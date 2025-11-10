Alcaraz je po odečtech znovu číslo 1, přetahovanou rozsoudí až Turnaj mistrů

Autor: ,
  10:03
Tenistka Kateřina Siniaková se po semifinálové účasti na Turnaji mistryň udržela v čele deblového žebříčku a popáté ukončí rok na prvním místě. Staronovou mužskou světovou jedničkou je po týdnu opět Španěl Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz podává na Turnaji mistrů. | foto: Reuters

Siniaková si setrvání v čele pořadí zajistila už v průběhu turnaje v Rijádu, na němž společně s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou marně usilovala o postup do finále. Devětadvacetiletá česká tenistka ukončí rok jako světová jednička podruhé za sebou, předtím se jí to povedlo také v letech 2018, 2021 a 2022.

Jedničkou ve dvouhře bude na konci roku Běloruska Aryna Sabalenková, jež ve finále Turnaje mistryň podlehla Jeleně Rybakinové. Tenistka z Kazachstánu se po prvním triumfu na vyvrcholení sezony WTA Tour posunula na páté místo.

Tenisový Turnaj mistrů 2025: program, výsledky, kde sledovat

V přetahované o pozici mužské světové jedničky se po týdnu vrátil na první místo Alcaraz, jenž v neděli vítězně vstoupil do Turnaje mistrů. Právě na turnaji v Turíně se rozhodne o tom, zda v čele zakončí rok Španěl, nebo jeho rival Jannik Sinner. Italský tenista klesl za Alcaraze poté, co přišel o body za loňský triumf na Turnaji mistrů. Pouť za obhajobou titulu zahájí Sinner v pondělí.

JménoNBZ
1.Alcaraz Šp.11 050+1
2.Sinner It.10 000-1
3.Zverev Něm.4 960-
4.Djokovič Srb.4 830+1
5.SheltonUSA3 970+1
6.Fritz USA3 935-2
7.De Minaur Austr.3 935-
8.Auger-Aliassime Kan.3 845-
9.Musetti It.3 840-
10.Draper Brit.2 990+1
17.LehečkaČR2 325-
19.MenšíkČR2 180-
32.MacháčČR1 445-
86.Svrčina ČR699+2
JménoNBZ
1.GlasspoolBrit.8 300-
2.Cash Brit.8 210-
3.Zeballos Arg.6 915+4
4.Heliövaara Fin.+1
6.Granollers Šp.6 825+2
7.Arévalo Salv.-4
9.SkupskiBrit.5 760+2
10.Salisbury Brit.5 670+2
53.PavlásekČR1 755-
56.NouzaČR1 630+3
58.RiklČR1 610+2
76.Vocel ČR1 120+2
JménoNBZ
1.Sabalenková Běl.10 870-
2.Šwiateková Pol.8 395-
3.GauffováUSA6 763-
4.Anisimovová USA6 287-
5.Rybakinová Kaz.5 850+1
6.PegulaováUSA5 583-1
7.Keysová USA4 335-
8.Paoliniová It.4 325-
9.M. AndrejevováRus.4 319-
10.Alexandrovová Rus.3 375-
13.NoskováČR2 641-
19.MuchováČR1 996-
34.VondroušováČR1 445-
43.BouzkováČR1 260-
49.SiniakováČR1 172-
56.ValentováČR1 072-
65.KrejčíkováČR989+1
76.Bejlek ČR912-1
JménoNBZ
1.SiniakováČR8 780-
2.Townsendová USA8 485-
3.Paoliniová a Erraniová It.-
5.Mertensová Belg.6 730+2
6.V. Kuděrmětovová Rus.6 635+4
7.Ostapenková Lot.6 405-1
8.Routliffeová N. Zél.6 330-3
9.Sie Šu-wej Tchaj-wan6 018-1
10.Dabrowská Kan.5 666-1
58.SiskováČR1 513-
65.NoskováČR1 278-
66.ŠkochČR1 269-
67.KrejčíkováČR1 236-
74.MalečkováČR1 149+1
79.Detiuc ČR1 059-1
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Arevalo, Pavič vs. Salisbury, N. SkupskiTenis - Skupina B - 10. 11. 2025:Arevalo, Pavič vs. Salisbury, N. Skupski //www.idnes.cz/sport
10. 11. 11:30
  • 2.05
  • -
  • 1.77
Musetti vs. FritzTenis - Skupina A - 10. 11. 2025:Musetti vs. Fritz //www.idnes.cz/sport
10. 11. 14:00
  • 2.82
  • -
  • 1.42
Géa vs. KopřivaTenis - 1. kolo - 10. 11. 2025:Géa vs. Kopřiva //www.idnes.cz/sport
10. 11. 14:00
  • 2.02
  • -
  • 1.72
Heliövaara, Patten vs. Harrison, KingTenis - Skupina B - 10. 11. 2025:Heliövaara, Patten vs. Harrison, King //www.idnes.cz/sport
10. 11. 18:00
  • 1.33
  • -
  • 3.23
Sinner vs. Auger-AliassimeTenis - Skupina B - 10. 11. 2025:Sinner vs. Auger-Aliassime //www.idnes.cz/sport
10. 11. 20:30
  • 1.06
  • -
  • 8.46
Kumstát vs. HanfmannTenis - 1. kolo - 11. 11. 2025:Kumstát vs. Hanfmann //www.idnes.cz/sport
11. 11. 10:00
  • 7.39
  • -
  • 1.05
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

NEJ Z LIGY: Dým v Plzni, debakly i divočina v Olomouci. A Holoubek se nebavil

Hustý dým v úvodu utkání mezi Plzní a Slavií. Utkání muselo být přerušeno.

Bláznivou osmigólovou přestřelkou skončilo 15. kolo fotbalové Chance Ligy. Slavia porazila Plzeň 5:3 a osamostatnila se po polovině základní části na čele soutěže. Šest branek padlo v Liberci, kde...

10. listopadu 2025  10:30

Alcaraz je po odečtech znovu číslo 1, přetahovanou rozsoudí až Turnaj mistrů

Carlos Alcaraz podává na Turnaji mistrů.

Tenistka Kateřina Siniaková se po semifinálové účasti na Turnaji mistryň udržela v čele deblového žebříčku a popáté ukončí rok na prvním místě. Staronovou mužskou světovou jedničkou je po týdnu opět...

10. listopadu 2025  10:03

Součkova upřímná knižní zpověď: Oslava mu pomohla překonat nespavost a depresi

Záložník Tomáš Souček z West Hamu se raduje ze svého gólu.

Nikdo netušil, čím si prochází. Svěřil se jen pár nejbližším. Teď jde Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace a čerstvě i rekordman mezi českými střelci v Premier League, s pravdou ven. V...

10. listopadu 2025  9:50

Thriller. Blázinec. Zápas podzimu! Slavia s Plzní ukázaly, že i šlágr může bavit

Slávistický útočník Tomáš Chorý střílí gól okolo Sampsona Dweha z Plzně.

Potřebovali jste mít v ruce důkaz, že fotbalová liga má šmrnc? Že může nabídnout zápas, který má úplně všechno? Slavia s Plzní tohle exkluzivní menu servírovaly. Rozbouraly klišé, že šlágr bývá...

10. listopadu 2025  9:19

K obratu OKC velel Gilgeous-Alexander, Knicks v derby zničili Brooklyn

Shai Gilgeous-Alexander hledá cestu do koše kolem bránícího Vince Williamse Jr.

Basketbalisté Oklahoma City porazili 114:100 domácí Memphis a dosáhli jako první tým v sezoně NBA na deset výher. Hvězda Thunder Shai Gilgeous-Alexander se na dalším vítězství podílel 35 body a sedmi...

10. listopadu 2025  9:18

Drtivé puzzle ze Srbské. Důvody, proč Zbrojovka vládne druhé lize

Hráči Zbrojovky Brno slaví gól v pohárovém zápase s Teplicemi.

Jen sedm bodů z 48 možných ztratila fotbalová Zbrojovka Brno v první polovině sezony. Její nedělní tečka vítězstvím 3:0 na půdě rezervy Sparty Praha byla jen razítkem na výsledkově téměř dokonalý...

10. listopadu 2025  9:17

Sigma má opět nejlepšího střelce. Vašulína vyzdvihl i kouč soupeře: Nepoznávám ho

Daniel Vašulín slaví branku do sítě Pardubic.

Dva neuznané góly hostů, tři červené karty, pěstní souboj a dva olomoucké góly. Sigma neprohrála v nejvyšší fotbalové soutěži už posedmé v řadě. Nedělní divočinu proti Pardubicím ovládla 2:0 a...

10. listopadu 2025

Týmy bez opor, spor o ofsajd a těsná bitva. Měli jsme ale na víc, cítí v Liberci po Spartě

Hromadná strkanice mezi hokejisty Sparty a Liberce.

Netradičně o reprezentační pauze, ale zato s atraktivní a místy až chaotickou podívanou. Fanoušci, kteří v neděli zavítali na extraligové utkání do O₂ areny, rozhodně neprohloupili. Předehrávku...

10. listopadu 2025  8:40

Trpišovský: Potkaly se dva supertýmy. Až příliš emocí? Ty nám venku často chyběly

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání proti Plzni

Když dostal otázku, jestli tak bláznivý výsledek očekával, ani se dlouze nezamýšlel. „Asi vás překvapím, ale ano. Týmy se postupně transformují, Plzeň už je hodně podobná nám, aktivitou i...

10. listopadu 2025  8:15

Nečas s Hronkem bodovali ve vzájemném duelu, Dostál má další výhru

Pohledy Quinna Hughese i Martina Nečase směřují za kotoučem.

Nedělní program NHL otevřely dvě venkovní výhry v předehrávaném čase. Chicago dobylo 5:1 Detroit a Los Angeles bylo o gól lepší, než domácí Pittsburgh. Češi se prosadili až v nočních duelech. Martin...

9. listopadu 2025  22:53,  aktualizováno  10. 11. 8:08

Rulíkova sázka na útočníky z Evropy? První akce neklapla, ale rozhodovat bude důvěra

Zadumaný trenér Radim Rulík na české střídačce

A nekonečné debaty mohou začít. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík poodhalil před první mezinárodní akcí, jak uvažuje nad složením kabiny pro únorový turnaj na olympijských hrách v Itálii,...

10. listopadu 2025  7:27

Doma. V plné palbě. Sparťané drželi míč, obehrávali. A stejně zase ztratili

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Když nic jiného, aspoň to nebyla vyložená nuda. Ale není to pro fotbalovou Spartu příliš nízká meta? A co z toho vlastně má? Nic. Tedy vlastně bod, abychom byli přesní – jenže to pro ni v současné...

10. listopadu 2025  6:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.