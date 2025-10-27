Šalková v Ťiou-ťiang porazila Falejovou, zahraje si druhé kolo

Kompletní tenisové výsledky
Šalková v prvním setu neudržela vedení 3:1, ale nakonec uspěla 7:2 v tiebreaku. Ve druhé sadě si vypracovala náskok 3:0 a 5:3, ale Falejová vždy srovnala. Šalková nakonec rozhodla brejkem na 6:5.
Jednadvacetiletá Šalková, které ve světovém žebříčku patří 151. příčka, startuje v hlavní soutěži na okruhu WTA letos potřetí. V lednu v Singapuru i následně v červenci v Praze došla vždy do druhého kola.
Tenisový turnaj žen Ťiou-ťiang
tvrdý povrch, dotace 275 094 dolarů
Dvouhra - 1. kolo: