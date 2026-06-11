V boji o semifinále se utká s Rumunkou Elenou-Gabrielou Ruseovou.
Třicetiletá Krejčíková zvítězila nad 97. hráčkou světa Vandewinkelovou za hodinu a 20 minut. Belgické soupeřce, která v 1. kole vyřadila jinou Češku Nikolu Bartůňkovou, vzala třikrát servis. Sama byla na podání stoprocentní a zaznamenala také pět es.
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„Jsem velmi šťastná, že se mi daří a mohu tady hrát. Mám z toho skvělý pocit. Hru na trávě mám ráda. Moc děkuji fyzioterapeutům, kteří mi pomáhají, abych byla zdravá,“ řekla v rozhovoru na kurtu Krejčíková.
Svěřenkyně trenéra Jiřího Nováka, která plní v Hertogenboschi roli nasazené osmičky, navázala na úvodní vítězství nad Mexičankou Renatou Zarazúaovou a opět neztratila ani set. První sadu proti Vandewinkelové získala díky vedení 5:0.
Ve druhé sadě odvrátila česká hráčka v šesté hře jediný brejkbol a poté udeřila. Za stavu 4:4 dostala na přijmu soupeřku pod tlak, vypracovala si celkem osm brejkbolových možností a tu poslední využila. Duel poté uzavřela při prvním mečbolu.
Turnaj mužů a žen v Hertogenboschi (tráva)
Muži (dotace 723 435 eur):
Čtyřhra - 1. kolo:
Ženy (dotace 283.347 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo:
Lehečka vyhrál bitvu
Čtyřiadvacetiletý Lehečka, kterému patří ve světovém žebříčku 12. místo, porazil o deset let staršího Duckwortha po bezmála dvou a půl hodinách hry. Zaznamenal 16 es a 42 vítězných míčů. S Duckworthem hrál poprvé.
Mladoboleslavský rodák, který na antukovém Roland Garros vypadl hned v 1. kole, musel otáčet nepříznivý vývoj. První set ztratil po dramatickém tiebreaku, v němž nevyužil tři setboly a prohrál 8:10.
Ve druhé sadě se ale podařilo Lehečkovi hned vzít soupeři podání a výhodu dotáhl až do konce. V rozhodujícím setu odvrátil český hráč ve čtvrtém gamu dva brejkboly a tentokrát si ve zkrácené hře vedl lépe. Získal vedení 4:0 a o chvíli později proměnil třetí mečbol.
S 26. hráčem světa Tiafoem se Lehečka utká počtvrté. Zatím s ním má bilanci 1:2, naposledy ho ale vloni porazil ve 2. kole kvalifikace Davisova poháru v americkém Delray Beach.
Turnaj mužů ve Stuttgartu
tráva, dotace 757 320 eur
Dvouhra - 2. kolo: