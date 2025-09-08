Lehečka se po čtvrtfinále US Open posunul na životní 16. místo žebříčku

  8:51
Tenista Jiří Lehečka se po premiérovém postupu do čtvrtfinále US Open posunul na životní 16. místo světového žebříčku a je aktuální českou jedničkou. Dosavadním maximem v pořadí ATP byla pro třiadvacetiletého daviscupového reprezentanta 21. pozice.
Jiří Lehečka ve čtvrtfinále US Open

Jiří Lehečka ve čtvrtfinále US Open | foto: AP

Jiří Lehečka (zády) a Carlos Alcaraz si podávají ruce po čtvrtfinále US Open.
Jiří Lehečka (vlevo) a Carlos Alcaraz si podávají ruce po čtvrtfinále US Open.
Jiří Lehečka servíruje ve čtvrtfinále US Open.
Jiří Lehečka ve čtvrtfinále US Open
10 fotografií

Lehečka na posledním letošním grandslamu nestačil ve čtvrtfinále na pozdějšího vítěze Carlose Alcaraze, jenž se po finálovém triumfu nad Jannikem Sinnerem vrátil poprvé od roku 2023 na pozici světové jedničky. Španěl je v čele žebříčku popáté v kariéře a zahájil na prvním místě celkově 37. týden.

Ital opustil trůn po nepřetržitých 65 týdnech, což je čtvrtá nejdelší série v historii po Rogeru Federerovi (237 týdnů), Jimmym Connorsovi (160) a Lleytonu Hewittovi (75).

Tenisové žebříčky

Lehečka díky debutovému průniku do Top 20 vystřídal na pozici české jedničky Jakuba Menšíka, který si pohoršil o jednu pozici na 17. příčku. Tomáš Macháč je dvaadvacátý.

První místo v žebříčku ženské dvouhry si vítězstvím na US Open pojistila Běloruska Aryna Sabalenková, její finálová soupeřka Amanda Anisimovová ze Spojených států je už čtvrtá na světě. Nejlepší Češkou je čtvrtfinalistka Karolína Muchová, jež těsně nenavázala na newyorská semifinále z minulých dvou let a klesla o dvě příčky na 15. pozici.

Výsledky

