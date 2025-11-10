Alcaraz je po odečtech znovu číslo 1, přetahovanou rozsoudí až Turnaj mistrů

Siniaková si setrvání v čele pořadí zajistila už v průběhu turnaje v Rijádu, na němž společně s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou marně usilovala o postup do finále. Devětadvacetiletá česká tenistka ukončí rok jako světová jednička podruhé za sebou, předtím se jí to povedlo také v letech 2018, 2021 a 2022.
Jedničkou ve dvouhře bude na konci roku Běloruska Aryna Sabalenková, jež ve finále Turnaje mistryň podlehla Jeleně Rybakinové. Tenistka z Kazachstánu se po prvním triumfu na vyvrcholení sezony WTA Tour posunula na páté místo.
V přetahované o pozici mužské světové jedničky se po týdnu vrátil na první místo Alcaraz, jenž v neděli vítězně vstoupil do Turnaje mistrů. Právě na turnaji v Turíně se rozhodne o tom, zda v čele zakončí rok Španěl, nebo jeho rival Jannik Sinner. Italský tenista klesl za Alcaraze poté, co přišel o body za loňský triumf na Turnaji mistrů. Pouť za obhajobou titulu zahájí Sinner v pondělí.
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Alcaraz
|Šp.
|11 050
|+1
|2.
|Sinner
|It.
|10 000
|-1
|3.
|Zverev
|Něm.
|4 960
|-
|4.
|Djokovič
|Srb.
|4 830
|+1
|5.
|Shelton
|USA
|3 970
|+1
|6.
|Fritz
|USA
|3 935
|-2
|7.
|De Minaur
|Austr.
|3 935
|-
|8.
|Auger-Aliassime
|Kan.
|3 845
|-
|9.
|Musetti
|It.
|3 840
|-
|10.
|Draper
|Brit.
|2 990
|+1
|17.
|Lehečka
|ČR
|2 325
|-
|19.
|Menšík
|ČR
|2 180
|-
|32.
|Macháč
|ČR
|1 445
|-
|86.
|Svrčina
|ČR
|699
|+2
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Glasspool
|Brit.
|8 300
|-
|2.
|Cash
|Brit.
|8 210
|-
|3.
|Zeballos
|Arg.
|6 915
|+4
|4.
|Heliövaara
|Fin.
|+1
|6.
|Granollers
|Šp.
|6 825
|+2
|7.
|Arévalo
|Salv.
|-4
|9.
|Skupski
|Brit.
|5 760
|+2
|10.
|Salisbury
|Brit.
|5 670
|+2
|53.
|Pavlásek
|ČR
|1 755
|-
|56.
|Nouza
|ČR
|1 630
|+3
|58.
|Rikl
|ČR
|1 610
|+2
|76.
|Vocel
|ČR
|1 120
|+2
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Sabalenková
|Běl.
|10 870
|-
|2.
|Šwiateková
|Pol.
|8 395
|-
|3.
|Gauffová
|USA
|6 763
|-
|4.
|Anisimovová
|USA
|6 287
|-
|5.
|Rybakinová
|Kaz.
|5 850
|+1
|6.
|Pegulaová
|USA
|5 583
|-1
|7.
|Keysová
|USA
|4 335
|-
|8.
|Paoliniová
|It.
|4 325
|-
|9.
|M. Andrejevová
|Rus.
|4 319
|-
|10.
|Alexandrovová
|Rus.
|3 375
|-
|13.
|Nosková
|ČR
|2 641
|-
|19.
|Muchová
|ČR
|1 996
|-
|34.
|Vondroušová
|ČR
|1 445
|-
|43.
|Bouzková
|ČR
|1 260
|-
|49.
|Siniaková
|ČR
|1 172
|-
|56.
|Valentová
|ČR
|1 072
|-
|65.
|Krejčíková
|ČR
|989
|+1
|76.
|Bejlek
|ČR
|912
|-1
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Siniaková
|ČR
|8 780
|-
|2.
|Townsendová
|USA
|8 485
|-
|3.
|Paoliniová a Erraniová
|It.
|-
|5.
|Mertensová
|Belg.
|6 730
|+2
|6.
|V. Kuděrmětovová
|Rus.
|6 635
|+4
|7.
|Ostapenková
|Lot.
|6 405
|-1
|8.
|Routliffeová
|N. Zél.
|6 330
|-3
|9.
|Sie Šu-wej
|Tchaj-wan
|6 018
|-1
|10.
|Dabrowská
|Kan.
|5 666
|-1
|58.
|Sisková
|ČR
|1 513
|-
|65.
|Nosková
|ČR
|1 278
|-
|66.
|Škoch
|ČR
|1 269
|-
|67.
|Krejčíková
|ČR
|1 236
|-
|74.
|Malečková
|ČR
|1 149
|+1
|79.
|Detiuc
|ČR
|1 059
|-1