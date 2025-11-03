Sinner po dvou měsících sesadil Alcaraze z čela žebříčku, poskočila Šalková

  9:34
Italský tenista Jannik Sinner se po dvou měsících vrátil na místo světové jedničky. Díky nedělnímu triumfu na turnaji kategorie Masters v Paříži sesadil z čela žebříčku španělského rivala Carlose Alcaraze, před kterým nyní vede o 250 bodů. Ženskému pořadí nadále vévodí Aryna Sabalenková z Běloruska.

Carlos Alcaraz přijímá gratulace od Jannika Sinnera po vyhraném finále US Open. | foto: Reuters

Jiří Lehečka si polepšil na 17. místo, Jakub Menšík zůstal devatenáctý. Mezi ženami je nejvýš třináctá Linda Nosková, o šest míst za ní je Karolína Muchová. Dominika Šalková se po semifinálové účasti v Ťiou-ťiangu posunula o 18 příček na 133. pozici, mezi českými hráčkami je desátá.

Kateřina Siniaková hájí na Turnaji mistryň v Rijádu pozici deblové světové jedničky. Pokud by popáté zakončila sezonu v čele žebříčku čtyřhry, vyrovnala by rekord Martiny Navrátilové.

Čtyřiadvacetiletý Sinner strávil od loňského června v čele pořadí ATP 65 týdnů. Vedoucí pozici ztratil po finálové porážce s Alcarazem na US Open.

JménoNBZ
1.Sinner It.11+1
2.Alcaraz Šp.11-1
3.Zverev Něm.5 560-
4.Fritz USA4 735-
5.Djokovič Srb.4 580-
6.Shelton USA3 970+1
7.De Minaur Austr.3 935-1
8.Auger-Aliassime Kan.3 845+2
9.Musetti It.3 685-1
10.Ruud Nor.3 235-1
17.LehečkaČR2 415+1
19.MenšíkČR2 180-
32.MacháčČR1 445+2
88.SvrčinaČR699+1
92.Kopřiva ČR677+1
JménoNBZ
1.GlasspoolBrit.8 300-
2.Cash Brit.8 210-
3.Arévalo Salv.7 460-
3.Pavič Chorv.7 460-
5.Heliövaara Fin.7 280+2
5.Patten Brit.7 280+2
7.Zeballos Arg.6 915-2
8.Granollers Šp.6 825-2
9.Krawietz Něm.6 085+1
9.Pütz Něm.6 085+1
53.PavlásekČR1 755-17
59.NouzaČR1 565+3
60.RiklČR1 545+6
78.Vocel ČR1 120-
JménoNBZ
1.Sabalenková Běl.9 870-
2.Šwiateková Pol.8 195-
3.GauffováUSA6 563-
4.AnisimovováUSA5 887-
5.Pegulaová USA5 183-
6.Rybakinová Kaz.4 350-
7.Keysová USA4 335-
8.Paoliniová It.4 325-
9.M. AndrejevováRus.4 319-
10.Alexandrovová Rus.3 375-
13.NoskováČR2 641-
19.MuchováČR1 996-
34.VondroušováČR1 445-
43.BouzkováČR1 260-2
49.SiniakováČR1 172-
56.ValentováČR1 072-1
66.KrejčíkováČR989-2
75.Bejlek ČR912+9
JménoNBZ
1.Siniaková ČR8 375-
2.Townsendová USA7 895-
3.Paoliniová It.7 115-
3.Erraniová It.7 115-
5.Routliffeová N. Zél.6 250-
6.Ostapenková Lot.5 925-
7.Mertensová Belg.5 528-
8.Sie Šu-wej Tchaj-w.5 526-
9.Dabrowská Kan.5 476-
10.V. Kuděrmětovová Rus.5 443-
58.SiskováČR1 513-
65.NoskováČR1 278+1
66.ŠkochČR1 269+2
67.KrejčíkováČR1 236+2
75.MalečkováČR1 149-
78.Detiuc ČR1 059+1
