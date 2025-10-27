Šalková v Ťiou-ťiang porazila Falejovou, zahraje si druhé kolo

Česká tenistka Dominika Šalková v prvním kole turnaje v Ťiou-ťiang porazila 7:6 a 7:5 Aljonu Falejovou z Běloruska. Její další soupeřkou bude Ruska Anastasia Zacharovová, nebo Japonka Ena Šibaharaová.

Dominika Šalková děkuje divákům po výhře v prvním kole na turnaji WTA v Praze. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Šalková v prvním setu neudržela vedení 3:1, ale nakonec uspěla 7:2 v tiebreaku. Ve druhé sadě si vypracovala náskok 3:0 a 5:3, ale Falejová vždy srovnala. Šalková nakonec rozhodla brejkem na 6:5.

Jednadvacetiletá Šalková, které ve světovém žebříčku patří 151. příčka, startuje v hlavní soutěži na okruhu WTA letos potřetí. V lednu v Singapuru i následně v červenci v Praze došla vždy do druhého kola.

Tenisový turnaj žen Ťiou-ťiang

tvrdý povrch, dotace 275 094 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Šalková (ČR) - Falejová (Běl.) 7:6 (7:2), 7:5

