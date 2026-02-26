Lehečka ve čtvrtfinále v Dubaji často chyboval, přes Augera-Aliassima neprošel

  15:43
Jiří Lehečka prohrál na turnaji v Dubaji se světovou osmičkou Felixem Augerem-Aliassimem 3:6, 6:7 a do semifinále nepostoupil. Kanadskému tenistovi podlehl po necelých dvou hodinách. Do akce půjde ještě Jakub Menšík, který narazí na Nizozemce Tallona Griekspoora.
Jiří Lehečka na turnaji v Dubaji v utkání proti Felixovi Auger Aliassimemu. | foto: Reuters

Čtyřiadvacetiletý Lehečka, který plnil roli turnajové osmičky, prohrál s nejvýše nasazeným Augerem-Aliassimem třetí ze čtyř vzájemných zápasů a nestačil na něj potřetí za sebou. Doplatil na 41 nevynucených chyb. Kanadský tenista jich udělal 23, zaznamenal také 16 es.

První set ztratil Lehečka ve druhé polovině, kdy od stavu 3:2 už neuhrál ani game a Auger-Aliassime využil na příjmu druhý setbol. Na začátku druhé sady český tenista neproměnil dva brejkboly, později v osmém gamu čtyři odvrátil.

Rozhodlo se ve zkrácené hře, kde Auger-Aliassime získal od stavu 1:2 šest míčků po sobě a s nimi i celý zápas. V boji o finále se utká s třetím nasazeným Rusem Daniilem Medveděvem.

Turnaj mužů v Dubaji

tvrdý povrch,dotace 3 311 005 dolarů

Dvouhra - čtvrtfinále:
Auger-Aliassime (1-Kan.) - Lehečka (8-ČR) 6:3, 7:6 (7:2).

