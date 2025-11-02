Sabalenková zahájila Turnaj mistryň vítězně, Sinner vládne Paříži i žebříčku

  17:14aktualizováno  17:34
Světová jednička Běloruska Aryna Sabalenková vstoupila do tenisového Turnaje mistryň jasným vítězstvím, v úvodním utkání skupiny Steffi Grafové porazila 6:3 a 6:1 Jasmine Paoliniovou. Ital Jannik Sinner přemohl ve finále v Paříži Kanaďana Félixe Augera-Aliassimea 6:4, 7:6 a po zisku prvního letošního titulu kategorie Masters se v pondělním vydání žebříčku vrátí na místo světové jedničky.
Aryna Sabalenková na Turnaji mistryň

Aryna Sabalenková na Turnaji mistryň | foto: Reuters

Jasmine Paoliniová na Turnaji mistryň
Jasmine Paoliniová na Turnaji mistryň
Aryna Sabalenková na Turnaji mistryň
Aryna Sabalenková na Turnaji mistryň
„Jednou jsem sice ztratila podání, ale jinak jsem byla koncentrovaná po celý zápas a měla jsem ho pod kontrolou,“ citovala agentura AFP čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Sabalenkovou po výhře nad Paoliniovou.

Ve druhém utkání skupiny Steffi Grafové proti sobě nastoupí obhájkyně titulu Coco Gauffová z USA a její krajanka Jessica Pegulaová.

Ve čtyřhře v neděli vstoupí do Turnaje mistryň Kateřina Siniaková, světová deblová jednička po boku Američanky Taylor Townsendové, se kterou loni došla do finále, změří síly s maďarsko-brazilskou dvojicí Tímea Babosová, Luisa Stefaniová.

Devětadvacetiletá Siniaková před čtyřmi lety vyhrála Turnaj mistryň s Barborou Krejčíkovou, v Rijádu si může zajistit, že sezonu popáté v kariéře zakončí jako světová jednička, čímž by vyrovnala rekord Martiny Navrátilové.

Turnaj mistryň v Rijádu

tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů

Dvouhra:
Skupina Steffi Grafové:

Sabalenková (1-Běl.) - Paoliniová (8-It.) 6:3, 6:1

Suverénní Sinner se vrací na trůn

Čtyřiadvacetiletý Sinner v čele žebříčku vystřídá rivala Carlose Alcaraze, v Paříži vybojoval 24. trofej kariéry a pátou letošní po necelých dvou hodinách.

O rok staršího Augera-Aliassimea porazil i ve třetím letošním duelu a vzájemnou bilanci vyrovnal na 3:3. Do čela pořadí ATP se vrátí po necelých dvou měsících, na druhé místo klesl po porážce s Alcarazem ve finále US Open.

Jannik Sinner odehrává míček ve finále turnaje v Paříži.

Kanaďan Auger-Aliassime, jenž útočil na celkově devátý a nejcennější titul, se vítězstvím mohl definitivně kvalifikovat na Turnaj mistrů. V pořadí pro Turín mu aktuálně patří poslední postupové osmé místo, na jistotu startu si ale bude muset ještě počkat.

Turnaj mužů v Paříži

tvrdý povrch, dotace 6 128.940 eur

Dvouhra - finále:
Sinner (2-It.) - Auger-Aliassime (9-Kan.) 6:4, 7:6 (7:4)

Nejčtenější

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Nečas mezi boháči, předčil i Pastrňáka. Podívejte se, kdo v NHL bere víc než oni

Dočkal se. A jak se ukázalo, období plné všemožných dohadů, spekulací či zvěstí o případném odchodu se vyplatilo strpět. Martin Nečas podpisem nové smlouvy s Coloradem (na osm let za 92 milionů...

Za ty peníze to stálo. Kajakář zveřejnil svůj sex v letadle, svaz ho za video ztrestal

Britský vodní slalomář Kurts Adams Rozentals dostal od národního svazu dvouletý zákaz činnosti za zveřejnění explicitních záběrů ze svého soukromí na sociálních sítích. Předloňský vicemistr světa do...

Hokejová Jihlava má nového majitele, supermoderní halu. A teď chce do extraligy

Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla...

ONLINE: Pardubice zvládly šlágr v Třinci, slaví i Sparta. Kometa snižuje

Sledujeme online

Hokejová extraliga nabízí další porci zápasů, v rámci 21. kola se v neděli hraje hned šest utkání. Velká bitva mezi Třincem a Pardubicemi skončila výsledkem 2:4, poslední Litvínov padl s Hradcem...

2. listopadu 2025  14:45,  aktualizováno  18:25

ONLINE: Teplice - Plzeň, hosté ve formě. Připíše si trenér Hyský další výhru?

Sledujeme online

Zatím má stoprocentní bilanci. Kouč plzeňských fotbalistů Martin Hyský zvládl od svého příchodu všechna čtyři utkání. Ve čtrnáctém ligovém kole hraje Viktoria v Teplicích. Uspěje? Zápas sledujte v...

2. listopadu 2025  18:16

ONLINE: Souček gólem pečetil výhru West Hamu nad Newcastlem. City podruhé vede

Sledujeme online

Fotbalisté West Hamu v desátém kole anglické Premier League otočili vývoj zápasu s Newcastlem a zvítězili 3:1. Reprezentační kapitán Tomáš Souček se dostal do hry v 61. minutě a v nastaveném čase...

2. listopadu 2025  14:42,  aktualizováno  18:13

Bohemians - Hr. Králové 1:2, hosté rychle otočili, Pražané v nastavení nedali penaltu

Aktualizujeme

Ani na šestý pokus nedokázali fotbalisté Bohemians zlomit nepříjemnou sérii bez výhry, ve čtrnáctém ligovém kole padli s Hradcem Králové 1:2. Pražané sice vedli po trefě Okekeho, Východočeši ale góly...

2. listopadu 2025  14:59,  aktualizováno  17:37

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Domácí výhru vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

2. listopadu 2025  17:27

Povstání otloukánka. Žambůrkův tým v nizozemské lize nastřílel osm branek

Nejslabší tým nizozemské fotbalové ligy Heracles Almelo nastřílel v předchozích deseti ligových zápasech sedm branek, ale v 11. kole senzačně svoji bilanci více než zdvojnásobil, když deklasoval...

2. listopadu 2025  16:21

Artisu vynucená pauza prospěla. Porazil Žižkov a poskočil na třetí místo

I díky dvěma gólům Martina Pospíšila rozdrtili fotbalisté Artisu Brno v 15. kole druhé ligy Žižkov 4:0. Ambiciózní celek se vrátil na třetí místo tabulky před Opavu, která v sobotu remizovala s...

2. listopadu 2025  12:32,  aktualizováno  15:51

Ml. Boleslav - Olomouc 1:4, trápení domácích pokračuje, Sigmu táhl Vašulín

Na ligovou výhru čekají od poloviny září, jenže proti Olomouci své trápení neukončili. Mladoboleslavští fotbalisté podlehli Sigmě v domácím prostředí vysoko 1:4. Dvěma góly se na vítězství hostů...

2. listopadu 2025  12:36,  aktualizováno  15:28

Krejčí je bez trenéra. Wolverhampton po špatném startu vyhodil Pereiru

Měsíc a kousek nazpět podepsal nový tříletý kontrakt, jenže ani poté nedokázal Vítor Pereira bídný Wolverhampton nastartovat. Anglický klub portugalského kouče propustil, český reprezentant Ladislav...

2. listopadu 2025  13:50

A nepoučí se. Nejlepší střelec týmu znovu zlobil, Grizzlies jej suspendovali

Basketbalistům Memphisu bude v nejbližším zápase NBA z rozhodnutí vedení klubu chybět hvězdný rozehrávač Ja Morant. Podle trenéra a dalších funkcionářů se americký basketbalista provinil svým...

2. listopadu 2025  13:10

Kämpf si dává pauzu. Chce si promyslet budoucnost, ve hře je i konec v Torontu

Před sezonou slyšel překvapivou zprávu: „Nevejdeš se nám do sestavy, posíláme tě do AHL.“ Český útočník David Kämpf vypadl z hokejové elity v NHL, v noci dokonce vynechal i zápas farmy. Důvod? Dává...

2. listopadu 2025  12:21

