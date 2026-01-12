Bouzková v Adelaide porazila neoblíbenou soupeřku, Badosaová se jí sklonila poprvé

Tenistka Marie Bouzková na šestý pokus poprvé porazila Španělku Paulu Badosaovou a na turnaji v Adelaide postoupila do druhého kola. Neoblíbenou soupeřku, které podlehla i před týdnem v Brisbane, tentokrát zdolala 3:6, 6:3, 6:4. V souboji o čtvrtfinále Bouzkovou čeká nasazená trojka Mirra Andrejevová z Ruska.

Marie Bouzková se natahuje po míčku v 1. kole turnaje v Adelaide. | foto: Profimedia.cz

Bouzková otočila zápas s Badosaovou po ztraceném úvodním setu a ze stavu 1:4 ještě v rozhodující třetí sadě. Dvakrát poté prolomila bývalé světové dvojce podání a po sérii pěti získaných gamů ukončila zápas po dvou a půl hodinách esem.

„Cítím se skvěle, za tohle vítězství jsem neskutečně ráda. Už jsme spolu hrály mnoho zápasů a několik bitev, dnes jsem si to snažila užít a to mi pomohlo,“ řekla Bouzková v rozhovoru na kurtu. Na generálce pro Australian Open přitom startuje po neúspěšné kvalifikaci jako takzvaný lucky loser.

Tenisový turnaj mužů a žen v Adelaide (tvrdý povrch)

Ženy (dotace 1 206 446 dolarů)

Dvouhra - 1. kolo
Bouzková (ČR) - Badosaová (Šp.) 3:6, 6:3, 6:4

Čtyřhra - 1. kolo
Siniaková, Čang Šuaj (2-ČR/Čína) - Birrellová, Jointová (Austr.) 6:4, 6:4

