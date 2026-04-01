Bouzková i Bejlek na antuce potvrdily role favoritek, uspěl také Kopřiva

Sedmadvacetiletá Bouzková získala proti soupeřce ze třetí stovky světového žebříčku první set za 33 minut s kanárem, přestože se příliš nemohla opřít o svůj první servis.
Kompletní tenisové výsledky
Ve druhé sadě držela Mexičanka, která se do hlavní soutěže dostala z kvalifikace, krok do stavu 2:2, pak už ale dominovala česká finalistka turnaje z roku 2024. Další soupeřkou Bouzkové bude v Kolumbii Hanne Vandewinkelová z Belgie.
Dvacetiletá Bejlek přehrála v Charlestonu o rok mladší americkou kvalifikantku za 67 minut a potvrdila roli favoritky.
Česká hráčka, jež v únoru slavila životní triumf na turnaji v Abú Zabí, sice musela v úvodním gamu odvracet tři brejkboly, podání ale uhájila a rozjela se za postupem. Soupeřce sebrala celkem pětkrát servis, sama byla na podání stoprocentní. O postup do čtvrtfinále se utká s turnajovou trojkou Belindou Bencicovou ze Švýcarska.
Turnaj žen v Charlestonu
antuka, 2 300 000 dolarů
Dvouhra - 2. kolo
Turnaj žen v Bogotě
antuka, dotace 283 347 dolarů
Dvouhra - 1. kolo
Kopřiva zvládl otočku
Vít Kopřiva zvládl na úvod antukového turnaje v Marrákeši třísetový duel s Hamadem Medjedovičem. Šestý nasazený český hráč, jenž v Maroku na svém nejoblíbenějším povrchu obhajuje loňské čtvrtfinále, srbského soupeře zdolal za dvě a půl hodiny 6:7, 7:5, 6:2.
Osmadvacetiletý Kopřiva prohrál s rozjetým Medjedovičem, který minulý týden slavil na antukovém challengeru v Neapoli titul, úvodní set za 63 minut v tie-breaku 4:7 a do druhé sady vstoupil ztrátou podání. Pak ale dokázal vývoj otočit. Od stavu 0:2 získal pět gamů v řadě, a přestože v deváté hře nedokázal na první pokus set dopodávat, na druhý už se mu to podařilo a vynutil si pokračování. Třetí sada už byla jasně v režii tenisty z Bílovce.
Kopřiva dal zapomenout na neúspěch z generálky v Neapoli, kde vypadl hned v prvním kole. V Marrákeši by navíc letos mohlo dojít na české čtvrtfinále mezi Kopřivou a Tomášem Macháčem. Kopřiva se o postup mezi osmičku nejlepších utká s Francouzem Alexandrem Mullerem, čtvrtého nasazeného Macháče čeká španělský mladík Rafael Jodar.
Turnaj mužů v Marrákeši
antuka, dotace 612 620 eur
Dvouhra – 1. kolo
Kopřiva (6-ČR) - Medjedovič (Srb.) 6:7 (4:7), 7:5, 6:2