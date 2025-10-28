Lehečka byl proti rozjetému Monačanovi bez šance, v Paříži končí po prvním klání

Tenista Jiří Lehečka ani při třetím startu v hlavní soutěži halového turnaje Masters v Paříži nepřešel přes 1. kolo. S Valentinem Vacherotem z Monaka aktuální česká jednička prohrála za necelou hodinu hladce 1:6, 3:6.
Zamyšlený Jiří Lehečka během prvního kola Masters v Paříži. | foto: Profimedia.cz

Osmnáctý hráč žebříčku Lehečka byl v prvním vzájemném duelu proti senzačnímu vítězi Masters v Šanghaji prakticky bez šance. Vacherot byl téměř neomylný na servisu, při němž vyhrál 32 z 39 výměn a nepustil Lehečku ani k jednomu brejkbolu, a sám vzal českému tenistovi podání čtyřikrát. Zápas po pouhých 55 minutách zakončil vítězným returnem při prvním mečbolu.

Třiadvacetiletý Lehečka vypadl v 1. kole turnaje ATP Tour podruhé za sebou, po postupu do finále v Bruselu se minulý týden rozloučil hned v úvodním duelu v Basileji. Na Masters v Paříži český daviscupový reprezentant neukončil neúspěšnou sérii, při čtyřech startech tam vyhrál pouze jeden zápas při premiéře v roce 2022 v kvalifikaci.

Jiří Lehečka hraje forhend během prvního kola Masters v Paříži.

Čtyřicátý hráč světa Vacherot naopak potvrdil vynikající formu z posledních týdnů. Šestadvacetiletý Monačan si v říjnu senzačně z kvalifikace jako tenista z třetí stovky žebříčku došel pro triumf na silně obsazeném turnaji v Šanghaji a minulý týden ve Vídni vypadl až po dvouapůlhodinové bitvě se světovou čtyřkou Taylorem Fritzem. V Paříži si ve 2. kole Vacherot zopakuje šanghajské finále s francouzským bratrancem Arthurem Rinderknechem.

Tenisový turnaj mužů v Paříži

tvrdý povrch, dotace 6 128 940 eur

Dvouhra - 1. kolo:
Vacherot (Mon.) - Lehečka (14-ČR) 6:1, 6:3, Diallo (Kan.) - Griekspoor (Niz.) 6:3, 6:4

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)
