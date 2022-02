Lehečka si vylepšil žebříčkové maximum, Medveděv zaútočí na post jedničky

Českou ženskou jedničkou zůstala Barbora Krejčíková, jež je navzdory vyřazení v druhém kole turnaje v Dubaji stále třetí. Ze čtvrtého místa na páté klesla zraněná Karolína Plíšková.

Zatímco žebříčku WTA Tour neohroženě vládne čerstvá šampionka Australian Open Ashleigh Bartyová, v mužském pořadí může dojít po dlouhé době ke změně. V čele je 86. týden za sebou a 361. celkově Srb Novak Djokovič, ale už příští pondělí ho může vystřídat Rus Daniil Medveděv. Ten má vše ve svých rukou: pokud získá titul v Acapulcu, posune se na první místo žebříčku bez ohledu na Djokovičův výsledek na souběžně hraném turnaji v Dubaji.

Žebříčky ATP a WTA

„Má to ve svých rukou, zaslouží si být jedničkou. Jednou se to stane. Pokud to bude už tento týden, budu první, kdo mu pogratuluje,“ uvedl na webu ATP Tour Djokovič, jenž přišel o velký náskok vzhledem k tomu, že kvůli chybějící vakcinaci proti koronaviru nemohl obhajovat loňský titul na Australian Open.