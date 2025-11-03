Jiří Lehečka si polepšil na 17. místo, Jakub Menšík zůstal devatenáctý. Mezi ženami je nejvýš třináctá Linda Nosková, o šest míst za ní je Karolína Muchová. Dominika Šalková se po semifinálové účasti v Ťiou-ťiangu posunula o 18 příček na 133. pozici, mezi českými hráčkami je desátá.
Kateřina Siniaková hájí na Turnaji mistryň v Rijádu pozici deblové světové jedničky. Pokud by popáté zakončila sezonu v čele žebříčku čtyřhry, vyrovnala by rekord Martiny Navrátilové.
Čtyřiadvacetiletý Sinner strávil od loňského června v čele pořadí ATP 65 týdnů. Vedoucí pozici ztratil po finálové porážce s Alcarazem na US Open.
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Sinner
|It.
|11
|+1
|2.
|Alcaraz
|Šp.
|11
|-1
|3.
|Zverev
|Něm.
|5 560
|-
|4.
|Fritz
|USA
|4 735
|-
|5.
|Djokovič
|Srb.
|4 580
|-
|6.
|Shelton
|USA
|3 970
|+1
|7.
|De Minaur
|Austr.
|3 935
|-1
|8.
|Auger-Aliassime
|Kan.
|3 845
|+2
|9.
|Musetti
|It.
|3 685
|-1
|10.
|Ruud
|Nor.
|3 235
|-1
|17.
|Lehečka
|ČR
|2 415
|+1
|19.
|Menšík
|ČR
|2 180
|-
|32.
|Macháč
|ČR
|1 445
|+2
|88.
|Svrčina
|ČR
|699
|+1
|92.
|Kopřiva
|ČR
|677
|+1
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Glasspool
|Brit.
|8 300
|-
|2.
|Cash
|Brit.
|8 210
|-
|3.
|Arévalo
|Salv.
|7 460
|-
|3.
|Pavič
|Chorv.
|7 460
|-
|5.
|Heliövaara
|Fin.
|7 280
|+2
|5.
|Patten
|Brit.
|7 280
|+2
|7.
|Zeballos
|Arg.
|6 915
|-2
|8.
|Granollers
|Šp.
|6 825
|-2
|9.
|Krawietz
|Něm.
|6 085
|+1
|9.
|Pütz
|Něm.
|6 085
|+1
|53.
|Pavlásek
|ČR
|1 755
|-17
|59.
|Nouza
|ČR
|1 565
|+3
|60.
|Rikl
|ČR
|1 545
|+6
|78.
|Vocel
|ČR
|1 120
|-
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Sabalenková
|Běl.
|9 870
|-
|2.
|Šwiateková
|Pol.
|8 195
|-
|3.
|Gauffová
|USA
|6 563
|-
|4.
|Anisimovová
|USA
|5 887
|-
|5.
|Pegulaová
|USA
|5 183
|-
|6.
|Rybakinová
|Kaz.
|4 350
|-
|7.
|Keysová
|USA
|4 335
|-
|8.
|Paoliniová
|It.
|4 325
|-
|9.
|M. Andrejevová
|Rus.
|4 319
|-
|10.
|Alexandrovová
|Rus.
|3 375
|-
|13.
|Nosková
|ČR
|2 641
|-
|19.
|Muchová
|ČR
|1 996
|-
|34.
|Vondroušová
|ČR
|1 445
|-
|43.
|Bouzková
|ČR
|1 260
|-2
|49.
|Siniaková
|ČR
|1 172
|-
|56.
|Valentová
|ČR
|1 072
|-1
|66.
|Krejčíková
|ČR
|989
|-2
|75.
|Bejlek
|ČR
|912
|+9
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Siniaková
|ČR
|8 375
|-
|2.
|Townsendová
|USA
|7 895
|-
|3.
|Paoliniová
|It.
|7 115
|-
|3.
|Erraniová
|It.
|7 115
|-
|5.
|Routliffeová
|N. Zél.
|6 250
|-
|6.
|Ostapenková
|Lot.
|5 925
|-
|7.
|Mertensová
|Belg.
|5 528
|-
|8.
|Sie Šu-wej
|Tchaj-w.
|5 526
|-
|9.
|Dabrowská
|Kan.
|5 476
|-
|10.
|V. Kuděrmětovová
|Rus.
|5 443
|-
|58.
|Sisková
|ČR
|1 513
|-
|65.
|Nosková
|ČR
|1 278
|+1
|66.
|Škoch
|ČR
|1 269
|+2
|67.
|Krejčíková
|ČR
|1 236
|+2
|75.
|Malečková
|ČR
|1 149
|-
|78.
|Detiuc
|ČR
|1 059
|+1