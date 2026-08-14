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Bejlek v Cincinnati jasně přejela Plíškovou, Macháč i Kopřiva končí v prvním kole

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  19:27aktualizováno  20:55

Česká tenistka Sára Bejlek během zápasu proti Ize Šwiatekové na turnaji v Torontu. | foto: AP

Tenistka Sára Bejlek smetla v Cincinnati bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou a po výhře 6:0, 6:2 postoupila do druhého kola. V něm narazí na další krajanku Barboru Krejčíkovou. Uspěla také Nikola Bartůňková, která si poradila 4:6, 6:4 a 6:3 s Alinou Čarajevovou z Arménie. Tamtéž se s Masters naopak v prvním kole rozloučili Vít Kopřiva a Tomáš Macháč. Kopřiva prohrál 6:7, 4:6 s Francouzem Quentinem Halysem, Macháč podlehl 3:6 a 2:6 Pablu Carreňovi ze Španělska.

Šampionka turnaje z roku 2016 Plíšková získala první bod až za stavu 0:2 ve druhé sadě díky jedinému brejku. Sama naopak přišla o podání i kvůli osmi dvojchybám celkem šestkrát.

Kompletní tenisové výsledky

Dvacetiletá Bejlek proměnila po hodině a pěti minutách první mečbol. O 14 let starší soupeřce, která je v žebříčku WTA o 22 míst níže, oplatila červnovou třísetovou porážku z premiérového vzájemného souboje v Nottinghamu.

Bartůňková po nepovedené první sadě dokázala vyrovnat a ve třetím setu mířila za vítězstvím. Nakonec se ale na postup ještě nadřela, protože Čarajevová za stavu 3:5 odvrátila šest mečbolů. Ve druhém kole dvacetiletou Češku čeká Rumunka Sorana Cirsteaová.

Turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch)


Ženy (dotace 7 433 076 dolarů)

Dvouhra - 1. kolo:

Bejlek - Plíšková (obě ČR) 6:0, 6:2
Bartůňková (ČR) - Čarajevová (Arm.) 4:6, 6:4, 6:3

Muži (dotace 9 415 725 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Halys (Fr.) - Kopřiva (ČR) 7:6 (7:5), 6:4
Carreňo (Šp.) - Macháč (ČR) 6:3, 6:2

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