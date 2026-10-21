Aktuálně 88. hráčka žebříčku Valentová se v Ósace, kde loni postoupila do dosud jediného finále v krátké profesionální kariéře, vrací na kurty po téměř dvouměsíční pauze způsobené potížemi s kyčlí.
Kompletní tenisové výsledky
V pondělí v 1. kole zdolala o 18 let starší Čang Šuaj z Číny, teď naopak nestačila na o rok mladší Taggerovou.
Vítězka letošního Prague Open coby 57. hráčka světa splnila roli papírové favoritky a Valentovou porazila za hodinu a tři čtvrtě. Česká tenistka dokázala vzít jednou Taggerové podání, sama však o servis přišla třikrát, přičemž osm bodů soupeřce darovala dvojchybami.
Taggerová vyhrála loni rok po Valentové dvouhru juniorek na Roland Garros a nyní může napodobit úspěch o rok starší Češky i v Ósace.
Turnaj žen v Ósace
tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů
Dvouhra - 2. kolo:
Čtyřhra - čtvrtfinále: