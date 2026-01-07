Lehečka titul v Brisbane neobhájí, vzdal kvůli bolestem. Dohrála i Bejlek

Končí i devatenáctiletá Sára Bejlek, která ve druhém kole turnaje v Aucklandu prohrála s osmnáctiletou Američankou Ivou Jovicovou. Třetí nasazené hráčce podlehla 6:7 a 4:6.
Kompletní tenisové výsledky
Bejlek do zápasu s 35. tenistkou světa vstoupila dobře a ujala se vedení 3:1. Náskok ale neudržela a první set prohrála 3:7 v tiebreaku. Ve druhé sadě naopak dokázala smazat ztrátu 1:3, ale na obrat proti 35. hráčce světa už sílu nenašla.
Turnaj žen v Aucklandu
tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů
Dvouhra - 2. kolo