Tenisová kometa Forejtek zaútočí na další zářez v Říčanech

Tohle je jeho bilance za poslední měsíc: Triumf na prestižní Pardubické juniorce, famózní představení na US Open, kde také ovládl juniorskou kategorii, a nakonec vyspělé vystoupení při Davis Cupu v Bosně a Hercegovině, i se dvěma klíčovými body pro Česko.

Další plány? Forejtek se příští týden představí na turnaji kategorie ITF v Říčanech. Ve čtvrtek svou účast potvrdil na devadesát procent. „Snad mě nezastaví zranění břišního svalu, který se mi začal ozývat v Bosně,“ věří Jonáš Forejtek, že bude pro akci v Říčanech fit.

Na turnaji s dotací 25 tisíc dolarů nepatří podle žebříčkového postavení zdaleka k hlavním favoritům. Jiným měřítkem je ale aktuální forma, podle níž rozhodně nebude mladík ze sportovní rodiny jen tak k poražení.

Zaměří se na sílu

„Je to už mužský tenis. Přechod z mládežnické do seniorské kategorie přitom není jednoduchý,“ srovnával Forejtek pro tenisovysvet.cz. „Proto se v nejbližší budoucnosti musím zaměřit na to, abych zesílil. Tam spatřuji největší rozdíl.“

Od pondělí bude mít další možnost rozšířit své bodové konto na žebříčku ATP, kde zatím patří do šesté stovky. Podnik Penta Trading Říčany open 2019 letos zvedl svou prestiž navýšením dotace a v brzké budoucnosti by se rád přesunul do lépe bodované kategorie Challenger.

Jonáš Forejtek při utkání Davis Cupu proti Bosně a Hercegovině.

Loni v listopadu vyhrál turnaj v areálu Oáza i díky finálové skreči Jiřího Lehečky další mladík Tomáš Macháč. I oni patří spolu s Daliborem Svrčinou, Martinem Krumichem či Andrew Paulsonem do nadějné generace českých tenistů.

Také tohle vysoce konkurenční prostředí žene mladé borečky vpřed. „Určitě je to dobré, předháníme se, soutěžíme mezi sebou,“ netají se Jonáš Forejtek, že chce být lepší než kolegové z juniorské kategorie. „Když se jeden zlepší, tak se chce hned zlepšit i ten druhý.“

Soustředěný tenis platil

Víkendový daviscupový souboj v Bosně nebyl zdaleka tak sledovaný, jako když Berdych se Štěpánkem před pár lety bojovali v závěrečných kolech o slavnou mísu. Forejtka ale i tak Češi zaregistrovali. Jeho soustředěný tenis bez výkyvů a přílišných emocí platil na Mirzu Bašiče i Tomislava Brkiče.

Češi na turnaji ITF v Říčanech 384. Adam Pavlásek

388. Vít Kopřiva

428. Václav Šafránek

453. Jan Šátral

498. Pavel Nejedlý

565. Jonáš Forejtek

579. Petr Nouza

625. Jaroslav Pospíšil

629. Michal Konečný

665. Michael Vrbenský

775. Marek Gengel Poznámka: Číslo před jménem uvádí pořadí na žebříčku ATP. Další Češi se mohou do turnaje dostat z kvalifikace.

„Výhru na US Open řadím o něco výš. Davis Cup mám na žebříčku úspěchů hned za ní. V poslední době se mi dařilo i na tréninku a díky tomu si víc věřím,“ prozradil hráč, jehož bratr Filip je pro změnu reprezentantem ve sjezdovém lyžování. „S trenérem Mertlem trávím čtyři hodiny denně, tak snad už ze mě není příliš sedřený.“

Ve zbytku sezony by rád startoval i na dalších seniorských akcích, i když jedním z hlavních vrcholů podzimu bude i juniorské Masters v Číně.

Jinak Forejtek vyhlíží challengery, menší turnaje typu future a možná i kvalifikaci do některého z menších podniků ATP.

Rád by při nich navázal na trochu utajený výsledek z rakouského Vogau, kde v srpnu získal svůj první profesionální titul.

Na turnaji stejně velkém, jako bude ten v Říčanech...