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Valentová v Hongkongu slaví, Fruhvirtová v Čennaí nestačila na hráčku z třetí stovky

Autor: ,
  13:06

Tereza Valentová hraje bekhend na turnaji v Torontu. | foto: John E. Sokolowski/Imagn ImagesReuters

Devatenáctiletá česká tenistka Tereza Valentová v prvním kole v Hongkongu porazila 6:3 a 7:5 Himeno Sakacumeovou z Japonska. Její další soupeřkou bude Emerson Jonesová z Austrálie, nebo turnajová dvojka Alexandra Ealaová z Filipín. O dva roky starší Linda Fruhvirtová naopak vypadla v Čennaí v prvním kole. Vítězka turnaje z roku 2022 prohrála 6:7 a 4:6 s Weronikou Falkowskou z Polska.

Jak Valentová, tak Sakacumeová měli v zápase problém s podáním. Vidět to bylo především v úvodních šesti hrách druhé sady, které všechny skončily brejkem. Jako první servis za stavu 3:3 udržela Valentová, která si poté zajistila vítězství brejkem na 7:5.

Kompletní tenisové výsledky

Fruhvirtová měla k úvodnímu zápasu v Čennaí nastoupit už v pondělí, ale na kurt tenistky v Indii nepustil déšť. Počasí narušilo i úterní zápas, za stavu 1:0 pro českou hráčku byl zhruba na hodinu přerušen.

Poté byl úvodní set dlouho vyrovnaný a rozhodnout musel až tiebreak. V něm Fruhvirtová hned v úvodu přišla o podání a rychle prohrávala 0:3. Nakonec zkrácenou hru ztratila v poměru 3:7.

Ve druhém setu se Fruhvirtová po brejku ujala vedení 4:3, ale vzápětí sama přišla o podání. Servis někdejší 49. hráčka žebříčku poté ztratila ještě jednou a soupeřce ze třetí stovky žebříčku podlehla za hodinu a 56 minut.

Turnaj žen v Hongkongu

tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Valentová (ČR) - Sakacumeová (Jap.) 6:3, 7:5

Turnaj žen v Čennaí

tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Falkowská (Pol.) - Fruhvirtová (ČR) 7:6 (7:3), 6:4

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