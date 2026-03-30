Čtyřiadvacetiletý Lehečka si v Miami zahrál největší finále kariéry, v němž v neděli podlehl 4:6, 4:6 světové dvojce Janniku Sinnerovi z Itálie. Své žebříčkové maximum si rodák z Mladé Boleslavi vylepšil o dvě pozice, na 16. pozici vystoupal loni v září.
Dosavadní česká jednička Jakub Menšík při obhajobě loňského senzačního titulu vypadl v Miami ve 3. kole a klesl o 13 míst na 26. příčku.
Ve stejné fázi skončil na Floridě Španěl Carlos Alcaraz, nicméně světovému žebříčku stále vévodí před Sinnerem s náskokem více než 1000 bodů.
Devětadvacetiletá Muchová potvrdila vydařený úvod roku třetí letošní semifinálovou účastí. V zápase o postup do druhého finále v sezoně podlehla vítězka únorového turnaje v Dauhá Američance Coco Gauffové. I tak přeskočila v žebříčku Lindu Noskovou, které nyní patří 14. pozice.
Post světové jedničky potvrdila obhajobou titulu Běloruska Aryna Sabalenková a po předchozím triumfu v Indian Wells zkompletovala Sunshine Double. Na druhou Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu má k dobru téměř 3000 bodů.