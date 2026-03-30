Lehečka se po finále v Miami posunul na životní 14. místo světového žebříčku

Autor: ,
  9:25
Jiří Lehečka se po finálové účasti na turnaji série Masters v Miami posunul ve světovém tenisovém žebříčku o osm pozic na životní 14. místo. Karolína Muchová atakuje po semifinále na floridském turnaji elitní desítku, nově je jedenáctá.

Jiří Lehečka dobíhá k míči ve finále turnaje v Miami. | foto: AP

Čtyřiadvacetiletý Lehečka si v Miami zahrál největší finále kariéry, v němž v neděli podlehl 4:6, 4:6 světové dvojce Janniku Sinnerovi z Itálie. Své žebříčkové maximum si rodák z Mladé Boleslavi vylepšil o dvě pozice, na 16. pozici vystoupal loni v září.

Žebříčky ATP a WTA

Dosavadní česká jednička Jakub Menšík při obhajobě loňského senzačního titulu vypadl v Miami ve 3. kole a klesl o 13 míst na 26. příčku.

Ve stejné fázi skončil na Floridě Španěl Carlos Alcaraz, nicméně světovému žebříčku stále vévodí před Sinnerem s náskokem více než 1000 bodů.

Devětadvacetiletá Muchová potvrdila vydařený úvod roku třetí letošní semifinálovou účastí. V zápase o postup do druhého finále v sezoně podlehla vítězka únorového turnaje v Dauhá Američance Coco Gauffové. I tak přeskočila v žebříčku Lindu Noskovou, které nyní patří 14. pozice.

Post světové jedničky potvrdila obhajobou titulu Běloruska Aryna Sabalenková a po předchozím triumfu v Indian Wells zkompletovala Sunshine Double. Na druhou Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu má k dobru téměř 3000 bodů.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Čechy z tribuny podporoval i prezident Pavel. Kdo další dorazil na zápas s Irskem?

Prezident Petr Pavel

Důležitý barážový zápas Čechů proti Irsku si v pražském Edenu nenechaly ujít tisíce fanoušků ani řada známých osobností. Národní tým z tribuny podpořil prezident Petr Pavel a nechyběly ani další...

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Po zranění září na obálce magazínu. Vonnová pózovala pro Vanity Fair

Lindsey Vonnová se jen pár týdnů po vážném zranění objevila na obálce magazínu...

Lindsey Vonnová se stále zotavuje po hrozivém pádu na olympijských hrách v Miláně a Cortině. Jen pár týdnů po nehodě se ale legendární americká lyžařka objevila na titulní straně magazínu Vanity...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Litoměřice: z Průvan Arény k výšinám. Trenéra určí Sparta, Klepiš nezůstane

Litoměřice, 23.3. 2026, Litoměřice - Jihlava, 4. zápas semifinále play off...

Třikrát v řadě v semifinále, tři zápisy do historie, tři různé trenérské dvojice. Která bude další? Vládce střídačky v prvoligových hokejových Litoměřicích vybírá partnerská Sparta, pod niž kališníci...

30. března 2026  9:17

Loučící se Václavík: A teď si chci užít normální život. Školství ho zatím neláká

Adam Václavík na závěrečné exhibici v Jablonci nad Nisou, kde se loučil s...

Zamával tleskajícím divákům a v cíli dostal hobla od parťáků z reprezentace. Biatlonista Adam Václavík na tradiční jablonecké exhibici na závěr sezony definitivně završil svou kariéru.

30. března 2026  8:54

Skvělý Zacha režíroval obrat Bostonu, Dobeš byl první hvězdou zápasu

Hokejisté Bostonu křepčí po brance Viktora Arvidssona. Vlevo je David Pastrňák.

Hokejisté Bostonu v NHL díky skvěle hrajícímu Pavlu Zachovi (2+1) dokázali ve třetí třetině smazat třígólovou ztrátu na ledě Columbusu a nakonec dokonali vítězný obrat v samostatných nájezdech....

30. března 2026  7:08,  aktualizováno  8:21

Vítejte na ledové planetě Česko. Pražské MS ozdobil rekord: 127 tisíc diváků

Fanoušci čekají na vstup do O2 areny před začátkem rytmických tanců.

To byl hukot! Potlesk, skandování, řev, ohlušující jásot. Fanoušci na mistrovství světa v Praze připravili krasobruslařům kulisy, ze kterých se tajil dech a za které česká metropole sklízela slávu po...

30. března 2026  7:27

Lehečka titul v Miami nezískal, Siniaková s parťačkou slaví Sunshine Double

Vítěz Jannik Sinner (vlevo) a poražený Jiří Lehečka pózují po finále turnaje v...

Snadným volejem u sítě Jannik Sinner definitivně zlomil odpor Jiřího Lehečky a stal se šampionem turnaje Masters v Miami. Český tenista se ve finále snažil světové dvojce vzdorovat, ale famózně...

30. března 2026  1:39,  aktualizováno  7:01

To údržbář na Tatranu nečekal. Obroučka nevydržela smeč ostravské čahounky

Emma Merriweatherová z Basketu Ostrava se raduje z výhry se spoluhráčkami.

Emma Merriweatherová chtěla na závěr rozcvičky před utkáním svého Basketu Ostrava se Slovankou zasmečovat a... Obroučka koše akci americké pivotky nevydržela.

30. března 2026  5:57

Kliment o vzletech i pádech: Říkají mi, že je to na knížku. Snad posloužím jako příklad

Premium
Jna Kliment se raduje v barážovém zápas s Irskem.

Původně měl docela jiné plány. Trochu si orazit, nechat okopané nohy odpočinout a pak se vrhnout na stěhování. Nový domov u Olomouce ale teď místo Jana Klimenta zvelebuje manželka a parta stěhováků:...

30. března 2026

Hertla a spol. povede ve Vegas trenér Tortorella, Cassidy byl odvolán

Kouč Philadelphie John Tortorella gestikuluje směrem k rozhodčímu.

Tomáš Hertl a jeho parťáci z Vegas Golden Knights dostali nového trenéra. Povede je John Tortorella, který nahradil odvolaného Bruce Cassidyho. Klub hokejové NHL to oznámil na svém webu.

29. března 2026  23:38

Rekonstrukce před MS končí. Mexičané se na Aztécký stadion vrátili remízou

Brian Gutierrez (vlevo) z Mexika a Rúben Neves z Portugalska stíhají balon...

Fotbalisté Mexika otevřeli zrekonstruovaný Aztécký stadion, kde za 74 dní začne mistrovství světa, bezbrankovou remízou v přípravném utkání s Portugalskem. „Skoro všichni hráči podali dobrý výkon....

29. března 2026  12:07,  aktualizováno  23:23

Salač po hromadné nehodě kulhal, přerušený závod Moto2 v Austinu ale dojel

Filip Salač na okruhu v Austinu.

Motocyklový jezdec Filip Salač obsadil 21. místo ve Velké ceně Ameriky, na jejímž začátku se zapletl do hromadné kolize. Po více než půlhodinovém přerušení odstartoval do zkráceného závodu Moto2...

29. března 2026  22:58

Českobudějovičtí volejbalisté jsou v extraligovém semifinále, Kladno končí

Josef Leština z Českých Budějovic se raduje.

Českobudějovičtí volejbalisté jsou prvními semifinalisty extraligy. Čtvrtfinálovou sérii s Kladnem vyhráli 3:0 na zápasy, postup do bojů o medaile zpečetili domácím vítězstvím 3:1.

29. března 2026  22:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.