Muchová zahájila turnaj v Indian Wells výhrou nad Maďarkou Bondárovou

  22:19
Karolína Muchová vstoupila do tenisového turnaje v Indian Wells vítězstvím ve 2. kole 7:5, 6:2 nad Annou Bondárovou z Maďarska. Světová a turnajová třináctka porazila 66. hráčku světa za hodinu a tři čtvrtě a připsala si sedmou výhru za sebou.

Karolína Muchová hraje bekhend ve finále turnaje v Dauhá. | foto: Reuters

Devětadvacetiletá Muchová hrála první duel od triumfu v Dauhá v polovině února. Ve více než hodinovém úvodním setu se ocitla ve složité situaci za stavu 4:5, když při vlastním podání odvracela čtyři setboly soupeřky.

Olomoucká rodačka se ale přes sedm shod ubránila, sama hned v následujícím gamu vzala Bondárové servis a následně potvrdila brejk a zisk sady.

V druhém setu už česká favoritka na kurtu dominovala. O rok mladší Maďarce sebrala dvakrát podání a přímým bodem ze servisu proměnila hned první mečbol.

Turnaj mužů a žen v Indian Wells

tvrdý povrch, dotace 18 831 450 dolarů

Ženy:
Dvouhra - 2. kolo:
Muchová (13-ČR) - Bondárová (Maď.) 7:5, 6:2

Muchová zahájila turnaj v Indian Wells výhrou nad Maďarkou Bondárovou

7. března 2026  22:19

Udělám to po svém. Končím. Tady a teď. Jak Sáblíková vymyslela originální loučení

Martina Sáblíková zdraví diváky při svém posledním závodě kariéry na...

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku V průběhu závodu na 3000 metrů si pomyslela: „Nějakým zázračným způsobem ve mně všechno vzplanulo a jede se mi až neskutečně dobře.“ Přesto se Martina Sáblíková držela plánu, který vymyslela dávno...

7. března 2026  18:45

Slovácko - Ml. Boleslav 2:2, hosté otáčeli, remízu zařídil dvougólový Blahút

Mlhavá radost. Hráči Boleslavi slaví senzační postup do semfinále MOL Cupu.

V tabulce je nadále dělí jediný bod. Záchranářský souboj mezi čtrnáctým Slováckem a třináctou Mladou Boleslaví ve 25. kole Chance Ligy skončil remízou 2:2. Domácí vedli zásluhou Blahúta, skóre pak...

7. března 2026  14:29,  aktualizováno  18:39

