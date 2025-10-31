Tenisový Turnaj mistryň 2025: program, výsledky, kdy hraje Siniaková

  11:31
Tradičním zakončením ženské tenisové sezony je Turnaj mistryň pro osm nejlepších singlistek a osm deblových párů. V roce 2025 hostí akci Saúdská Arábie. V Rijádu se bude hrát od 1. do 8. listopadu. Jaký je program zápasů, kdy jde do akce Kateřina Siniaková, výsledky i kde můžete souboje nejlepších hráček sledovat najdete v přehledném textu.

Český fanoušek může ve čtyřhře držet palce KAteřině Siniakové. Její deblovou spoluhráčkou je Taylor Towsendová. | foto: Frank Franklin IIAP

Kateřina Siniaková se ve čtyřhře na Turnaj mistryň kvalifikovala posedmé za sebou. Podruhé se prestižní akce zúčastní s Američankou Taylor Townsendovou, s níž loni na WTA Finals bojovaly o titul.

Účastnice turnaje ve dvouhře:

Skupina Stefanie GrafovéSkupina Sereny Williamsové
Aryna Sabalenková (1)Madison Keysová (7)
Iga Šwiateková (2)Jasmine Paoliniová (8)
Coco Gaufová (3)Elena Rybakinová (6)
Amanda Anisimovová (4)Jessica Pegulová (5)
Zápasy ve skupináchDatum a časVýsledek
Amanda Anisimovová - Elena Rybakinová1.11., 17:30
Iga Šwiateková - Madison Keysová1.11., 16:00
Jasmine Paoliniová - Aryna Sabalenková2.11., 15:00
Jessica Pegulaová - Coco Gaufová2.11., 16:30

Dvouhra - skupina Steffi Grafové﻿

PořadíHráčkaZVPSety
1.Aryna Sabalenková
2.Coco Gauffová
3.Jessica Pegulová
4.Jasmine Paoliniová

Dvouhra – skupina Sereny Williamsové

PořadíHráčkaZVPSety
1.Iga Šwiateková
2.Amanda Anisimovová
3.Elena Rybakinová
4.Madison Keysová

Dvojice pro turnaj ve čtyřhře:

Skupina Martiny NavrátilovéSkupina Liezel Huberové
Sara Erraniová / Jasmine Paoliniová (1)Tímea Babosová / Luisa Stefaniová (7)
Kateřina Siniaková / Taylor Townsendová (2)Asia Muhammadová / Demi Schuursová (8)
Veronika Kuděrmetova / Elise Mertensová (4)Mirra Andrejevová / Diana Šnajderová (5)
Gabriela Dabrowská / Erin Routliffová (3)Sie Šu-wej / Jelena Ostapenková (6)
Zápasy ve skupináchDatum a časVýsledek
Erraniová / Paoliniová - Muhammadová / Schuursová1.11., 13:30
Kuděrmetová / Mertensová - Sie Šu-wej / Ostapenková1.11., 19:00
Dabrowská / Routliffová - Andrejevová / Šnajderová2.11., 13:00
Siniaková / Townsendová - Babosová / Stefaniová2.11., 18:00

Čtyřhra - skupina Martiny Navrátilové﻿

PořadíTýmZVPSety
1.Erraniová / Paoliniová
2.Kuděrmetovová / Mertensová
3.Sie Šu-wej / Ostapenková
4.Muhammadová / Schuursová

Čtyřhra - skupina Liezel Huberové﻿

PořadíTýmZVPSety
1.Siniaková / Townsendová
2.Dabrowská / Routliffová
3.Andreevová / Shnaiderová
4.Babosová / Stefaníová

Systém turnaje:

Systém je stejný pro dvouhru i čtyřhru. Soupeřky jsou rozdělené do dvou skupin, hrát bude každá s každou. Do semifinále pak postoupí dvě nejlepší hráčky či dvojice z každé skupiny.

O konečném pořadí ve skupině rozhoduje:

  • Největší počet vítězství v základní skupině.
  • Pokud dvě hráčky mají stejný počet vítězství: rozhoduje vzájemný zápas.
  • Pokud jsou ve shodě tři nebo více hráček: rozhoduje
      – počet sehraných zápasů (hráčka, která jich odehrála méně, je vyřazena)
      – procento vyhraných setů
      – procento vyhraných her počet vítězství

Kde Turnaj mistryň 2025 v Rijádu sledovat živě?

Přímé přenosy z Turnaje mistryň naladíte na stanici Canal+ Sport 2.

Najdete ji u těchto poskytovatelů:

  • Oneplay
  • Magenta TV
  • Skylink

Finanční odměny a body do žebříčku

Turnaj mistryň nabízí opravdu štědré finanční odměny. Zanedbatelné nejsou ani body do žebříčku WTA.

FázeDvouhraČtyřhraBody
Neporažená šampionka523500011390001500
Vítězka+ 2540000+ 524000+ 500
Finalistka+ 1290000+ 257000+ 400
Výhra v Základní skupině35500072000200
Za účast3 zápasy – 3400003 zápasy – 142000-
2 zápasy – 2800002 zápasy – 116000
1 zápas – 2300001 zápas – 95000

* Částky jsou uvedeny v amerických dolarech.

Vítězky Turnaje mistryň v posledních letech:

RočníkVítězka dvouhryVítězky čtyřhry
2024Coco GauffováDabrowská / Routliffová
2023Iga ŠwiatekováSiegemundová / Zvonarevová
2022Caroline GarcíováKuděrmetovová / Mertensová
2021Garbiñe MuguruzaováKrejčíková / Siniaková
2020nehrálo se kvůli COVID-19
2019Ashleigh BartyováBabosová / Mladenovicová
2018Elina SvitolinováBabosová / Mladenovicová
2017Caroline WozniackáBabosová / Hlaváčková
2016Dominika CibulkováMakarovová / Vesninová
2015Agnieszka RadwaňskáHingisová / Mirzaová
Výsledky

