Borgův syn Leo míří na plzeňské kurty. Předtím zkoušel uspět v Rakovníku

V pondělí vstoupí na antukových kurtech TK Slavia do kvalifikace tradičního turnaje juniorů do 18 let Ex Pilsen Babolat cup.

„Je to určitě kuriozita. Na náš turnaj se hlásil pozdě, proto byl nucen požádat o volnou kartu. Tu jsme mu s radostí udělili. Půjde do kvalifikace, která začíná v pondělí,“ říká ředitel turnaje Jiří Kovářík mladší.

Tento týden Borg, aktuálně 111. hráč světového juniorského žebříčku, startoval na turnaji stejné kategorie v Rakovníku. Nepříliš úspěšně, v prvním kole hlavní soutěže ho ve dvou setech vyřadil český rodák Matthew William Donald. Ve čtyřhře pak s dánským parťákem Poulsenem skončili ve druhém kole.

Nicméně blonďatý teenager má našlápnuto.Vyhrál šampionát Švédska do 16 let, letos se stal novým přírůstkem v tenisové akademii antukového krále Rafaela Nadala na Mallorce. Laťku má ale nastavenou pořádně vysoko, vždyť jeho otec vyhrál jedenáct grandslamů a ovlivnil celé tenisové generace. Jak si povede syn Leo v Plzni, bude třiašedesátiletá legenda sledovat na dálku.

Ex Pilsen Babolat Cup Program mezinárodního turnaje tenistů do 18 let v Plzni PO 7. září - ÚT 8. září

- kvalifikace od 9 hodin ST 9. září - PÁ 11. září

- hlavní soutěž od 9 hodin SO 12. září

- semifinále dvouher, finále čtyřher (chlapci i dívky) od 10 hodin NE 13. září

- finále dvouher od 10 hodin

„Kvůli epidemiologické situaci jsme museli zrušit tradiční červnový termín. Je dobře, že se turnaj povedlo posunout na září. Tento týden se koná v Rakovníku akce stejné kategorie, což je výhoda. Zahraniční tenisté se odtud rovnou přesunou k nám,“ míní Kovářík.

Ex Pilsen měl psát jubilejní padesátý ročník. Ale organizátoři to vnímají jinak. „Teď to bereme jako takovou náhradu, pravé jubileum snad pořádně oslavíme příští rok.“

Hlavní soutěž, kde se ve dvouhře představí 32 chlapců a stejný počet dívek, začíná ve středu. A zasáhnou do ní i dva zástupci pořádajícího klubu. Mezi juniory Lukáš Janoušek, v juniorkách pak Klára Nováková. „Byla na seznamu zraněných, ale do poslední chvíle jsme pro ni drželi volnou kartu a vyplatilo se. Stejně jako Lukášovi.“

Mezi hlavní české naděje patří Nikola Bartůňková z I. ČLTK Praha, mistryně světa do 14 let.