Lehečka ve čtvrtfinále v Dubaji často chyboval, přes Augera-Aliassima neprošel

Čtyřiadvacetiletý Lehečka, který plnil roli turnajové osmičky, prohrál s nejvýše nasazeným Augerem-Aliassimem třetí ze čtyř vzájemných zápasů a nestačil na něj potřetí za sebou. Doplatil na 41 nevynucených chyb. Kanadský tenista jich udělal 23, zaznamenal také 16 es.
První set ztratil Lehečka ve druhé polovině, kdy od stavu 3:2 už neuhrál ani game a Auger-Aliassime využil na příjmu druhý setbol. Na začátku druhé sady český tenista neproměnil dva brejkboly, později v osmém gamu čtyři odvrátil.
Rozhodlo se ve zkrácené hře, kde Auger-Aliassime získal od stavu 1:2 šest míčků po sobě a s nimi i celý zápas. V boji o finále se utká s třetím nasazeným Rusem Daniilem Medveděvem.
Turnaj mužů v Dubaji
tvrdý povrch,dotace 3 311 005 dolarů
Dvouhra - čtvrtfinále: