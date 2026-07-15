Bejlek v Aténách prošla do čtvrtfinále, přehrála Rakušanku Taggerovou

Dvacetiletá Bejlek, jíž v žebříčku patří 42. místo, hned na úvod přišla o podání.
Kompletní tenisové výsledky
O dva roky mladší Taggerová ale svůj servis poprvé udržela až ve druhém setu za stavu 1:1. Následně šla 84. hráčka světa po třetím brejku do vedení, od té doby už ale neuhrála ani game.
Turnajová pětka proměnila po hodině a čtvrt první mečbol. Bejlek mohou ve čtvrtek v řecké metropoli doplnit ve čtvrtfinále další nasazené Češky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová.
Turnaj žen v Aténách
tvrdý povrch, dotace 246 388 eur
Dvouhra - 2. kolo