalá tenistka Barbora Strýcová, potřetí...

Česká šampionka Manuel představila závodní outfit. Jak se vám líbí?

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel vstupuje do sezony v nových barvách....

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel vstupuje do venkovní části sezony v nových barvách. Halová mistryně světa z posledního šampionátu v polské Toruni ukázala závodní dres, ve kterém ji fanoušci...

United blízko Lize mistrů a Carrick sklízí chválu. Bude trenérem i v příští sezoně?

Trenér Manchesteru United Michael Carrick po utkání s Brentfordem.

V lednu převzal trápící se mužstvo, během 13 zápasů s ním devětkrát zvítězil a je na dobré cestě ho po dvouleté pauze vrátit do Ligy mistrů. Budoucnost Michaela Carricka na lavičce fotbalistů...

28. dubna 2026  15:18

Fialový Mercedes? Antonelli a Russell v Miami překvapí novými barvami

Piloti Mercedesu George Russell a Kimi Antonelli v Miami obléknou fialové...

Mercedes chystá na Velkou cenu Miami nezvyklou změnu. Jeho piloti George Russell a Kimi Antonelli by se během nadcházejícího víkendu měli představit v netradičních fialových kombinézách, které...

28. dubna 2026  14:57

Další smůla. Vladaře zaskočil bláznivý odraz: Vždycky můžete udělat něco líp

Daniel Vladař v brance Philadelphie inkasuje první gól v pátém utkání proti...

Podruhé v krátké době prožil v NHL velmi smolný moment. A bohužel pro jeho tým opět rozhodující. Dan Vladař z Philadelphie inkasoval proti Pittsburghu po odrazu puku od zadního mantinelu a musel...

28. dubna 2026  14:22

Nosková si dál užívá dramatické chvíle a poráží nejlepší. Už nejsem ztracená, těší ji

Linda Nosková je nadšená po výhře nad Coco Gauffovou v osmifinále turnaje v...

Prohrávala 6:4, 1:6 a 1:4, když najednou ještě zabrala a náročný zápas proti světové trojce Coco Gauffové dotáhla ve třetím setu do tiebreaku. V něm Linda Nosková zaostávala nejprve 0:3 a poté 2:4, i...

28. dubna 2026  13:34

S extraligou a svazem se nehádám, koupil jsem si boxovací pytel, říká majitel Dukly Jihlava

Premium
Litvínov, 25. 4. 2026. Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. zápas baráže o...

Jeden z nejbohatších Čechů, podnikatel Slavomír Pavlíček, má za sebou první sezonu v roli většinového majitele hokejové Dukly Jihlava. Jeho extraligový sen se mu sice zatím nesplnil, nicméně pro svůj...

28. dubna 2026  13:30

Charles Leclerc se stal novou tváří L’Oréal. Fanoušci žádají společný spot se Sainzem

Piloti formule 1 Carlos Sainz a Charles Leclerc

Pilot formule 1 Charles Leclerc se stal globálním ambasadorem L’Oréal Paris. Monacký jezdec Ferrari se tak přidal ke svému bývalému týmovému kolegovi Carlosi Sainzovi, který se v kampaních kosmetické...

28. dubna 2026  13:10

Žlutá amnestie. Na šampionátu se karty budou mazat po skupinách i po čtvrtfinále

Dánský obránce Victor Nelsson vidí žlutou kartu v baráži s Českem.

I ten největší raubíř bude mít „problémy“ se na mistrovství světa vykartovat. Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) schválí, že na blížícím se šampionátu v Americe po každých třech zápasech bude...

28. dubna 2026  12:30

POHLED: Zlatá doba brankářská? Do hokejové špičky se valí mocná česká vlna

Premium
Daniel Vladař z Philadelphie při nástupu.

Měl jsem to štěstí sledovat na vlastní oči úžasné umění Dominika Haška ve finále Stanley Cupu nebo Tomáše Vokouna v mači o zlato na mistrovství světa. A že to byla podívaná! S podporou skvělých...

28. dubna 2026

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

28. dubna 2026  11:56

První ženský titul mezi elitními šipkaři. Greavesové nestačili ani bývalí šampioni

Beau Greavesová jako první žena v historii vyhrála turnaj profesionální...

Šipkařka Beau Greavesová jako první žena v historii vyhrála turnaj profesionální organizace PDC. Ve finále jednoho z turnajů série Players Championship zdolala 8:7 na legy bývalého mistra světa...

28. dubna 2026  11:03,  aktualizováno  11:17

První společná procházka. Petra Kvitová se pochlubila fotografií se všemi dětmi

Petra Kvitová. Sport z jejího života nezmizel. Jakmile jsme rozhovor...

Česká tenisová hvězda Petra Kvitová si naplno užívá rodinné štěstí. Ke staršímu synovi Petrovi jí na začátku jara přibyla dvojčata Emma a Ella. Nyní se dvojnásobná vítězka Wimbledonu pochlubila...

28. dubna 2026  11:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.