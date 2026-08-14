Bejlek v Cincinnati jasně přejela Plíškovou, Macháč i Kopřiva končí v prvním kole

Šampionka turnaje z roku 2016 Plíšková získala první bod až za stavu 0:2 ve druhé sadě díky jedinému brejku. Sama naopak přišla o podání i kvůli osmi dvojchybám celkem šestkrát.
Kompletní tenisové výsledky
Dvacetiletá Bejlek proměnila po hodině a pěti minutách první mečbol. O 14 let starší soupeřce, která je v žebříčku WTA o 22 míst níže, oplatila červnovou třísetovou porážku z premiérového vzájemného souboje v Nottinghamu.
Bartůňková po nepovedené první sadě dokázala vyrovnat a ve třetím setu mířila za vítězstvím. Nakonec se ale na postup ještě nadřela, protože Čarajevová za stavu 3:5 odvrátila šest mečbolů. Ve druhém kole dvacetiletou Češku čeká Rumunka Sorana Cirsteaová.
Turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch)
Dvouhra - 1. kolo:
Bejlek - Plíšková (obě ČR) 6:0, 6:2
Muži (dotace 9 415 725 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo:
Halys (Fr.) - Kopřiva (ČR) 7:6 (7:5), 6:4