Sabalenková zahájila Turnaj mistryň vítězně, Sinner vládne Paříži i žebříčku

„Jednou jsem sice ztratila podání, ale jinak jsem byla koncentrovaná po celý zápas a měla jsem ho pod kontrolou,“ citovala agentura AFP čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Sabalenkovou po výhře nad Paoliniovou.
Ve druhém utkání skupiny Steffi Grafové proti sobě nastoupí obhájkyně titulu Coco Gauffová z USA a její krajanka Jessica Pegulaová.
Kompletní tenisové výsledky
Ve čtyřhře v neděli vstoupí do Turnaje mistryň Kateřina Siniaková, světová deblová jednička po boku Američanky Taylor Townsendové, se kterou loni došla do finále, změří síly s maďarsko-brazilskou dvojicí Tímea Babosová, Luisa Stefaniová.
Devětadvacetiletá Siniaková před čtyřmi lety vyhrála Turnaj mistryň s Barborou Krejčíkovou, v Rijádu si může zajistit, že sezonu popáté v kariéře zakončí jako světová jednička, čímž by vyrovnala rekord Martiny Navrátilové.
Turnaj mistryň v Rijádu
tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů
Dvouhra:
Sabalenková (1-Běl.) - Paoliniová (8-It.) 6:3, 6:1
Suverénní Sinner se vrací na trůn
Čtyřiadvacetiletý Sinner v čele žebříčku vystřídá rivala Carlose Alcaraze, v Paříži vybojoval 24. trofej kariéry a pátou letošní po necelých dvou hodinách.
O rok staršího Augera-Aliassimea porazil i ve třetím letošním duelu a vzájemnou bilanci vyrovnal na 3:3. Do čela pořadí ATP se vrátí po necelých dvou měsících, na druhé místo klesl po porážce s Alcarazem ve finále US Open.
Kanaďan Auger-Aliassime, jenž útočil na celkově devátý a nejcennější titul, se vítězstvím mohl definitivně kvalifikovat na Turnaj mistrů. V pořadí pro Turín mu aktuálně patří poslední postupové osmé místo, na jistotu startu si ale bude muset ještě počkat.
Turnaj mužů v Paříži
tvrdý povrch, dotace 6 128.940 eur
Dvouhra - finále: