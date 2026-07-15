Bejlek v Aténách prošla do čtvrtfinále, přehrála Rakušanku Taggerovou

Autor: ,
  22:30

Česká tenistka Sára Bejlek v akci v semifinále turnaje v Abú Zabí. | foto: RAGHED WAKEDReuters

Česká tenistka Sára Bejlek porazila na turnaji v Aténách Rakušanku Lilli Taggerovou 6:2, 6:2 a poprvé od únorového premiérového titulu v Abú Zabí postoupila na okruhu WTA do čtvrtfinále. V něm narazí na vítězku zápasu mezi nejvýše nasazenou Clarou Tausonovou z Dánska a Italkou Mirianou Tonaovou.

Dvacetiletá Bejlek, jíž v žebříčku patří 42. místo, hned na úvod přišla o podání.

Kompletní tenisové výsledky

O dva roky mladší Taggerová ale svůj servis poprvé udržela až ve druhém setu za stavu 1:1. Následně šla 84. hráčka světa po třetím brejku do vedení, od té doby už ale neuhrála ani game.

Turnajová pětka proměnila po hodině a čtvrt první mečbol. Bejlek mohou ve čtvrtek v řecké metropoli doplnit ve čtvrtfinále další nasazené Češky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová.

Turnaj žen v Aténách

tvrdý povrch, dotace 246 388 eur

Dvouhra - 2. kolo
Bejlek (5-ČR) - Taggerová (Rak.) 6:2, 6:2

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