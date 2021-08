Poprvé mezi absolutní elitou. Krejčíková je v žebříčku dvouhry desátá

Barbora Krejčíková se poprvé v kariéře dostala v žebříčku dvouhry do první světové desítky, kterou nově uzavírá. Vítězka Roland Garros od olympijských her v Tokiu, kde získala s Kateřinou Siniakovou zlato ve čtyřhře, nehrála, ale o jednu příčku do top 10 se posunula díky poklesu Rumunky Simony Halepové.