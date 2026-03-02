Menšík je v žebříčku tenistů dvanáctý, znovu si vylepšil maximum

Menšík má v této sezoně bilanci 13 výher a čtyř porážek. Druhý nejvýše umístěný Čech v pořadí ATP Jiří Lehečka poskočil oproti minulému týdnu také o jednu příčku a je třiadvacátý, naopak Tomáš Macháč se propadl o 18 míst a uzavírá padesátku. Vít Kopřiva je dvaašedesátý.
Tenistům kraluje letos neporažený Španěl Carlos Alcaraz. Po triumfu na grandslamu v Melbourne i na turnaji v Dauhá vede o 3150 bodů před italským rivalem Jannikem Sinnerem. Třetí je osmatřicetiletý Srb Novak Djokovič.
Popředí ženského žebříčku zůstalo stejné. Český tenis má v první stovce osm zástupkyň v čele se třináctou Karolínou Muchovou, následovanou Lindou Noskovou. Třetí příčka mezi deblistkami dál patří bývalé jedničce Kateřině Siniakové. Singlové pořadí vede Běloruska Aryna Sabalenková.
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Alcaraz
|Šp.
|13 550
|-
|2.
|Sinner
|It.
|10 400
|-
|3.
|Djokovič
|Srb.
|5 280
|-
|4.
|Zverev
|Něm.
|4 555
|-
|5.
|Musetti
|It.
|4 405
|-
|6.
|De Minaur
|Austr.
|4 235
|-
|7.
|Fritz
|USA
|4 220
|-
|8.
|Shelton
|USA
|4 010
|+1
|9.
|Auger-Aliassime
|Kan.
|3 950
|-1
|10.
|Bublik
|Kaz.
|3 405
|-
|12.
|Menšík
|ČR
|2 650
|+1
|23.
|Lehečka
|ČR
|1 850
|+1
|50.
|Macháč
|ČR
|1 010
|-18
|62.
|Kopřiva
|ČR
|848
|+3
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Skupski
|Brit.
|8 280
|-
|2.
|Zeballos
|Arg.
|8 135
|-
|3.
|Granollers
|Šp.
|8 045
|-
|4.
|Glasspool
|Brit.
|7 950
|-
|5.
|Cash
|Brit.
|7 800
|-
|6.
|Pavič
|Chorv.
|6 980
|-
|6.
|Arévalo
|Salv.
|6 980
|-
|8.
|Heliövaara
|Fin.
|6 570
|-
|8.
|Patten
|Brit.
|6 570
|-
|10.
|Salisbury
|Brit.
|6 190
|-
|45.
|Nouza
|ČR
|1 990
|-
|48.
|Rikl
|ČR
|1 970
|-1
|55.
|Pavlásek
|ČR
|1 845
|-1
|65.
|Vocel
|ČR
|1 403
|+4
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Sabalenková
|Běl.
|10 675
|-
|2.
|Šwiateková
|Pol.
|7 588
|-
|3.
|Rybakinová
|Kaz.
|7 253
|-
|4.
|Gauffová
|USA
|6 803
|-
|5.
|Pegulaová
|USA
|6 583
|-
|6.
|Anisimovová
|USA
|6 070
|-
|7.
|Paoliniová
|It.
|4 232
|-
|8.
|M. Andrejevová
|Rus.
|4 001
|-
|9.
|Svitolinová
|Ukr.
|3 845
|-
|10.
|Mboková
|Kan.
|3 211
|-
|13.
|Muchová
|ČR
|2 668
|-
|14.
|Nosková
|ČR
|2 421
|-
|33.
|Bouzková
|ČR
|1 425
|+1
|40.
|Bejlek
|ČR
|1 341
|-3
|44.
|Siniaková
|ČR
|1 269
|-1
|46.
|Vondroušová
|ČR
|1 263
|-1
|47.
|Valentová
|ČR
|1 256
|-1
|53.
|Krejčíková
|ČR
|1 156
|-3
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Mertensová
|Belg.
|8 483
|-
|2.
|Dabrowská
|Kan.
|6 938
|-
|3.
|Siniaková
|ČR
|6 730
|-
|4.
|Paoliniová
|It.
|6 585
|-
|4.
|Erraniová
|It.
|6 585
|-
|6.
|V. Kuděrmětovová
|Rus.
|6 496
|+1
|7.
|Danilinová
|Kaz.
|6 440
|-1
|8.
|Kruničová
|Srb.
|6 310
|-
|9.
|Townsendová
|USA
|6 165
|-
|10.
|Stefaniová
|Braz.
|5 860
|-
|60.
|Krejčíková
|ČR
|1 464
|-
|62.
|Sisková
|ČR
|1 444
|-
|67.
|Škoch
|ČR
|1 363
|+1
|71.
|Detiuc
|ČR
|1 263
|+1
|72.
|Malečková
|ČR
|1 259
|-3
|82.
|Bouzková
|ČR
|1 094
|+3
|84.
|Nosková
|ČR
|1 073
|-4