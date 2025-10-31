Kateřina Siniaková se ve čtyřhře na Turnaj mistryň kvalifikovala posedmé za sebou. Podruhé se prestižní akce zúčastní s Američankou Taylor Townsendovou, s níž loni na WTA Finals bojovaly o titul.
Účastnice turnaje ve dvouhře:
|Skupina Stefanie Grafové
|Skupina Sereny Williamsové
|Aryna Sabalenková (1)
|Madison Keysová (7)
|Iga Šwiateková (2)
|Jasmine Paoliniová (8)
|Coco Gaufová (3)
|Elena Rybakinová (6)
|Amanda Anisimovová (4)
|Jessica Pegulová (5)
|Zápasy ve skupinách
|Datum a čas
|Výsledek
|Amanda Anisimovová - Elena Rybakinová
|1.11., 17:30
|Iga Šwiateková - Madison Keysová
|1.11., 16:00
|Jasmine Paoliniová - Aryna Sabalenková
|2.11., 15:00
|Jessica Pegulaová - Coco Gaufová
|2.11., 16:30
Dvouhra - skupina Steffi Grafové
|Pořadí
|Hráčka
|Z
|V
|P
|Sety
|1.
|Aryna Sabalenková
|2.
|Coco Gauffová
|3.
|Jessica Pegulová
|4.
|Jasmine Paoliniová
Dvouhra – skupina Sereny Williamsové
|Pořadí
|Hráčka
|Z
|V
|P
|Sety
|1.
|Iga Šwiateková
|2.
|Amanda Anisimovová
|3.
|Elena Rybakinová
|4.
|Madison Keysová
Dvojice pro turnaj ve čtyřhře:
|Skupina Martiny Navrátilové
|Skupina Liezel Huberové
|Sara Erraniová / Jasmine Paoliniová (1)
|Tímea Babosová / Luisa Stefaniová (7)
|Kateřina Siniaková / Taylor Townsendová (2)
|Asia Muhammadová / Demi Schuursová (8)
|Veronika Kuděrmetova / Elise Mertensová (4)
|Mirra Andrejevová / Diana Šnajderová (5)
|Gabriela Dabrowská / Erin Routliffová (3)
|Sie Šu-wej / Jelena Ostapenková (6)
|Zápasy ve skupinách
|Datum a čas
|Výsledek
|Erraniová / Paoliniová - Muhammadová / Schuursová
|1.11., 13:30
|Kuděrmetová / Mertensová - Sie Šu-wej / Ostapenková
|1.11., 19:00
|Dabrowská / Routliffová - Andrejevová / Šnajderová
|2.11., 13:00
|Siniaková / Townsendová - Babosová / Stefaniová
|2.11., 18:00
Čtyřhra - skupina Martiny Navrátilové
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|P
|Sety
|1.
|Erraniová / Paoliniová
|2.
|Kuděrmetovová / Mertensová
|3.
|Sie Šu-wej / Ostapenková
|4.
|Muhammadová / Schuursová
Čtyřhra - skupina Liezel Huberové
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|P
|Sety
|1.
|Siniaková / Townsendová
|2.
|Dabrowská / Routliffová
|3.
|Andreevová / Shnaiderová
|4.
|Babosová / Stefaníová
Systém turnaje:
Systém je stejný pro dvouhru i čtyřhru. Soupeřky jsou rozdělené do dvou skupin, hrát bude každá s každou. Do semifinále pak postoupí dvě nejlepší hráčky či dvojice z každé skupiny.
O konečném pořadí ve skupině rozhoduje:
- Největší počet vítězství v základní skupině.
- Pokud dvě hráčky mají stejný počet vítězství: rozhoduje vzájemný zápas.
- Pokud jsou ve shodě tři nebo více hráček: rozhoduje
– počet sehraných zápasů (hráčka, která jich odehrála méně, je vyřazena)
– procento vyhraných setů
– procento vyhraných her počet vítězství
Kde Turnaj mistryň 2025 v Rijádu sledovat živě?
Přímé přenosy z Turnaje mistryň naladíte na stanici Canal+ Sport 2.
Najdete ji u těchto poskytovatelů:
Finanční odměny a body do žebříčku
Turnaj mistryň nabízí opravdu štědré finanční odměny. Zanedbatelné nejsou ani body do žebříčku WTA.
|Fáze
|Dvouhra
|Čtyřhra
|Body
|Neporažená šampionka
|5235000
|1139000
|1500
|Vítězka
|+ 2540000
|+ 524000
|+ 500
|Finalistka
|+ 1290000
|+ 257000
|+ 400
|Výhra v Základní skupině
|355000
|72000
|200
|Za účast
|3 zápasy – 340000
|3 zápasy – 142000
|-
|2 zápasy – 280000
|2 zápasy – 116000
|1 zápas – 230000
|1 zápas – 95000
* Částky jsou uvedeny v amerických dolarech.
Vítězky Turnaje mistryň v posledních letech:
|Ročník
|Vítězka dvouhry
|Vítězky čtyřhry
|2024
|Coco Gauffová
|Dabrowská / Routliffová
|2023
|Iga Šwiateková
|Siegemundová / Zvonarevová
|2022
|Caroline Garcíová
|Kuděrmetovová / Mertensová
|2021
|Garbiñe Muguruzaová
|Krejčíková / Siniaková
|2020
|nehrálo se kvůli COVID-19
|2019
|Ashleigh Bartyová
|Babosová / Mladenovicová
|2018
|Elina Svitolinová
|Babosová / Mladenovicová
|2017
|Caroline Wozniacká
|Babosová / Hlaváčková
|2016
|Dominika Cibulková
|Makarovová / Vesninová
|2015
|Agnieszka Radwaňská
|Hingisová / Mirzaová