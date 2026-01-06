Muchová na úvod sezony vydřela postup do osmifinále v Brisbane

Karolína Muchová na úvod nové tenisové sezony vydřela ve 2. kole turnaje v Brisbane vítězství 4:6, 6:1, 7:6 nad Australankou Ajlou Tomljanovicovou. V osmifinále se jedenáctá nasazená Češka střetne s turnajovou sedmičkou Jekatěrinou Alexandrovovou z Ruska.

Karolína Muchová se natahuje po míčku ve druhém kole turnaje v Brisbane. | foto: Profimedia.cz

Devětadvacetiletá Muchová po volném prvním kole sehrála dvě hodiny 40 minut dlouhý zápas, v němž musela otáčet nepříznivý stav. Utkání mohla ukončit dříve, ale ve třetím setu nevyužila vedení 5:3 a mečbol při vlastním servisu. V tiebreaku poté olomoucká rodačka neproměnila další dvě příležitosti ukončit duel, ale na čtvrtý pokus byla vítězným bodem z podání úspěšná a vyhrála 7:5.

O postup do osmifinále bude ještě bojovat Marie Bouzková se Španělkou Paulou Badosaovou.

Světová jednička Aryna Sabalenková zahájila obhajobu titulu drtivou výhrou nad Cristinou Buscaovou. Španělku porazila běloruská favoritka 6:0, 6:1 za 47 minut. „Dnes mi dobře fungovalo podání, zahrála jsem také pár povedených kombinací servis-volej. Jsem moc spokojená, tohle byl ode mě opravdu výborný výkon,“ pochvalovala si Sabalenková.

V závěru roku čtyřnásobná grandslamová šampionka podlehla v exhibiční „Bitvě pohlaví“ ve dvou setech Nicku Kyrgiosovi, jenž na rozdíl od ní v Brisbane neuspěl. Zraněními sužovaný Australan v prvním singlovém utkání od března podlehl 3:6, 4:6 Aleksandaru Kovacevicovi z USA.

Turnaj mužů a žen v Brisbane (tvrdý povrch)

Ženy (dotace 1 691 602 dolarů)

Dvouhra - 2. kolo
Muchová (11-ČR) - Tomljanovicová (Austr.) 4:6, 6:1, 7:6 (7:5)

