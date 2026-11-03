Jak Valentová, tak Sakacumeová měli v zápase problém s podáním. Vidět to bylo především v úvodních šesti hrách druhé sady, které všechny skončily brejkem. Jako první servis za stavu 3:3 udržela Valentová, která si poté zajistila vítězství brejkem na 7:5.
Kompletní tenisové výsledky
Fruhvirtová měla k úvodnímu zápasu v Čennaí nastoupit už v pondělí, ale na kurt tenistky v Indii nepustil déšť. Počasí narušilo i úterní zápas, za stavu 1:0 pro českou hráčku byl zhruba na hodinu přerušen.
Poté byl úvodní set dlouho vyrovnaný a rozhodnout musel až tiebreak. V něm Fruhvirtová hned v úvodu přišla o podání a rychle prohrávala 0:3. Nakonec zkrácenou hru ztratila v poměru 3:7.
Ve druhém setu se Fruhvirtová po brejku ujala vedení 4:3, ale vzápětí sama přišla o podání. Servis někdejší 49. hráčka žebříčku poté ztratila ještě jednou a soupeřce ze třetí stovky žebříčku podlehla za hodinu a 56 minut.
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Dvouhra - 1. kolo:
Turnaj žen v Čennaí
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Dvouhra - 1. kolo: