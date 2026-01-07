Lehečka titul v Brisbane neobhájí, vzdal kvůli bolestem. Dohrála i Bejlek

Autor: ,
Aktualizujeme   7:20
Jiří Lehečka titul na turnaji v Brisbane neobhájí. Zápas druhého kola s Američanem Sebastianem Kordou za stavu 3:6 a 2:1 vzdal kvůli problémům s pravým kotníkem. Český tenista měl kotník od začátku utkání obvázaný a první set prohrál za 32 minut. Ve druhé sadě třetí nasazený hráč pokračoval do stavu 2:1, kdy po krátké konzultaci s fyzioterapeutem zápas ukončil.

Jiří Lehečka vzdal na turnaji v Brisbane. | foto: Profimedia.cz

Končí i devatenáctiletá Sára Bejlek, která ve druhém kole turnaje v Aucklandu prohrála s osmnáctiletou Američankou Ivou Jovicovou. Třetí nasazené hráčce podlehla 6:7 a 4:6.

Kompletní tenisové výsledky

Bejlek do zápasu s 35. tenistkou světa vstoupila dobře a ujala se vedení 3:1. Náskok ale neudržela a první set prohrála 3:7 v tiebreaku. Ve druhé sadě naopak dokázala smazat ztrátu 1:3, ale na obrat proti 35. hráčce světa už sílu nenašla.

Turnaj žen v Aucklandu

tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů

Dvouhra - 2. kolo
Jovicová (3-USA) - Bejlek (ČR) 7:6 (7:3), 6:4
Jonesová (Brit.) - Krausová (Rak.) 1:6, 6:4, 6:1

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Martin vs. ForejtekTenis - - 7. 1. 2026:Martin vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
Živě7:6, 1:6, 0:0
  • 4.06
  • -
  • 1.22
Kolář vs. SamrejTenis - - 7. 1. 2026:Kolář vs. Samrej //www.idnes.cz/sport
7. 1. 08:15
  • 1.55
  • -
  • 2.29
Muchová vs. AlexandrovováTenis - - 8. 1. 2026:Muchová vs. Alexandrovová //www.idnes.cz/sport
8. 1. 01:00
  • 2.02
  • -
  • 1.84
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Hertl trefil Vegas výhru, Bostonu naopak dva góly Pastrňáka nestačily

Aktualizujeme
Tomáš Hertl slaví se spoluhráči z Vegas branku.

Den po nominaci české reprezentace na únorové olympijské hry v Miláně byli tuzemští hráči v NHL hodně vidět. Centr Tomáš Hertl (1+1) rozhodl o výhře Vegas 4:3 po prodloužení nad Winnipegem a David...

7. ledna 2026  7:21,  aktualizováno  7:56

Dojatý Kaše: Olympiáda je zadostiučinění, že jsem se po otřesech na hokej nevykašlal

Litvínovský tahoun Ondřej Kaše slaví výhru nad Kladnem.

Nejdřív nominace na olympijské hry, pak návrat do sestavy Litvínova, hned gól, asistence a extraligová výhra 4:1 v bitvě ohrožených nad Kladnem. Hokejový útočník Ondřej Kaše v úterý zjihl: „Strašně...

7. ledna 2026  7:29

Lehečka titul v Brisbane neobhájí, vzdal kvůli bolestem. Dohrála i Bejlek

Aktualizujeme
Jiří Lehečka vzdal na turnaji v Brisbane.

Jiří Lehečka titul na turnaji v Brisbane neobhájí. Zápas druhého kola s Američanem Sebastianem Kordou za stavu 3:6 a 2:1 vzdal kvůli problémům s pravým kotníkem. Český tenista měl kotník od začátku...

7. ledna 2026  7:20

Asi nejlepší zápas za dlouhou dobu, nadchlo Hrubana po výhře v Německu

Vojtěch Hruban (vpravo) z Nymburka zakončuje na koš Heidelbergu, brání ho...

Jako nejlepší zápas za delší dobu označil nymburský basketbalista Vojtěch Hruban vítězství nad Heidelbergem 72:63. Čeští šampioni se ujali v souboji o osmifinále Ligy mistrů vedení 1:0 na zápasy a od...

7. ledna 2026

Rallye Dakar 2026: program, etapy, mapa, Češi na startu, kde sledovat

Martin Macík se svým kamionem v poslední etapě Rallye Dakar 2025.

Rallye Dakar se uvelebila na území Saúdské Arábie. V roce 2026 tam zamířila už posedmé za sebou. Závodí se od 3. do 17. ledna, start i cíl bude ve městě Jánbu. Trasu závodu, výsledky etap, pořadí...

5. ledna 2026  16:44,  aktualizováno  7. 1.

Kámo, kde mám hodinky? Chelsea přebírá kouč s hořkou vzpomínkou na Prahu

Premium
Liam Rosenior, nový trenér fotbalistů Chelsea.

Na první pohled to působí jako další riskantní krok. Liam Rosenior. Žádné sexy jméno, žádné výraznější zkušenosti, jedenačtyřicet let. Přesto je fotbalová Chelsea, aktuálně pátý tým anglické ligy,...

7. ledna 2026

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

6. ledna 2026  23:41

Barcelona se vzpamatovala, Maccabi porazila s velkou pomoci Satoranského

Tomáš Satoranský z FC Barcelona u míče, spolupracuje s Willym Hernangómezem.

Po dvou porážkách zvítězili basketbalisté Barcelony v Eurolize nad Maccabi Tel Aviv 93:83, Tomáš Satoranský přispěl k výhře devíti body, šesti asistencemi a čtyřmi doskoky. Český rozehrávač odehrál...

6. ledna 2026  23:16

Bída West Hamu nekončí. V záchranářském souboji podlehl Nottinghamu

Morgan Gibbs-White a jeho spoluhráči z Nottinghamu slaví druhý gól na hřišti...

Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem v sestavě prohráli v anglické lize 1:2 s Nottinghamem a natáhli sérii bez vítězství na deset zápasů. Český záložník přispěl k vedení domácích, když po jeho...

6. ledna 2026  23:02,  aktualizováno  23:15

Sukces v Lize mistrů. Nymburk si z Německa veze postupový mečbol

Martin Kříž (vpravo) z Nymburka se tlačí ke koši Heidelbergu, brání ho Paul...

Nymburští basketbalisté zvítězili nad Heidelbergem 72:63 a přiblížili se postupu do osmifinále Ligy mistrů. V sérii hrané na dva vítězné zápasy se ujali vedení 1:0 a rozhodnout mohou již ve čtvrtek...

6. ledna 2026,  aktualizováno  22:43

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Horáček? Není to hodnej polda, má jasno Zohorna. Nový kouč Brna vyhlíží změny

Nový kouč brněnských hokejistů Jiří Horáček (vlevo) diriguje své hráče.

Coby elitní videokouč zodpovídal za trenérské výzvy, které si hokejová Kometa brala. Po konci Kamila Pokorného se ale sám postavil do funkce hlavního kouče a přezkum videa přenechal jiným. Hned první...

6. ledna 2026  22:24

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

5. ledna 2026  20:03,  aktualizováno  6. 1. 22:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.