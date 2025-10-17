Tenisové změny, Ronaldo i LeBron James. Co inspiruje velikána Djokoviče?

Markéta Plšková
  14:42
LeBron James, Cristiano Ronaldo a Tom Brady. Ikony, které svou kariéru drží na vysoké úrovni i v pokročilém věku. První dva zmiňovaní i ve čtyřiceti letech stále hrají, ten třetí se s profesionálním sportem rozloučil ve 45 letech. A právě z legendárního basketbalisty, fotbalisty a quarterbacka si bere inspiraci jiná superstar. Tenista Novak Djokovič.
Novak Djokovič ve třetím kole turnaje v Šanghaji.

Novak Djokovič ve třetím kole turnaje v Šanghaji. | foto: Reuters

Novak Djokovič se raduje z výhry ve třetím kole turnaje v Šanghaji.
Novak Djokovič brzdí před fotografy po jedné z výměn během semifinále US Open.
Novak Djokovič se loučí s diváky po semifinále US Open.
Srb Novak Djokovič v semifinále US Open
I on je ve sportovním světě úkazem. Ve 38 letech už by si mohl užívat tenisový důchod, ostatně po loňském zlatu na olympijských her už vyhrál vše, co mohl. Srbský hráč má ale stále motivaci, aby na kurtech proháněl mladší soupeře.

Za výhru 126 milionů, přenosy na Netflixu. Saúdové přeplatili i Alcarazovy stížnosti

Dokonce obdržel i pozvánku na exhibiční utkání Six Kings Slam, kde se setkal s Carlosem Alcarazem, Jannikem Sinnerem, Taylorem Fritzem, Alexanderem Zverevem a Stefanosem Tsitsipasem. Djokovič si navíc vysloužil nasazení až do semifinálového boje.

V něm sice s Italem Sinnerem prohrál, ale jde vidět, že i v Saúdské Arábii, kde se exhibice koná, si ho nesmírně považují.

A on sám má v hlavě ještě jeden velký cíl – ukořistit 25. grandslamový titul. Letos se na všech majorech probojoval až do semifinále, o titul si však ani jednou nezahrál. Ale rozhodně si nepřipouští, že by měl sportovní bitvy vzdát.

„Jednou z mých největších motivací je dlouhověkost,“ prohlásil v Rijádu. „Chci vidět, jak daleko dokážu zajít.“

Na turnajích velké čtyřky triumfoval Djokovič naposledy před dvěma lety, když si ve 36 letech podmanil US Open. Ve stejném věku svůj poslední grandslamový titul získali Rafael Nadal i Roger Federer, Srbovi největší soupeři.

Oba už se s profesionální kariérou rozloučili, Nadal skončil loni, Federer už tři roky zpátky. A Andy Murray, který se k Velké trojce občas zařazuje coby čtvrtý velikán jejich generace, dokonce letos pomáhal Djokovičovi jako rádce, absolvovali spolu například Australian Open.

I proto Srb často slýchává otázky, zda se ke svým vrstevníkům v blízké době přidá. Pomalu se zabydluje v Řecku, kam ze své rodné země odešel, stále častěji ho sužují zdravotní komplikace, sám navíc na některých podnicích přemítá, zda se ještě vrátí.

Konec ale, jak se zdá, zatím neplánuje.

„Když se podíváte na všechny světové sporty, LeBron James pořád jede naplno, je mu čtyřicet. Stejně tak Cristiano Ronaldo. Tom Brady hrál do 45 let. Je to neuvěřitelné a hodně inspirativní.“

Kritika od prezidenta i námluvy s Řeckem. Odejde hrdina Djokovič ze Srbska?

Navíc sám říká, že nahánět mladší soupeře je pro něj další extra motivací. Ano, odskočení Alcaraz a Sinner jeho kouzlu už nejspíš nepodlehnou, ale těm ostatním dokáže Djokovič hrdinně vzdorovat a stále je porážet.

„A také bych chtěl jako profesionální hráč zažít změny, kterými tenis prochází. Být aktivně součástí toho, jak bude tenis v dalších desetiletích vypadat.“

Ostatně sám se coby spoluzakladatel Asociace profesionálních tenistů, která zastupuje hráče a jejich zájmy, na změnách aktivně podílí. A byla by škoda, kdyby je na vlastní kůži nepocítil.

Výsledky

