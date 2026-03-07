Muchová zahájila turnaj v Indian Wells výhrou nad Maďarkou Bondárovou

Devětadvacetiletá Muchová hrála první duel od triumfu v Dauhá v polovině února. Ve více než hodinovém úvodním setu se ocitla ve složité situaci za stavu 4:5, když při vlastním podání odvracela čtyři setboly soupeřky.
Olomoucká rodačka se ale přes sedm shod ubránila, sama hned v následujícím gamu vzala Bondárové servis a následně potvrdila brejk a zisk sady.
V druhém setu už česká favoritka na kurtu dominovala. O rok mladší Maďarce sebrala dvakrát podání a přímým bodem ze servisu proměnila hned první mečbol.
Turnaj mužů a žen v Indian Wells
tvrdý povrch, dotace 18 831 450 dolarů
