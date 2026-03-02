Menšík je v žebříčku tenistů dvanáctý, znovu si vylepšil maximum

Jakub Menšík si polepšil v tenisovém žebříčku o další místo. Je dvanáctý, což je jeho nové maximum. K elitní desítce se přiblížil po turnaji v Dubaji, na němž se dostal do čtvrtfinále. Předtím hrál Menšík semifinále v Dauhá, kvůli zranění odstoupil před osmifinále z Australian Open a získal titul v Aucklandu.
Jakub Menšík na turnaji v Dubaji | foto: Amr AlfikyReuters

Menšík má v této sezoně bilanci 13 výher a čtyř porážek. Druhý nejvýše umístěný Čech v pořadí ATP Jiří Lehečka poskočil oproti minulému týdnu také o jednu příčku a je třiadvacátý, naopak Tomáš Macháč se propadl o 18 míst a uzavírá padesátku. Vít Kopřiva je dvaašedesátý.

Tenistům kraluje letos neporažený Španěl Carlos Alcaraz. Po triumfu na grandslamu v Melbourne i na turnaji v Dauhá vede o 3150 bodů před italským rivalem Jannikem Sinnerem. Třetí je osmatřicetiletý Srb Novak Djokovič.

Popředí ženského žebříčku zůstalo stejné. Český tenis má v první stovce osm zástupkyň v čele se třináctou Karolínou Muchovou, následovanou Lindou Noskovou. Třetí příčka mezi deblistkami dál patří bývalé jedničce Kateřině Siniakové. Singlové pořadí vede Běloruska Aryna Sabalenková.

JménoNBZ
1.Alcaraz Šp.13 550-
2.Sinner It.10 400-
3.Djokovič Srb.5 280-
4.Zverev Něm.4 555-
5.Musetti It.4 405-
6.De Minaur Austr.4 235-
7.FritzUSA4 220-
8.Shelton USA4 010+1
9.Auger-Aliassime Kan.3 950-1
10.Bublik Kaz.3 405-
12.MenšíkČR2 650+1
23.LehečkaČR1 850+1
50.MacháčČR1 010-18
62.Kopřiva ČR848+3
JménoNBZ
1.Skupski Brit.8 280-
2.Zeballos Arg.8 135-
3.Granollers Šp.8 045-
4.GlasspoolBrit.7 950-
5.Cash Brit.7 800-
6.Pavič Chorv.6 980-
6.Arévalo Salv.6 980-
8.Heliövaara Fin.6 570-
8.PattenBrit.6 570-
10.Salisbury Brit.6 190-
45.NouzaČR1 990-
48.RiklČR1 970-1
55.PavlásekČR1 845-1
65.Vocel ČR1 403+4
JménoNBZ
1.Sabalenková Běl.10 675-
2.Šwiateková Pol.7 588-
3.Rybakinová Kaz.7 253-
4.GauffováUSA6 803-
5.PegulaováUSA6 583-
6.Anisimovová USA6 070-
7.Paoliniová It.4 232-
8.M. Andrejevová Rus.4 001-
9.Svitolinová Ukr.3 845-
10.Mboková Kan.3 211-
13.MuchováČR2 668-
14.NoskováČR2 421-
33.BouzkováČR1 425+1
40.BejlekČR1 341-3
44.SiniakováČR1 269-1
46.VondroušováČR1 263-1
47.ValentováČR1 256-1
53.Krejčíková ČR1 156-3
JménoNBZ
1.Mertensová Belg.8 483-
2.Dabrowská Kan.6 938-
3.Siniaková ČR6 730-
4.Paoliniová It.6 585-
4.Erraniová It.6 585-
6.V. Kuděrmětovová Rus.6 496+1
7.Danilinová Kaz.6 440-1
8.Kruničová Srb.6 310-
9.Townsendová USA6 165-
10.Stefaniová Braz.5 860-
60.KrejčíkováČR1 464-
62.SiskováČR1 444-
67.ŠkochČR1 363+1
71.DetiucČR1 263+1
72.MalečkováČR1 259-3
82.BouzkováČR1 094+3
84.Nosková ČR1 073-4
2. března 2026  6:59,  aktualizováno  10:21

Menšík je v žebříčku tenistů dvanáctý, znovu si vylepšil maximum

